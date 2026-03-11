México vs. Italia, hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol que se juega en Houston

El cierre de la fase de grupos encuentra a México frente a Italia, en Houston, en un duelo que puede ser decisivo para el futuro del equipo de Benjamín Gil en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés). El cruce está programado para las 7.00 p.m. (hora del Este de EE.UU.) del miércoles 11 de marzo, con transmisión para Estados Unidos por una plataforma de acceso gratuito.

Cierre de grupo para México en el WBC: hora y cómo ver en vivo

La transmisión para Estados Unidos estará a cargo de Tubi, que suma así otro partido clave del Grupo B a su oferta en vivo desde el Minute Maid Park .

. En esta fecha también juegan Canadá–Cuba (FS2) y, más tarde, República Dominicana–Venezuela (FS1), en una jornada que puede definir buena parte del cuadro de cuartos de final.

Ante los resultados previos, el Italia–México será un mano a mano decisivo por uno de los boletos a cuartos de final.

Italia vs. México: un cierre potencialmente decisivo

Italia llega al torneo con una presencia cada vez más habitual en el mapa del béisbol internacional y con un plantel que combina jugadores de ligas europeas y del sistema de MLB.

Para México, el cierre ante el conjunto europeo puede ser un examen de temple si llega con la clasificación en juego.

Selecciones Grupo B - WBC Jugados Ganados Perdidos Italia 3 3 0 Estados Unidos 4 3 1 México 3 2 1 Gran Bretaña 4 1 3 Brasil 4 0 4

La experiencia de 2023, cuando el equipo mostró capacidad para responder en momentos de extrema presión —como el cruce de cuartos ante Puerto Rico—, será una referencia inmediata para medir cómo gestiona un final de grupo que podría definir su futuro en el torneo.

Todos los partidos del calendario de México en el World Baseball Classic

Viernes 6 de marzo, 1.00 p.m.: México 8–2 Gran Bretaña.

Domingo 8 de marzo, 8.00 p.m.: Brasil 0–16 🇲🇽 México (final en 6 entradas).

Lunes 9 de marzo, 8.00 p.m.: México 3–5 Estados Unidos.

Miércoles 11 de marzo, 7.00 p.m.: Italia vs. México, Tubi.

ARCHIVO - Aficionados de México celebran la victoria 5-4 ante Puerto Rico en los cuartos de final del Clásico Mundial de béisbol, el viernes 17 de marzo de 2023, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.