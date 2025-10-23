¿Adiós green card?: por qué hay retrasos en el sorteo de lotería de visas en Estados Unidos
La apertura de inscripciones para el ciclo 2027 del programa todavía no abrió; qué dijo el Departamento de Estado al respecto
El sorteo de Visas de Diversidad de Estados Unidos, que abre la puerta a miles de migrantes para obtener la residencia permanente, enfrenta este año una demora significativa. A una semana del fin de octubre, mes en que suele comenzar el registro, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) aún no ha habilitado el formulario para la edición 2027 y, según fuentes oficiales, el proceso está bajo revisión. Asimismo, versiones sobre posibles cambios y restricciones en la lista de países elegibles generan incertidumbre entre los solicitantes que esperan participar.
Lotería de visas en EE.UU.: ¿por qué se retrasó la edición 2027?
A días de que finalice el mes de octubre, la inscripción en línea para el programa de Visas de Diversidad (DV, por sus siglas en inglés) de 2027, conocido también como “Lotería de Visas”, no está habilitada. Poco se sabe sobre cuándo se podrá acceder al formulario para participar.
Ante las consultas de miles de migrantes que ven en este programa un camino para acceder a la green card, el experto en temas de inmigración, Jorge Cancino, le explicó a Univision las causas de este particular retraso. Dijo que las demoras se deben a que el gobierno estadounidense evalúa implementar modificaciones al sorteo, aunque —por el momento— no se informó en qué consistirán. “De los cambios en la lotería de visas de diversidad no se sabe mucho”, señaló.
Según recordó, el proceso “se inaugura por lo general entre la primera semana de octubre y finaliza la primera semana de noviembre”. Sin embargo, este año ese cronograma no se cumplió.
Cancino informó que el DOS confirmó que, pese a la demora, la inscripción se abrirá. “Por ley, se tiene que llevar a cabo”, afirmó. Es decir, no existe posibilidad de cancelarlo sin una reforma legislativa. En este sentido, agregó que el organismo “está haciendo ajustes, y una vez que estén listos, se anunciarán públicamente para abrir el sorteo”.
Qué podría cambiar en la lotería de visas 2027
El aplazamiento del programa se da en medio de la discusión de una propuesta conocida como “Proyecto 2025”, que recomienda eliminar la lotería de visas. Aunque la iniciativa aún no avanzó, genera preocupación entre las comunidades migrantes y organizaciones que asesoran a solicitantes del proceso.
Además, Cancino señaló que en la actualidad existen “dos listas, una de naciones que tienen prohibición parcial y otra prohibición total”. Estas categorías podrían redefinirse en la próxima convocatoria, lo que podría afectar a los países autorizados para participar. Hasta que el Departamento de Estado publique los ajustes, no hay certeza sobre qué naciones seguirán habilitadas.
Cómo funciona el Programa de Visas de Diversidad y sus requisitos
El gobierno de Estados Unidos ofrece cada año 55.000 residencias permanentes a través de este programa, creado por el Congreso para fomentar la diversidad migratoria. Las personas seleccionadas pueden solicitar la green card después de completar el proceso administrativo correspondiente.
Se espera que el registro de postulantes para el ciclo 2027 se habilite a la brevedad. Todas las inscripciones deben realizarse de modo online, mediante el sitio web oficial, durante el período de registro especificado. No se aceptan postulaciones tardías ni en papel, por lo que resulta clave estar atentos a la comunicación de las fechas.
Los participantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Nacionalidad elegible. Solo pueden aplicar ciudadanos de países con bajas tasas de inmigración hacia EE.UU. Si una nación envió más de 50.000 inmigrantes en los últimos cinco años, queda excluida.
- Educación o experiencia laboral. Se requiere haber completado la educación secundaria o, en su defecto, contar con al menos dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en un empleo que demande entrenamiento o capacitación especial.
- Reglas de inscripción. Cada persona puede enviar una sola solicitud. En caso de estar casado, el cónyuge puede inscribirse por separado, lo que duplica las posibilidades del grupo familiar. Los ganadores pueden incluir a su pareja e hijos menores de 21 años.
- Antecedentes. No se admiten participantes con antecedentes penales o problemas migratorios graves.
