TPS de venezolanos: para cuáles migrantes en EE.UU. seguirá vigente el estatus en 2026

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos es uno de los que se ha visto afectado por la Administración Trump, que ha decidido cancelarlo para poco más de una decena de países. Estos son los migrantes que lo tendrán vigente en 2026.

Para cuáles venezolanos seguirá vigente el TPS en 2026

Luego de una batalla legal de varios meses, el pasado 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la cancelación del TPS de Venezuela, lo que afectó a las designaciones de 2021 y 2023.

Sin embargo, existen excepciones que señalan:

Si se solicitó volver a registrarse y se recibió un aviso de aprobación o un permiso de trabajo basado en TPS entre el 17 de enero de 2025 y el 5 de febrero de 2025, el beneficio seguirá válido hasta el 2 de octubre de 2026 .

. Si se solicitó renovar el permiso de trabajo asociado al TPS y se recibió un aviso de recibo con la extensión automática entre el 17 de enero de 2025 y el 5 de febrero de 2025, la autorización de empleo se extiende hasta el 2 de abril de 2026.

Acerca del último punto, el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) advierte que se debe tomar en cuenta que la excepción del permiso de trabajo no extiende el TPS y la autorización de empleo por sí sola no brinda protección contra la deportación o la detención.

¿Qué hacer si soy titular del TPS venezolano?

El despacho de abogados de inmigración de Grossman Young & Hammond explica que el fallo de la Corte Suprema levantó las protecciones inmediatas para unos 350 mil venezolanos que anteriormente estaban cubiertos por el TPS 2023, además de 250 mil bajo el beneficio de 2021.

Ante la cancelación del TPS para venezolanos, los legistas aconsejan:

Comprobar si el Documento de Autorización de Empleo ( EAD , por sus siglas en inglés) sigue válido.

De ser así, guardar una copia del aviso del Registro Federal que confirma la prórroga.

Entregar al empleador un comprobante de la continuación de la autorización de trabajo.

Monitorear la página de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) sobre el TPS para Venezuela para mantenerse informado sobre cambios relacionados con políticas y litigios.

Incluso si el EAD se extiende automáticamente, se puede solicitar una renovación si se quiere una tarjeta que muestre la nueva fecha de vencimiento (2 de octubre de 2026); se preocupa por los problemas de verificación del empleador con la fecha anterior.

Las opciones de los venezolanos que se quedan sin TPS

Sin la protección del TPS, los venezolanos afectados podrían correr el riesgo de ser deportados. Sin embargo, podrían tener derecho a otras vías para permanecer legalmente en Estados Unidos.

De acuerdo a la especialista Elizabeth Uribe, en diálogo con CNN, las principales vías legales que podrían considerar los venezolanos para evitar la deportación, son: