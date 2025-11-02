¿Adiós al sueño americano? La contundente respuesta del chef migrante Marcus Samuelsson

El reconocido chef africano Marcus Samuelsson conoce de primera mano lo que significa ser migrante en Estados Unidos, donde vive desde hace tres décadas. En una entrevista reciente, fue consultado sobre si todavía es posible alcanzar el llamado "sueño americano" en el contexto del endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y no dudó en responder.

Quién es Marcus Samuelsson: de vivir en Etiopía a dirigir las cocinas más prestigiosas del mundo

Marcus Samuelsson nació el 6 de noviembre de 1970 en Etiopía, en plena guerra civil, y fue adoptado por una familia sueca que cambió su destino. En ese país europeo, se le despertó la pasión por la gastronomía gracias a su abuela Helga, quien lo inspiró a convertirse en chef. “Decidí ser cocinero por mi abuela. Ella nos crio rodeados de buena comida y me enamoré de eso”, contó en una entrevista con NBC News.

Marcus Samuelsson explicó por qué el sueño americano está vivo en Estados Unidos Facebook: Marcus Samuelsson

Desde un principio, se sintió atraído por las historias y la identidad detrás de cada plato. Por ello, decidió profundizar en sus raíces africanas. “En ese momento, solo existía una cocina que se consideraba importante: la francesa. Y como joven chef negro, nunca vi a nadie que se pareciera a mí”, señaló.

Samuelsson se formó en distintas partes del mundo: trabajó en un restaurante con estrellas Michelin en Francia, así como también en Japón y Suiza. Por eso, tuvo que aprender varios idiomas para abrirse camino

“Dondequiera que iba, era la única persona de color. Y tenía muchas preguntas al respecto: ‘¿Encajo? ¿Cómo será mi restaurante? ¿Cocino comida africana? ¿Cocino comida sueca? ¿Cocino comida francesa?’“, relató.

Tras varios años, llegó a Harlem, en Nueva York, donde comenzó a redescubrir sus raíces etíopes a través de la gastronomía afroamericana. Entonces, sintió que había hallado su lugar. “El ser negro no es monolítico. Podés ser negro de Haití, de Jamaica, de Estados Unidos o de África”, explicó. En esa diversidad, encontró la esencia de su propuesta culinaria, una mezcla de culturas y sabores que definió su carrera.

El día que Marcus Samuelsson se convirtió en ciudadano estadounidense y su visión sobre el “sueño americano”

El chef africano recordó con especial emoción el momento en que juró como ciudadano estadounidense. “Ese día fue tan importante como mi boda. Fue una señal de que pertenezco, de que tengo un lugar”, aseguró.

Además de su reconocimiento en la gastronomía internacional, Samuelsson se convirtió en una figura presente en los medios de comunicación Facebook: Marcus Samuelsson

A 30 años de haber llegado a EE.UU., Samuelsson fue consultado sobre la situación de los migrantes en el contexto de las redadas y deportaciones implementadas por la administración Trump. “El sueño americano está vivo, pero hay que luchar y batallar por él más que nunca”, afirmó.

En esa misma línea insistió: “El sueño americano no es un ciclo de cuatro años. Es algo mucho más grande”.

En tanto, puso como ejemplo su exitosa carrera en Estados Unidos y a sus hijos nacidos en Harlem, que representan esa mezcla de identidades que él mismo encarna: “Son verdaderamente estadounidenses, pero también están orgullosos de su herencia sueca y etíope”.

La prestigiosa carrera de Marcus Samuelsson y su nuevo restaurante

Samuelsson acaba de inaugurar Marcus DC, su nuevo restaurante en el hotel The Morrow, en Washington D.C. Este proyecto se suma a una extensa lista de locales que dirige alrededor de todo el mundo.

Entre sus múltiples sitios gastronómicos, se destacan: Red Rooster Harlem y Red Rooster Overtown en Miami; Hav & Mar en Chelsea; Metropolis en el Perelman Performing Arts Center de Nueva York; y los restaurantes Marcus en Atlanta, Nueva Jersey, las Bahamas, Canadá y Etiopía. También lidera las cadenas Streetbird y Vibe BBQ, con sedes en Estados Unidos y el Caribe, según detalla su web oficial.

Su talento le valió varios reconocimientos. Sin ir más lejos, se convirtió en el chef más joven en recibir una reseña de tres estrellas de The New York Times y ganó ocho premios James Beard, además de haber cocinado para la primera cena de Estado de la administración Obama.

En 2023, obtuvo un premio Emmy por su programa My Mark y continúa como figura habitual en televisión en Chopped, Top Chef: Family Style e Iron Chef: Quest for an Iron Legend.

Samuelsson es el prestigioso chef responsable de los restaurantes Red Rooster Harlem y Red Rooster Overtown en Miami; Facebook: Marcus Samuelsson - FacebooK: Marcus Samuelsson

Además de su labor como empresario y chef, Samuelsson impulsa programas educativos y sociales. En ese sentido, es copresidente del Careers through Culinary Arts Program (C-CAP, por sus siglas en inglés), que ofrece oportunidades laborales a jóvenes de bajos recursos.

También participa en conferencias internacionales sobre desarrollo sostenible y justicia social, como la organizada por la Fundación Bill y Melinda Gates junto a The New York Times durante la Semana del Clima de Nueva York en 2024.

En su entrevista con NBC News, el chef destacó el aporte de la comunidad migrante a la sociedad estadounidense: “Los cocineros, los jardineros, los mozos, las personas que hacen las camas en los hoteles no son quienes generan los problemas. Son los que suman a la experiencia americana”.