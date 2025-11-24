Los tres tipos de controles biométricos que la CBP aplica a los viajeros en los aeropuertos de EE.UU.

Para los viajeros que entran o salen de Estados Unidos, las autoridades aplican controles mediante un sistema biométrico. Este permite cotejar los datos para verificar la identidad de manera automática. De acuerdo con lo que indica la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), esto puede realizarse en tres puntos distintos de los aeropuertos según algunas condiciones.

Viajeros en EE.UU. pueden realizar controles biométricos en distintos lugares del aeropuerto

Mediante su sitio web, la CBP explica que esta tecnología se encuentra en expansión en Estados Unidos y que actualmente se aplica en 238 aeropuertos .

. Según la entidad, el objetivo del sistema biométrico es agilizar el proceso de verificación de identidad y que el viajero tenga menos demora.

La CBP aplica tecnología biométrica para viajeros en cientos de aeropuertos de EE.UU. Archivo CBP

En cualquier caso, los aeropuertos de EE.UU. realizan escaneo y comparación facial . Sin embargo, la diferencia es en qué instancia se hace el control. La entidad menciona tres escenarios :

. Sin embargo, la diferencia es en qué instancia se hace el control. La entidad menciona : Control estándar : el que pueden realizar todos los viajeros que entran o salen del país norteamericano en una verificación de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

: el que pueden realizar todos los viajeros que entran o salen del país norteamericano en una verificación de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Galerías del Traveler Verification Service (TVS) : permiten a miembros de los programas Pre-Check y Global Entry acelerar el trámite. También se realiza en el control de seguridad de la TSA, pero con una fila separada y más rápidamente.

: permiten a miembros de los programas Pre-Check y Global Entry acelerar el trámite. También se realiza en el control de seguridad de la TSA, pero con una fila separada y más rápidamente. Entrega de equipaje con galerías TVS: ciertos miembros elegibles de Pre-Check y Global Entry tienen la posibilidad de hacer el control biométrico en la instancia de dejar el equipaje antes de un vuelo.

Cuáles son los estados de EE.UU. con más aeropuertos que aplican tecnología biométrica

De acuerdo a lo que expresa la CBP, aún no todas las terminales aéreas del país norteamericano cuentan con este tipo de controles. En esos casos, la alternativa es la comprobación manual con agentes, que puede generar demoras adicionales.

Florida es el estado con más aeropuertos que tienen tecnología biométrica Miami Airport

La entidad también detalla cuáles son los estados con más aeropuertos que tienen sistemas de tecnología biométrica. Los primeros cinco del listado son:

Florida : 26

: 26 Texas : 23

: 23 California : 15

: 15 Nueva York : 12

: 12 Illinois: 10

CBP anunció un nuevo requisito para todos los migrantes que entren o salgan de EE.UU.

Según lo que publicaron las autoridades en el Registro Federal, a partir del 26 de diciembre de 2025 todos los extranjeros pueden ser fotografiados en su entrada o salida del país norteamericano.

El aviso fue publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el cual engloba a la CBP.

El DHS publicó que todos los extranjeros que entren o salgan de EE.UU. pueden ser fotografiados Archivo

Esto implica que tanto a niños menores de 14 años como a adultos mayores se les podrá pedir que completen este paso de seguridad.

Además, el DHS también podría solicitar más información biométrica como huellas dactilares, iris, muestras de ADN y voz, según el Immigration Policy Tracking Project.

La regla se aplica a todos los no estadounidenses, incluidos los titulares de una green card, ya que la ley establece que son extranjeros con autorización para vivir en EE.UU.

Por su parte, quienes sean ciudadanos podrán elegir por no participar de esta iniciativa y no ser fotografiados al entrar o salir de territorio norteamericano.