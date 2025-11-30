Actualizaciones recientes de los controles migratorios para residentes con green card que viajan desde EE.UU.

La Administración Trump endurecerá sus controles migratorios en los puertos de entrada de EE.UU. Las actualizaciones recientes apuntan a todos los extranjeros que entren o salgan del país norteamericano, lo que incluye a los residentes permanentes o titulares de una green card que viajan.

Actualizaciones: controles migratorios para residentes permanentes que viajan

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció una norma final que autorizar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a recopilar datos biométricos faciales de todos los no ciudadanos que entren y salgan de Estados Unidos.

Según la nueva norma, se exigirá a todos los extranjeros que se tomen una fotografía al entrar o salir de Estados Unidos

La nueva regla entrará en vigor el 26 de diciembre de 2025 y se aplicará a todos los extranjeros que salgan de aeropuertos, puertos terrestres, puertos marítimos o cualquier otro punto de salida autorizado.

La disposición señala que según la ley de inmigración, quienes tienen una green card son extranjeros autorizados a vivir permanentemente dentro de EE.UU. y para los efectos de la normativa,”serán procesados ​​como extranjeros“. Lo que quiere decir que se les exigirá cumplir con la recopilación de datos biométricos.

“Se podrá exigir que se tome una fotografía de un extranjero que solicite admisión para determinar su identidad, admisibilidad y si ha mantenido correctamente su estatus migratorio en Estados Unidos”, precisa la normativa.

Esta medida se administrará a todos los migrantes, independientemente de su edad, lo que incluye a menores de 14 y mayores de 79 años.

La norma final autoriza a CBP a recopilar datos biométricos faciales de todos los extranjeros al llegar y salir por un puerto de entrada en EE.UU., incluídos los que tienen green card

Cómo podría afectar la nueva regla de la CBP a los viajeros con green card

El abogado senior de inmigración de Manifest Law, Henry Lindpere, explicó en su sitio web que la información adicional que se recopila y digitaliza podría representar un desafío para algunos viajeros que son residentes permanentes.

Al digitalizar los datos, las diferentes agencias pueden acceder a ellos con mayor facilidad. “Esto, entre otras cosas, aumenta el riesgo de viajar para cualquier persona que haya sido arrestada o condenada, ya sea por un proceso cerrado, anulado, indultado, etc.”, advierte el legista.

Además, con la medida, incluso los delitos que podrían no aparecer en una verificación de antecedentes para otros fines podrían afectar la admisibilidad al país. “Si tiene algún antecedente, incluso si ha sido expurgado, borrado o indultado, hable con abogados antes de viajar, porque ciertos delitos lo hacen inadmisible”, comentó Lindpere.

Los residentes permanentes legales son libres de salir fuera de Estados Unidos y, en la mayoría de los casos, los viajes breves no afectan el estatus

Las reglas vigentes para los residentes permanentes que salen de EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), que se encarga de otorgar la residencia permanente, indica que quienes tienen green card son libres de viajar fuera de EE.UU. y, usualmente, los viajes breves no afectan el estatus.

Sin embargo, existe una regla general que aplica para los que han salido del país por más de un año.

“Si se determina que usted no tiene intención de residir permanentemente en Estados Unidos, se considerará que abandonó el estatus”. También se puede determinar que ocurrió abandono en salidas de menos de un año si se establece que la persona no tiene intención de vivir establemente en Estados Unidos.

La agencia precisa que aunque los viajes cortos al extranjero no deben presentar ningún problema, el oficial de la CBP podría considerar otros criterios para autorizar la entrada al país, como si se mantuvo relación con familiares y la comunidad, se tiene un empleo, se pagaron impuestos, o de alguna forma se declara la intención de regresar.