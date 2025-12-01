Actualizaciones recientes sobre la pausa en las solicitudes de asilo en Estados Unidos: ¿será indefinida?

A cuatro días del tiroteo ocurrido en Washington, donde murió un soldado de la Guardia Nacional, el presidente Donald Trump impuso un conjunto de restricciones migratorias, como la suspensión de las revisiones de solicitudes de asilo. Para aplicar estas medidas, prevé aplicar la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al presidente “suspender la entrada” de ciudadanos no estadounidenses, siempre que se considere “perjudicial” para el interés nacional.

El anuncio de Donald Trump que afecta a la comunidad migrante

El uso de la Sección 212(f) fue comunicado por las redes sociales de la Casa Blanca. A través de varias publicaciones, recitó el significado de la normativa y la potestad del presidente por proteger las fronteras del país norteamericano.

De aplicarse la Sección 212(f), Trump tiene la potestad de impedir la entrada a cualquier ciudadano de un país que sea perjudicial a EE.UU. Luis M. Alvarez - FR596 AP

“Desde el primer día, el presidente Trump priorizó la seguridad fronteriza, actuando de inmediato para frenar el caos y las graves amenazas a la seguridad nacional que dejó Joe Biden. La administración Trump está plenamente comprometida con la limpieza de este desastre y la recuperación del país“, expresó la cuenta de X de la Casa Blanca.

Poco antes de este escrito, el mandatario publicó en su cuenta de Truth Social las nuevas directrices migratorias, que van desde suspender la migración de manera permanente de “todos los países de tercer mundo” hasta la expulsión de cualquier persona que no sea un activo neto para Estados Unidos.

“Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y disruptivas. Solo la migración inversa puede remediar por completo esta situación ¡No estarán aquí por mucho tiempo!”, señaló el presidente.

La reacción del Uscis tras la aplicación de la Sección 212(f)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una nueva guía en su Manual de Políticas para lograr abordar la aplicación de la Sección 212(f).

Las nuevas políticas incluyen que la agencia considerará cualquier factor relevante específico de los “países preocupantes” como factores negativos significativos en la adjudicación de solicitudes de beneficios discrecionales.

El Uscis busca implementar nuevas políticas para aplicar la Sección 212(f) anunciada por Donald Trump Google Maps

Un ejemplo de ello es cuando un país ofrece información insuficiente de investigación y selección (vetting and screening) que limita la capacidad del Uscis para evaluar los riesgos que representa un extranjero de unos los países preocupantes como Cuba o Venezuela.

En qué consiste la Sección 212(f) y las veces que Trump lo ha buscado aplicar

La sección 212(f) de la INA establece que todo presidente puede suspender la entrada a todo migrante en caso de que su presencia sea perjudicial para los intereses de Estados Unidos.

El ejecutivo puede ejercer esta autoridad mediante una Proclamación Presidencial (PP). Esta se otorga al Secretario de Estado para identificar el grupo afectado y eximir su aplicación en algunos casos por razones de política exterior y otros intereses nacionales, según consignó la constitución estadounidense.

Donald Trump aplicó el uso de la sección en tres oportunidades hasta el momento. La primera vez ocurrió en 2017, cuando prohibió temporalmente que personas de siete países musulmanes ingresen a Estados Unidos AP Foto/Evan Vucci

Donald Trump aplicó el uso de la sección en tres oportunidades hasta el momento. La primera vez ocurrió en 2017, cuando prohibió temporalmente que personas de siete países musulmanes ingresen a Estados Unidos. Un año después, la utilizó para suspender la entrada de migrantes que cruzan la frontera sur de manera irregular.

La tercera se aplicó en junio de este año, cuando restringió la entrada permanente o temporal de ciudadanos de 19 países. Entre los países afectados se encuentra Cuba y Venezuela.