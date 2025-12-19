Requisitos para cruzar la frontera de EE.UU. de forma legal durante las fiestas navideñas
La temporada decembrina es una de las más concurridas en los cruces fronterizos de México hacia el país norteamericano
- 4 minutos de lectura'
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó que durante las fiestas navideñas incrementa el flujo de personas que viajan desde México al país norteamericano, por lo que es una de las épocas más concurridas del año. Es importante que los visitantes tomen en cuenta los requisitos para cruzar sin tener problemas con migración.
Documentos necesarios para cruzar la frontera de EE.UU.
Si se planea cruzar la frontera de México con Estados Unidos durante las vacaciones de Navidad, será necesario prepararse con anticipación y asegurarse de cumplir con todos los requisitos migratorios.
De acuerdo con Conexión Migrante, lo que se debe tener a la mano antes de emprender el viaje y así evitar sufrir de contratiempos es:
- Pasaporte, visa, y otros documentos de viaje vigentes y a la mano
- Revisar el proceso de la CBP a través de cbp.gov/travel
- Revisar la lista completa de artículos prohibidos o restringidos y declarar todo al llegar
- Consultar las restricciones para introducir alimentos a Estados Unidos
De acuerdo con la CBP, los documentos que se deben tener vigentes y a la mano son:
- Pasaporte estadounidense, en caso de ciudadanos estadounidenses que ingresen al país por aire.
- Tarjetas de pasaporte estadounidense o de Viajero Confiable, para los estadounidenses que ingresen por cruces marítimos o terrestres.
- Tarjeta verde (Formulario I-551), o documento para residentes permanentes legales.
- Permiso de viaje anticipado (Formulario I-512) si el Formulario I-551 está pendiente.
- Visa
- Licencia válida para conducir en el extranjero y para utilizar como segunda forma de identificación con fotografía.
- Permisos y/o certificados en caso de transportar productos animales o vegetales restringidos.
- En caso de llevar medicamentos, estos deben ser con receta a nombre del viajero, y empaquetados en su presentación original.
La CBP también recomienda que los boletos de viaje estén al mismo nombre que está en el pasaporte o en el documento de identidad oficial, al igual que los demás papeles de viaje.
Razones por las que se puede negar la entrada a EE.UU.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE, por sus siglas en español) recomienda que el pasaporte cuente con al menos seis meses de vigencia restantes al momento de hacer el viaje hacia EE.UU. y explica que algunos de los motivos por los que se puede cancelar la visa y negar la entrada al país son:
Motivos de cancelación de la visa
- Vivir y trabajar en los Estados Unidos sin la documentación migratoria en regla
- Ayudar a cruzar gente o a sus hijos a Estados Unidos cuando no cuentan con la documentación migratoria necesaria
- Traer artículos prohibidos como armas, explosivos o drogas
- Traer sin declarar, al llegar o salir de México o Estados Unidos a través de los Puertos Fronterizos, más de US$10 mil en efectivo
Razones por las que se puede negar la entrada
- Declarar con falsedad ser ciudadano de Estados Unidos
- Presentar documentación falsa o suplantar a una persona con documentación válida
- Tener antecedentes penales, puede ameritar detención en la frontera, incluso si se es residente legal permanente
- En caso de que se negara la entrada al país norteamericano en ocasiones previas
- Admitir el consumo de drogas, como la marihuana y otras sustancias ilegales en el país, según My Fast Check
- Intención de trabajar ilegalmente en Estados Unidos
- Que la documentación sea inadecuada o esté incompleta
- Denegaciones por actividad sospechosa a discreción de los agentes fronterizos y de la CBP
- Que la CBP detecte que la persona miente o sea sospechosa de mentir en sus declaraciones
- Que la persona no cuente con fondos suficientes para solventar su estancia en Estados Unidos, lo que incluye gastos de comida y alojamiento, entre otros
- Que la persona haya cometido un delito en el país norteamericano o en cualquier otro lugar
