Requisitos para cruzar la frontera de EE.UU. de forma legal durante las fiestas navideñas

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó que durante las fiestas navideñas incrementa el flujo de personas que viajan desde México al país norteamericano, por lo que es una de las épocas más concurridas del año. Es importante que los visitantes tomen en cuenta los requisitos para cruzar sin tener problemas con migración.

Documentos necesarios para cruzar la frontera de EE.UU.

Si se planea cruzar la frontera de México con Estados Unidos durante las vacaciones de Navidad, será necesario prepararse con anticipación y asegurarse de cumplir con todos los requisitos migratorios.

Las personas que crucen la frontera de Estados Unidos deberán tener toda su documentación vigente (Archivo) Freepik

De acuerdo con Conexión Migrante, lo que se debe tener a la mano antes de emprender el viaje y así evitar sufrir de contratiempos es:

Pasaporte, visa, y otros documentos de viaje vigentes y a la mano

Revisar el proceso de la CBP a través de cbp.gov/travel

Revisar la lista completa de artículos prohibidos o restringidos y declarar todo al llegar

Consultar las restricciones para introducir alimentos a Estados Unidos

De acuerdo con la CBP, los documentos que se deben tener vigentes y a la mano son:

Pasaporte estadounidense , en caso de ciudadanos estadounidenses que ingresen al país por aire.

, en caso de ciudadanos estadounidenses que ingresen al país por aire. Tarjetas de pasaporte estadounidense o de Viajero Confiable, para los estadounidenses que ingresen por cruces marítimos o terrestres.

o de Viajero Confiable, para los estadounidenses que ingresen por cruces marítimos o terrestres. Tarjeta verde (Formulario I-551), o documento para residentes permanentes legales.

(Formulario I-551), o documento para residentes permanentes legales. Permiso de viaje anticipado (Formulario I-512) si el Formulario I-551 está pendiente.

(Formulario I-512) si el Formulario I-551 está pendiente. Visa

Licencia válida para conducir en el extranjero y para utilizar como segunda forma de identificación con fotografía.

para conducir en el extranjero y para utilizar como segunda forma de identificación con fotografía. Permisos y/o certificados en caso de transportar productos animales o vegetales restringidos.

en caso de transportar productos animales o vegetales restringidos. En caso de llevar medicamentos, estos deben ser con receta a nombre del viajero, y empaquetados en su presentación original.

La CBP también recomienda que los boletos de viaje estén al mismo nombre que está en el pasaporte o en el documento de identidad oficial, al igual que los demás papeles de viaje.

La CBP advierte sobre los intentos de ingreso a Estados Unidos con artículos prohibidos o restringidos (Archivo) CBP - CBP

Razones por las que se puede negar la entrada a EE.UU.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE, por sus siglas en español) recomienda que el pasaporte cuente con al menos seis meses de vigencia restantes al momento de hacer el viaje hacia EE.UU. y explica que algunos de los motivos por los que se puede cancelar la visa y negar la entrada al país son:

Motivos de cancelación de la visa

Vivir y trabajar en los Estados Unidos sin la documentación migratoria en regla

Ayudar a cruzar gente o a sus hijos a Estados Unidos cuando no cuentan con la documentación migratoria necesaria

Traer artículos prohibidos como armas, explosivos o drogas

Traer sin declarar, al llegar o salir de México o Estados Unidos a través de los Puertos Fronterizos, más de US$10 mil en efectivo

Los agentes fronterizos pueden negar la entrada y someter a interrogatorios a quienes consideren sospechosos (Archivo) CBP - CBP

Razones por las que se puede negar la entrada