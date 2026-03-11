México vs. Italia, hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol que se juega en Houston
De acuerdo con el calendario oficial del torneo, se trata de una jornada clave para el WBC, que incluye también el Canadá–Cuba y el esperado choque entre República Dominicana y Venezuela
El cierre de la fase de grupos encuentra a México frente a Italia, en Houston, en un duelo que puede ser decisivo para el futuro del equipo de Benjamín Gil en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés). El cruce está programado para las 7.00 p.m. (hora del Este de EE.UU.) del miércoles 11 de marzo, con transmisión para Estados Unidos por una plataforma de acceso gratuito.
Cierre de grupo para México en el WBC: hora y cómo ver en vivo
- La transmisión para Estados Unidos estará a cargo de Tubi, que suma así otro partido clave del Grupo B a su oferta en vivo desde el Minute Maid Park.
- En esta fecha también juegan Canadá–Cuba (FS2) y, más tarde, República Dominicana–Venezuela (FS1), en una jornada que puede definir buena parte del cuadro de cuartos de final.
Ante los resultados previos, el Italia–México será un mano a mano decisivo por uno de los boletos a cuartos de final.
Italia vs. México: un cierre potencialmente decisivo
Italia llega al torneo con una presencia cada vez más habitual en el mapa del béisbol internacional y con un plantel que combina jugadores de ligas europeas y del sistema de MLB.
Para México, el cierre ante el conjunto europeo puede ser un examen de temple si llega con la clasificación en juego.
|Selecciones Grupo B - WBC
|Jugados
|Ganados
|Perdidos
Italia
3
3
0
Estados Unidos
4
3
1
México
3
2
1
Gran Bretaña
4
1
3
Brasil
4
0
4
La experiencia de 2023, cuando el equipo mostró capacidad para responder en momentos de extrema presión —como el cruce de cuartos ante Puerto Rico—, será una referencia inmediata para medir cómo gestiona un final de grupo que podría definir su futuro en el torneo.
Todos los partidos del calendario de México en el World Baseball Classic
- Viernes 6 de marzo, 1.00 p.m.: México 8–2 Gran Bretaña.
- Domingo 8 de marzo, 8.00 p.m.: Brasil 0–16 🇲🇽 México (final en 6 entradas).
- Lunes 9 de marzo, 8.00 p.m.: México 3–5 Estados Unidos.
- Miércoles 11 de marzo, 7.00 p.m.: Italia vs. México, Tubi.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
