Abogados advierten los riesgos que corren los inmigrantes en EE.UU. que deciden tomar vuelos en Navidad
Letrados especializados explican los obstáculos que enfrentan las personas de 19 nacionalidades al querer viajar para reencontrarse con sus familiares
- 3 minutos de lectura'
Llega la Navidad y eso significa el reencuentro de muchos inmigrantes con sus familias en distintas partes del mundo. Sin embargo, para los ciudadanos que se encuentran en EE.UU. y son parte de los 19 países como Cuba y Venezuela, considerados del “alto riesgo”, los viajes internacionales no son una opción recomendada.
La recomendación de los abogados a los inmigrantes en EE.UU.
En diálogo con El Nuevo Día, el abogado de inmigración Jean Paul Castro Lamberty recomienda a los clientes provenientes de estos países que eviten los viajes fuera de las jurisdicciones de Estados Unidos dado las nuevas restricciones implementadas por la administración Trump.
“No viajar internacionalmente sería la mejor recomendación. Cualquier inmigrante debe tener mucha precaución con lo que son los viajes en esta época. El gobierno ha dicho que va a extender ese listado de 19 a 30 nacionalidades”, advirtió el letrado.
El riesgo principal que pueden enfrentar los migrantes de estas nacionalidades al viajar a sus países de origen es que no les permitan el regreso a Estados Unidos o enfrenten inconvenientes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Esta medida parte de las restricciones implementadas por la administración Trump, que incluye la suspensión temporal de todas las solicitudes de asilo y el freno de beneficios migratorios para las personas provenientes de estos países.
“Las medidas ponen a este grupo en una situación de extrema vulnerabilidad y, más aún ahora, en esta época navideña, donde la gente, los que están con su estatus migratorio de modo regular tienden a viajar al exterior, a visitar a sus amigos y familia. Los pone en una situación de alerta”, señaló Lamberty
Cuáles son los países considerados de “alto riesgo” por Estados Unidos
El 4 de junio de 2025, la administración Trump presentó la proclamación presidencial 10949. En el dictamen anunció la restricción total y parcial de 19 países. El listado se divide entre 12 y siete países:
Países con restricción total de entrada
- Afganistán
- Birmania
- Chad
- República del Congo
- Guinea Ecuatorial
- Eritrea
- Haití
- Irán
- Libia
- Somalia
- Sudán
- Yemen
Países con restricción parcial y limitada
- Burundi.
- Cuba
- Laos
- Sierra Leona
- Togo
- Turkmenistán
- Venezuela
De estos países, hay excepciones para aplicar la normativa. Cualquier ciudadano que cuenta con otra nacionalidad o tenga un visado basado en la clasificación A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 o NATO-6, puede ingresar a EE.UU. sin restricciones.
Por qué Cuba y Venezuela tienen restricciones
Los países caribeños forman parte de los siete países con restricciones parciales para ingresar a Estados Unidos. En el caso de Cuba, es considerado como un “estado patrocinador del terrorismo” que se ha negado a aceptar el regreso de sus ciudadanos sujetos a deportación.
Venezuela, por su parte, fue acusada por las autoridades estadounidenses de no tener “autoridad central” dispuesta a cooperar para la emisión de pasaportes o documentos civiles.
