Actualizaciones recientes sobre el TPS para venezolanos en EE.UU. y cómo avanza el estatus en 2026

La Administración Trump puso fin oficialmente al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos en noviembre de 2025, luego de una batalla legal que duró varios meses. La medida dejó a cientos de miles de beneficiarios en riesgo de deportación. Estas son las actualizaciones y cómo avanza el estatus en 2026.

TPS para Venezuela: actualizaciones

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) indica en el sitio oficial del beneficio para Venezuela que el 3 de octubre de 2025, el Tribunal Supremo de EE.UU. autorizó la cancelación del estatus con vigencia inmediata.

El 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema autorizó la terminación del TPS para Venezuela con efecto inmediato Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

Al respecto, la Alianza Nacional TPS señaló que la orden concedió la solicitud de la administración Trump para suspender la decisión de un tribunal federal que protegía a los venezolanos con TPS.

Venezolanos con TPS en EE.UU.: el estatus en 2026

Sin embargo, la determinación tiene un alivio para muchos hasta este 2026, como lo explica el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), existen algunas excepciones para las designaciones de 2021 y 2023:

Si se solicitó volver a registrarse y se recibió un aviso de aprobación o un permiso de trabajo basado en TPS entre el 17 de enero de 2025 y el 5 de febrero de 2025, el beneficio seguirá válido hasta el 2 de octubre de 2026 .

. Si se solicitó renovar el permiso de trabajo asociado al TPS y se recibió un aviso de recibo con la extensión automática entre el 17 de enero de 2025 y el 5 de febrero de 2025, la autorización de empleo se extiende hasta el 2 de abril de 2026.

Acerca del último punto, el ASAP advierte que se debe tomar en cuenta que la excepción del permiso de trabajo no extiende el TPS y la autorización de empleo por sí sola no brinda protección contra la deportación o la detención.

Asimismo, explica que los inmigrantes están en una lucha en contra de esta cancelación mediante una demanda.

El 7 de noviembre entró en vigor la cancelación formal del Estatus de Protección Temporal para Venezuela Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Venezuela y el beneficio migratorio después de la captura de Maduro

Luego de la captura de Nicolás Maduro, por parte del gobierno de EE.UU., algunos los líderes del sur de Florida hicieron un llamado a las autoridades para restablecer el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos.

Sin embargo, CBS News señala que la administración Trump “mantiene su decisión de poner fin al programa”, y ​​la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, indicó que hay opciones de inmigración alternativas.

Noem, abordó el tema el domingo en Fox News, y respondió a la presión de la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, y otros que instaron a la administración a extender las protecciones para los venezolanos que viven en Estados Unidos.

El DHS canceló las designaciones de Venezuela para el Estatus de Protección Temporal de 2021 y 2023 Illinois Venezuelan Alliance

“Toda persona que estuvo bajo el TPS tiene la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado, y la evaluación se llevará a cabo. Pero debemos asegurarnos de que nuestros programas realmente signifiquen algo y de que cumplamos con la ley, y así fue como se tomó la decisión sobre el TPS”, expresó la funcionaria federal.

Sin embargo, poco después de la entrevista, el DHS utilizó las redes sociales para aclarar las palabras de Noem sobre que se habilitaran una vía para que los venezolanos con TPS soliciten refugio. La agencia sostuvo que esa interpretación no reflejaba la política migratoria actual.

Por su parte, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, dijo a Fox News el domingo: “La gran noticia para los que están aquí desde Venezuela con estatus de protección temporal es que ahora pueden regresar a casa con la esperanza de que su país, un país que aman, habrá paz, prosperidad y estabilidad”.