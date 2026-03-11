Cómo van los grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, hoy

En la recta final de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés), varias selecciones ya se aseguraron su lugar en los cuartos de final y otras dependen de los últimos resultados para seguir con vida. Según MLB, Japón, Corea, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico ya tienen boleto a la siguiente ronda, mientras que en los grupos A y B todavía se terminan de ordenar posiciones.

Grupo A: Puerto Rico, arriba en el Caribe

Según MLB, el Grupo A tiene a Puerto Rico como líder y primer clasificado , con Canadá y Cuba aún en la pelea matemática por el segundo puesto.

Colombia y Panamá cierran la zona con récord negativo, lo que los deja con pocas chances en este tramo del torneo.

Tabla de posiciones – Grupo A

Selección Jugados Ganados Perdidos 🇵🇷 Puerto Rico* 4 3 1 🇨🇦 Canadá 3 2 1 🇨🇺 Cuba 3 2 1 🇨🇴 Colombia 4 1 3 🇵🇦 Panamá 4 1 3

(*Clasificado a cuartos de final, de acuerdo con los criterios de desempate que detalla MLB para el grupo A).

Grupo B: Italia sorprende y complica a Estados Unidos y México

El Grupo B tiene una de las historias inesperadas del torneo: Italia lidera invicta y deja a Estados Unidos y México obligados a mirar el cierre con atención. Como consignó ESPN, ambos siguen en zona de pelea por avanzar, pero sin margen para tropiezos.

Jac Caglianone, jardinero derecho de Italia, festeja un jonrón con su compañero Kyle Teel, en el duelo del Clásico Mundial ante Estados Unidos, el martes 10 de marzo de 2026 (AP Foto/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

Gran Bretaña y Brasil, en cambio, aparecen en el fondo de la tabla y sin chances reales de clasificación.

Tabla de posiciones – Grupo B

Selección Jugados Ganados Perdidos 🇮🇹 Italia 3 3 0 🇺🇸 Estados Unidos 4 3 1 🇲🇽 México 3 2 1 🇬🇧 Gran Bretaña 4 1 3 🇧🇷 Brasil 4 0 4

Grupo C: Japón y Corea ya están adentro

Japón dominó el Grupo C con marca perfecta y Corea se quedó con el segundo bolet o a cuartos de final.

Australia, Chinese Taipei y Chequia completan la zona, todos por debajo en la tabla pese a un grupo con varios empates en el récord.

Tabla de posiciones – Grupo C

Selección Jugados Ganados Perdidos 🇯🇵 Japón* 4 4 0 🇰🇷 Corea* 4 2 2 🇦🇺 Australia 4 2 2 🇹🇼 Chinese Taipei 4 2 2 🇨🇿 Chequia 4 0 4

(*MLB también confirma la clasificación de Japón y Corea en su página de standings del torneo).

Grupo D: Venezuela y Dominicana marcan el ritmo en Miami

El Grupo D muestra a Venezuela y República Dominicana con récord perfecto y ya clasificados a cuartos de final. Su último partido del grupo califica como el más esperado por la afición, ya que los precios de las entradas llegaron a niveles récord .

Israel, Países Bajos y Nicaragua completan una zona donde los dos principales favoritos cumplieron con las expectativas.

Tabla de posiciones – Grupo D

Selección Partidos Ganados Perdidos 🇻🇪 Venezuela* 3 3 0 🇩🇴 República Dominicana* 3 3 0 🇮🇱 Israel 4 2 2 🇳🇱 Países Bajos 4 1 3 🇳🇮 Nicaragua 4 0 4

Lo que se juega de cara a los cuartos de final

Con cinco selecciones ya clasificadas y varios equipos aún en disputa, el cierre de la fase de grupos definirá los cruces directos entre líderes y segundos de cada zona.

Jugadores de Puerto Rico celebran al final de un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Cuba en San Juan Alejandro Granadillo� - AP�

Según MLB y el análisis de cuadro que repasa Fox Sports, el cruce de grupos dejará enfrentamientos de alto voltaje entre los principales favoritos del torneo.