El cambio de política en la green card para los inmigrantes que llegaron de los 19 países del “travel ban”

El pasado 27 de noviembre, dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados y uno de ellos falleció horas después. Como consecuencia del tiroteo, la Administración Trump dispuso un cambio de política para que ciudadanos de países con prohibición de viaje (travel ban). Así afectan las restricciones a los residentes y solicitantes de green card.

Cambio de política: así impacta la medida a los solicitantes de green card

El pasado 2 de diciembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió un memorándum en el que estableció nuevas directrices para aumentar el escrutinio de seguridad de las solicitudes de inmigración.

La Administración Trump anunció nuevas restricciones migratorias luego de conocerse que el sospechoso del ataque en Washington es migrante Freepik

La medida se aplica a todos los procesos de beneficios presentados por extranjeros originarios de 19 países considerados como de “alto riesgo” .

presentados por extranjeros originarios de . Las solicitudes de ajuste de estatus (Formulario I-485) son uno de los trámites afectados por las recientes medidas migratorias.

En la disposición explican que el Uscis realizará una “revisión y evaluación individualizada" de cada caso y llevará a cabo una “comprobación exhaustiva de todas las políticas considerables“.

Además, que considerará hechos y circunstancias relevantes específicos de cada país como parte de su decisión sobre solicitudes de beneficios.

Así, la agencia busca ejercer toda su autoridad para investigar las solicitudes presentadas por extranjeros que puedan representar riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública.

Residentes permanentes: qué cambia con la pausa en trámites migratorios

El documento también establece que los ciudadanos de países de “alto riesgo” tienen suspendidos algunos trámites, con la intención de realizar una nueva revisión de las solicitudes de beneficios aprobadas para extranjeros de los países enumerados que ingresaron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021.

Los oficiales de la agencia harán una revisión exhaustiva caso por caso para evaluar la elegibilidad para el beneficio solicitado Generada por IA de Freepik - Generada por IA de Freepik

Esto quiere decir que cualquier extranjero con ciudadanía de alguno de estos países, sin importar su fecha ni condiciones de entrada a EE.UU., podría ver pausado su proceso de renovación de la tarjeta de residencia permanente.

Además, el director del Uscis, Joseph Edlow, informó en redes sociales que se haría una revisión exhaustiva del estatus de miles de beneficiarios originarios de los 19 países designados como de “interés”, en junio de este año.

“Bajo la dirección del presidente, he ordenado un nuevo examen riguroso y a gran escala de todas las green cards de todos los extranjeros de todos los países de interés”, señaló el directivo.

La medida podría generar que:

Los casos bajo revisión se enfrenten a retrasos .

. Solicitudes adicionales de documentación.

de documentación. Revocaciones de la residencia permanente.

¿Cuánto durará la pausa en los trámites migratorios en EE.UU.?

El Uscis señala en la nueva guía que dentro de los 90 días (tres meses) de la emisión del memorando, los agentes priorizarán en los procesos de solicitud la revisión, entrevista, nueva entrevista y remisión a otras agencias de aplicación de la ley, según corresponda.

Asimismo, advierte que ha considerado que esta directiva podría resultar en demoras en la adjudicación de algunas solicitudes pendientes y ha sopesado esta consecuencia frente a la urgente necesidad de que se garantice que los solicitantes sean investigados y evaluados al máximo nivel posible.

El proceso para recibir la green card, para los ciudadanos de los 19 países de "alto riesgo" podría tomar varios meses Freepik

La lista de los 19 países afectados por las restricciones en trámites migratorios

De acuerdo con lo el memorándum del Uscis, la medida está enfocada en los migrantes provenientes de 19 países sujetos a la Proclamación Presidencial del 4 de junio de 2025, que son: