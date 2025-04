Mexicanos pasan siete horas “atrapados” en un avión que llegó a EE.UU. porque la CBP no estaba disponible

​Los vuelos 1828 y 599 de Delta Air Lines, procedentes de Cabo San Lucas y Ciudad de México respectivamente, experimentaron un significativo retraso durante el pasado 10 de abril de 2025. Pese a que ambos vuelos estaban programados para aterrizar en Atlanta, fueron desviados al Aeropuerto Regional de Montgomery (Alabama) debido a fuertes tormentas en el sureste de Estados Unidos.

¿Por qué dos vuelos procedentes de México demoraron siete horas en aterrizar en EE.UU.?

Esa no fue la única causa para el retraso. Dado que el Aeropuerto Regional de Montgomery no cuenta con instalaciones ni personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU (CBP, por sus siglas en inglés), no era posible procesar los vuelos para que los pasajeros pudieran desembarcar.

Solo los aeropuertos designados como “puertos de entrada internacionales” tienen oficiales de CBP disponibles para procesar vuelos que llegan del extranjero Pexels

Casi 300 pasajeros de Delta Air Lines (147 del vuelo 599 y 150 del vuelo 1828) tuvieron que permanecer a bordo de sus respectivas aeronaves cuando fueron desviados de Atlanta hacia al Aeropuerto Regional de Montgomery en Alabama. Durante toda la noche, desde las 10:30 PM hasta las 5:00 AM del día siguiente, ninguno de los viajeros pudo desembarcar.

Si bien la razón primaria del desvío y del retraso fueron las tormentas del sureste de EE.UU, la falta de la CBP en Montgomery fue un factor determinante para tener varados a los pasajeros. Y es que si bien en un inicio se consideró desviar los vuelos al Aeropuerto Internacional de Birmingham, en Alabama (que sí cuenta con servicios de aduanas), las condiciones climáticas lo hicieron inviable. ​

Parte del trabajo de CBP es detectar alimentos, plantas y animales que puedan ser peligrosos para la economía estadounidense Pexels

El arreglo con las autoridades y la resolución a los vuelos mexicanos varados

Tras una drástica demora y la comprensible molestia de los pasajeros, el personal de Delta Air Lines logró un “acuerdo especial” con las autoridades del aeropuerto de Montgomery y con varios representantes de la CBP. De esta forma, se permitió que los pasajeros desembarcaran y fueran procesados adecuadamente.

En añadidura a lo anterior, Delta Air Lines ofreció disculpas a los pasajeros mediante un comunicado que extendieron a diferentes medios. “Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por esta experiencia (...) No cumplimos con nuestro objetivo de servir y cuidar a nuestros clientes (...) Nos estamos comunicando con cada cliente para ofrecerles un reembolso completo de su reserva”, se lee en el escrito.

Si un vuelo internacional llega a un aeropuerto pequeño o no programado, es casi seguro que habrá un retraso de muchas horas Pexels

Testimonios de pasajeros y preocupaciones futuras por la respuesta a emergencias

Ante la viralidad que cobró el hecho en redes sociales, múltiples pasajeros fueron buscados por medios estadounidenses para contar su experiencia. En resumidas cuentas y más allá del sabotaje a los planes para llegar a casa y/o descansar tras el viaje, el incidente generó preocupaciones sobre la planificación de emergencias, así como por la urgencia de protocolos más eficaces para manejar desvíos de vuelos internacionales.

La cadena CNN destacó el testimonio de Laura Forbes, originaria de Boston. “Luego de estar horas varados, tuvimos que salir a la pista; hacía un frío glacial, estaba oscuro y había cientos de nosotros allí de pie (...) tenía sueño y hambre, y todavía tuve que pasar tres horas en trámites de aduana para retomar mi ruta original”, explicó Forbes.

La principal problemática actual es que CBP sólo está presente en aeropuertos con vuelos internacionales regulares. Por ello, aeropuertos regionales o pequeños en EE.UU., al no recibir vuelos desde el extranjero, no “necesitan” contar con agentes ni sistemas de procesamiento aduanal.

A diferencia de lo que muchos creen, la CBP no trabaja las 24 horas en todos los aeropuertos Pexels

Pese a lo anterior, incidentes como el retraso de los vuelos 1828 y 599 de Delta Air Lines lograron alarmar a la comunidad. Aún así, dado que un aeropuerto debe solicitar formalmente la presencia de CBP y cumplir con requisitos federales de seguridad, los costos de operación no resultan rentables para todas las instalaciones.