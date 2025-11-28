Mientras Trump endurece el tono hacia Venezuela, revelan que habría hablado con Maduro sobre una posible reunión

PALM BEACH, Florida.- Estados Unidos comenzará “muy pronto” a tomar medidas para detener por tierra a presuntos narcotraficantes venezolanos, dijo el jueves el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Probablemente hayan notado que la gente no está queriendo hacer entregas por mar y vamos a empezar a detenerlos también por tierra. La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto”, dijo Trump en un diálogo virtual con miembros del servicio militar estadounidense.

Simultáneamente el diario The New York Times reveló este viernes que Trump habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro, el líder venezolano, y discutió una posible reunión entre ellos, según informaron varias personas con conocimiento del asunto.

El presidente venezolano Nicolás Maduro participa de una marcha en Caracas. (AP Photo/Cristian Hernandez) Cristian Hernandez� - AP�

La conversación, que tuvo lugar a finales de la semana, según dos de las fuentes, incluyó la cuestión de una posible reunión entre ambos presidentes en Estados Unidos, pero no hubo más detalles ni precisiones.

La llamada telefónica, en la que participó el secretario de Estado, Marco Rubio, se produjo días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro como líder de lo que la administración considera una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles.

Públicamente, el gobierno de Trump ha estado evaluando varias opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha retratado como el papel de Maduro en el suministro de drogas ilegales a Estados Unidos. Incluso ha fijado una recompensa de 50 millones de dólares para quienes aporten datos que permitan su captura.

Ataque 17 en el Caribe

Maduro niega tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos marítimas, a pesar de que la potencia de fuego reunida supera con creces todo lo necesario para combatir el ingreso de droga por esa vía.

El portaaviones USS Gerald R. Ford fue desplegado en el Caribe. (AP foto/John Clark) John Clark - FR171764 AP

Desde septiembre, las tropas estadounidenses llevaron a cabo al menos 21 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto al menos 83 personas.

Las informaciones sobre acciones inminentes proliferaron en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense desplegó fuerzas en el Caribe en un contexto de empeoramiento de las relaciones con Venezuela.

Trump sostuvo que Washington “trabaja para disuadir a Venezuela y a los narcotraficantes”, a quienes acusó de enviar “veneno” a territorio estadunidense, responsable -según él- de “matar a cientos de miles de personas al año”.

El mandatario republicano insistió en que su gobierno se “encargará” de la situación y aseguró haber advertido a Caracas: “Dejen de enviar veneno a nuestro país”.

No precisó el lugar ni la modalidad de las futuras incursiones terrestres, que se sumarían a la presión militar desplegada en la región durante los últimos meses.

The New York Times informó en octubre que Maduro había ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petrolíferos del país, junto con otras oportunidades para empresas estadounidenses, en un esfuerzo por reducir las tensiones. Sin embargo, el ofrecimiento incluía la permanencia de Maduro en el poder, por lo que los funcionarios estadounidenses interrumpieron esas conversaciones a principios del mes pasado.

Ahora, el impacto final de la conversación telefónica entre Trump y Maduro está por verse. Trump tiene un largo historial de doble vía con sus adversarios (ya lo hizo con el ruso Vladimir Putin), con conversaciones por un lado y amenazas de fuerza por el otro.

Agencias Reuters y AP