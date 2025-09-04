Adiós al TPS para venezolanos: casi 300 mil migrantes en alerta por el fin de la protección otorgada en 2021

El futuro de miles de familias venezolanas en Estados Unidos quedó sumido en la incertidumbre después de que el gobierno de Donald Trump anunciara el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) otorgado en 2021. La medida, que había brindado amparo legal y permisos de trabajo a cientos de miles de migrantes, expirará el 10 de septiembre de 2025 y dejará a casi 300 mil personas expuestas a la deportación.

La decisión del Departamento de Seguridad Nacional: fin del TPS 2021 para venezolanos

El anuncio oficial llegó desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), encabezado por la secretaria Kristi Noem, quien confirmó la terminación del TPS venezolano creado durante la administración Joe Biden.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem confirmó la terminación del TPS venezolano tras consultar con el Departamento de Estado Alex Brandon - AP

De acuerdo con la normativa, toda designación debe ser revisada al menos 60 días antes de su vencimiento para determinar si las condiciones que justificaron la medida siguen vigentes. Tras consultar con el Departamento de Estado y otras agencias federales, Noem concluyó que Venezuela ya no cumplía con los requisitos legales para mantener la protección.

El portavoz de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), Matthew Tragesser, defendió la medida con dureza: “Dado el papel sustancial de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán que crea el Estatus de Protección Temporal, mantener o ampliar el TPS socava directamente los esfuerzos de la administración Trump para asegurar la frontera sur y gestionar la migración de manera efectiva”.

Según explicó, la decisión respondió a una evaluación que incluyó factores de seguridad pública, política migratoria, economía y relaciones exteriores.

Qué pasará con los venezolanos afectados por el fin del TPS

La medida afecta a aproximadamente 268 mil venezolanos que habían obtenido protección bajo el programa de 2021, según datos de CBS News. Ese grupo corresponde a quienes llegaron antes de las olas más recientes de migración masiva y que en muchos casos llevan años asentados en Estados Unidos.

Al quedar sin TPS, estas personas perderán automáticamente su permiso de trabajo y el derecho de permanecer legalmente en Estados Unidos.

El DHS advirtió que aquellos migrantes que no encuentren otra vía legal, como asilo o residencia permanente, podrán ser detenidos y deportados. Para evitar procesos forzosos, el gobierno ofreció un mecanismo de salida voluntaria a través de la aplicación móvil CBP Home, gestionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Quienes se inscriban recibirán un pasaje aéreo gratuito, un bono de US$1000 y la posibilidad de acceder a programas de inmigración legal en el futuro.

Aproximadamente 268 mil venezolanos afectados perderán automáticamente su permiso de trabajo y el derecho de permanecer legalmente en Estados Unidos AFP

Los argumentos de la administración Trump para terminar con el TPS para venezolanos

El gobierno de Trump cuestionó la figura del TPS desde sus orígenes, al considerarla un alivio “temporal” que finalmente se transformó en una residencia de facto para miles de migrantes de países en crisis.

Creado en 1990 por el Congreso, el programa buscaba ofrecer refugio a extranjeros afectados por guerras, desastres naturales o emergencias humanitarias. Sin embargo, según la administración actual, las renovaciones continuas durante décadas desvirtuaron su propósito.

En los últimos meses, el Ejecutivo también canceló los TPS de ciudadanos provenientes de Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Nepal y Nicaragua. El caso de Venezuela representa uno de los golpes más significativos, dado que estos constituyen el grupo más numeroso beneficiado por este estatus migratorio en la actualidad.

El gobierno ofreció un mecanismo de salida voluntaria a través de la aplicación CBP Home, que incluye pasaje aéreo gratuito, un bono de US$1000 y la posibilidad de acceder a programas de inmigración legal en el futuro Collage: AP Foto

El argumento de la administración Trump se centra en que Venezuela registró “mejoras notables” en materia de economía, salud y criminalidad. Sin embargo, informes recientes contradicen esa visión. The Washington Post recordó que, en 2024, Nicolás Maduro se declaró vencedor de unas elecciones que la oposición y observadores internacionales calificaron como fraudulentas. Tras proclamarse, el mandatario desató una ola de detenciones y represión política.

En abril de 2025, el propio Maduro decretó una “emergencia económica” frente al colapso del país. La situación humanitaria permanece crítica, e inclusive el Departamento de Estado mantiene su advertencia más severa contra los viajes a Venezuela.