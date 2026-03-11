Cómo van los grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, hoy
De acuerdo con las tablas oficiales del WBC, así avanza la actualización de los cuatro grupos que se definen este 11 de marzo
En la recta final de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés), varias selecciones ya se aseguraron su lugar en los cuartos de final y otras dependen de los últimos resultados para seguir con vida. Según MLB, Japón, Corea, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico ya tienen boleto a la siguiente ronda, mientras que en los grupos A y B todavía se terminan de ordenar posiciones.
Grupo A: Puerto Rico, arriba en el Caribe
- Según MLB, el Grupo A tiene a Puerto Rico como líder y primer clasificado, con Canadá y Cuba aún en la pelea matemática por el segundo puesto.
- Colombia y Panamá cierran la zona con récord negativo, lo que los deja con pocas chances en este tramo del torneo.
Tabla de posiciones – Grupo A
|Selección
|Jugados
|Ganados
|Perdidos
🇵🇷 Puerto Rico*
4
3
1
🇨🇦 Canadá
3
2
1
🇨🇺 Cuba
3
2
1
🇨🇴 Colombia
4
1
3
🇵🇦 Panamá
4
1
3
(*Clasificado a cuartos de final, de acuerdo con los criterios de desempate que detalla MLB para el grupo A).
Grupo B: Italia sorprende y complica a Estados Unidos y México
El Grupo B tiene una de las historias inesperadas del torneo: Italia lidera invicta y deja a Estados Unidos y México obligados a mirar el cierre con atención. Como consignó ESPN, ambos siguen en zona de pelea por avanzar, pero sin margen para tropiezos.
Gran Bretaña y Brasil, en cambio, aparecen en el fondo de la tabla y sin chances reales de clasificación.
Tabla de posiciones – Grupo B
|Selección
|Jugados
|Ganados
|Perdidos
🇮🇹 Italia
3
3
0
🇺🇸 Estados Unidos
4
3
1
🇲🇽 México
3
2
1
🇬🇧 Gran Bretaña
4
1
3
🇧🇷 Brasil
4
0
4
Grupo C: Japón y Corea ya están adentro
- Japón dominó el Grupo C con marca perfecta y Corea se quedó con el segundo boleto a cuartos de final.
- Australia, Chinese Taipei y Chequia completan la zona, todos por debajo en la tabla pese a un grupo con varios empates en el récord.
Tabla de posiciones – Grupo C
|Selección
|Jugados
|Ganados
|Perdidos
🇯🇵 Japón*
4
4
0
🇰🇷 Corea*
4
2
2
🇦🇺 Australia
4
2
2
🇹🇼 Chinese Taipei
4
2
2
🇨🇿 Chequia
4
0
4
(*MLB también confirma la clasificación de Japón y Corea en su página de standings del torneo).
Grupo D: Venezuela y Dominicana marcan el ritmo en Miami
- El Grupo D muestra a Venezuela y República Dominicana con récord perfecto y ya clasificados a cuartos de final. Su último partido del grupo califica como el más esperado por la afición, ya que los precios de las entradas llegaron a niveles récord.
- Israel, Países Bajos y Nicaragua completan una zona donde los dos principales favoritos cumplieron con las expectativas.
Tabla de posiciones – Grupo D
|Selección
|Partidos
|Ganados
|Perdidos
🇻🇪 Venezuela*
3
3
0
🇩🇴 República Dominicana*
3
3
0
🇮🇱 Israel
4
2
2
🇳🇱 Países Bajos
4
1
3
🇳🇮 Nicaragua
4
0
4
Lo que se juega de cara a los cuartos de final
Con cinco selecciones ya clasificadas y varios equipos aún en disputa, el cierre de la fase de grupos definirá los cruces directos entre líderes y segundos de cada zona.
Según MLB y el análisis de cuadro que repasa Fox Sports, el cruce de grupos dejará enfrentamientos de alto voltaje entre los principales favoritos del torneo.
