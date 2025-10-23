¿Adiós green card?: por qué hay retrasos en el sorteo de lotería de visas en Estados Unidos

El sorteo de Visas de Diversidad de Estados Unidos, que abre la puerta a miles de migrantes para obtener la residencia permanente, enfrenta este año una demora significativa. A una semana del fin de octubre, mes en que suele comenzar el registro, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) aún no ha habilitado el formulario para la edición 2027 y, según fuentes oficiales, el proceso está bajo revisión. Asimismo, versiones sobre posibles cambios y restricciones en la lista de países elegibles generan incertidumbre entre los solicitantes que esperan participar.

Lotería de visas en EE.UU.: ¿por qué se retrasó la edición 2027?

A días de que finalice el mes de octubre, la inscripción en línea para el programa de Visas de Diversidad (DV, por sus siglas en inglés) de 2027, conocido también como “Lotería de Visas”, no está habilitada. Poco se sabe sobre cuándo se podrá acceder al formulario para participar.

Ante las consultas de miles de migrantes que ven en este programa un camino para acceder a la green card, el experto en temas de inmigración, Jorge Cancino, le explicó a Univision las causas de este particular retraso. Dijo que las demoras se deben a que el gobierno estadounidense evalúa implementar modificaciones al sorteo, aunque —por el momento— no se informó en qué consistirán. “De los cambios en la lotería de visas de diversidad no se sabe mucho”, señaló.

Según recordó, el proceso “se inaugura por lo general entre la primera semana de octubre y finaliza la primera semana de noviembre”. Sin embargo, este año ese cronograma no se cumplió.

Cancino informó que el DOS confirmó que, pese a la demora, la inscripción se abrirá. “Por ley, se tiene que llevar a cabo”, afirmó. Es decir, no existe posibilidad de cancelarlo sin una reforma legislativa. En este sentido, agregó que el organismo “está haciendo ajustes, y una vez que estén listos, se anunciarán públicamente para abrir el sorteo”.

La lotería de visas en Estados Unidos otorga 55 mil green cards al año Unsplash

Qué podría cambiar en la lotería de visas 2027

El aplazamiento del programa se da en medio de la discusión de una propuesta conocida como “Proyecto 2025”, que recomienda eliminar la lotería de visas. Aunque la iniciativa aún no avanzó, genera preocupación entre las comunidades migrantes y organizaciones que asesoran a solicitantes del proceso.

Además, Cancino señaló que en la actualidad existen “dos listas, una de naciones que tienen prohibición parcial y otra prohibición total”. Estas categorías podrían redefinirse en la próxima convocatoria, lo que podría afectar a los países autorizados para participar. Hasta que el Departamento de Estado publique los ajustes, no hay certeza sobre qué naciones seguirán habilitadas.

Aún no abrió el registro del Programa de Visas de Diversidad para el ciclo 2027 Unsplash

Cómo funciona el Programa de Visas de Diversidad y sus requisitos

El gobierno de Estados Unidos ofrece cada año 55.000 residencias permanentes a través de este programa, creado por el Congreso para fomentar la diversidad migratoria. Las personas seleccionadas pueden solicitar la green card después de completar el proceso administrativo correspondiente.

Se espera que el registro de postulantes para el ciclo 2027 se habilite a la brevedad. Todas las inscripciones deben realizarse de modo online, mediante el sitio web oficial, durante el período de registro especificado. No se aceptan postulaciones tardías ni en papel, por lo que resulta clave estar atentos a la comunicación de las fechas.

Los participantes deben cumplir con los siguientes requisitos: