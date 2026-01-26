Actualizaciones recientes de las políticas migratorias en EE.UU. ante el avance del ICE y la CBP

Donald Trump cumplió el primer año de su segundo mandato como presidente de EE.UU. el 20 de enero y se enfrenta a nuevas críticas por sus políticas migratorias. Con la muerte de Reene Good y Alex Pretti en Minneapolis a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), parte de la ciudadanía cuestiona su estrategia, que incluye incremento de vigilancia y presión sobre las ciudades santuario.

El endurecimiento de las medidas migratorias durante la administración Trump

La organización USA Hello estipula que el endurecimiento de las políticas migratorias se caracteriza por un aumento significativo de las redadas, cambios drásticos en los trámites y restricciones de viajes.

Con relación al primer punto, el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) han realizado arrestos tanto en lugares públicos como en escuelas, hospitales y centros religiosos, lo que afecta a personas que no cuentan con antecedentes penales.

El arresto del migrante hondureño en una clínica de Ontario, California

Un ejemplo de este tipo de arrestos ocurrió en julio del año pasado, cuando Denis Guillen-Solis, un migrante de Honduras, fue arrestado dentro de un centro médico en California.

Pese a que el migrante solicitó, con cierto temor, la identificación de uno de los guardias, su pedido no fue tomado en cuenta y fue inmovilizado frente al cuerpo médico presente.

Además del incremento de detenciones en lugares considerados “sensibles”, la Corte Suprema habilitó a los agentes a realizar patrullas itinerantes y detener a personas por factores como la apariencia física, el idioma que hablen o el simple hecho de encontrarse en lugares considerados “frecuentados por inmigrantes”

De acuerdo con el juez Brett Kavanaugh, el ICE y la CBP pueden detener de manera breve a cierto grupo de individuos si existe una “sospecha razonable, basada en hechos articulables”, de que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos.

Con estas normativas, están en riesgo los migrantes que están en un proceso de cambio migratorio y aquellas personas a las que rechazaron su solicitud de residencia.

Restricciones fronterizas y veto de viajes

Otra de las medidas implementadas por la administración Trump tiene que ver con las restricciones en los trámites migratorios y los vetos de viaje al país norteamericano.

Desde el 1.° de enero, entraron en vigencia nuevos valores para varios trámites migratorios administrados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés). Uno de ellos es la solicitud para el Estatus de Protección Temporal (TPS), que pasó de US$500 a US$510

El 21 de enero de este año, entró en vigor la suspensión por tiempo indefinido en el procesamiento de visas para inmigrantes de 75 países, entre ellos Colombia y Cuba.

Además de estos anuncios, el procesamiento de casos de asilo está actualmente pausado para todas las nacionalidades mientras se revisan los procedimientos de seguridad y, desde octubre de 2025, el examen de naturalización cuenta con un mayor número de preguntas.

Reacción a las normativas migratorias de la administración Trump

Las medidas implementadas por el republicano han generado una postura polarizada. De acuerdo con CNN, algunos republicanos como el congresista James Comer cuestionan si vale la pena mantener la presencia de ICE en lugares donde los líderes locales no los quieren.

El gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, también expresó su inquietud sobre si el objetivo final es la deportación masiva de todos los no ciudadanos.

“Los estadounidenses se preguntan: ‘¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es la solución?’. Creemos en el federalismo y en los derechos de los estados. Y a nadie le gusta que los federales entren en sus estados. ¿Y cuál es el objetivo ahora? ¿Es deportar a todos los que no son ciudadanos estadounidenses? No creo que eso sea lo que quieren los estadounidenses”, dijo Stitt a Dana Bash de CNN en “State of the Union”.