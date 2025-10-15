Lotería de green cards en 2025: por qué este año será más fácil ganar la residencia gracias a dos nuevos requisitos

El Programa de Visas de Diversidad, más conocido como “Lotería de Green Cards”, trae novedades este 2025. El gobierno de Estados Unidos incorporó dos requisitos que podrían excluir a miles de personas de participar: el pago obligatorio de una tarifa de US$1 para registrarse y la exigencia de contar con un pasaporte válido al momento de la inscripción. Esto hará que sea más fácil ser elegido para quienes logren inscribirse, ya que habrá menos postulantes.

¿Qué es la Lotería de Green Cards?

Cada año, el gobierno estadounidense ofrece 55.000 residencias permanentes a través de este programa, creado por el Congreso para fomentar la diversidad migratoria. Su objetivo es permitir que personas de países con bajas tasas de inmigración puedan vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La green card se puede adquirir de diferentes maneras y una de ellas es la Lotería David Franklin - Unsplash

Lotería de visas: los dos nuevos requisitos para 2025

El primero de los nuevos requisitos es el pago de una tarifa para inscribirse al programa. Así lo anunció el gobierno de Estados Unidos, que explicó en un comunicado que con este cobro se buscará cubrir los costos operativos del trámite.

De este modo, todas las personas que se inscriban en la lotería de visas tendrán que abonar una cuota de registro de US$1 en línea, además de la tarifa de solicitud.

“Este cambio distribuirá de manera más justa la carga del registro en la lotería sobre las personas que buscan acceder al proceso de solicitud de Visas de Diversidad, en lugar de cobrar solo a un pequeño porcentaje de los solicitantes que logran el registro”, explica el documento.

Para inscribirse este año habrá que pagar una tarifa de U$1 Foto de Lukasz Radziejewski en Unsplash

Así, quienes soliciten participar del programa deberán abonar el US$1 al subir su inscripción en línea. Al margen de si la persona es seleccionada o no, el dinero no será devuelto.

El pago debe realizarse en un portal autorizado que será señalado por el gobierno durante el proceso de solicitud. El nuevo monto se sumará a la tarifa de solicitud de visa DV de US$330 para aquellos solicitantes seleccionados.

El segundo requisito es contar con un pasaporte válido y vigente al momento de presentar la solicitud. Los documentos vencidos o en trámite no serán aceptados. Esta medida, según afirman los abogados, limitará el número de postulantes y hará que solo ingresen quienes cumplan con todos los parámetros formales.

Requisitos principales para inscribirse a la lotería de visas de EE.UU.

Si bien el proceso tiene lugar este 2025, la lotería de visas asigna su nombre e identificación según el año fiscal en curso. Por lo tanto, el período que aún no está abierto es el de registro para la Lotería de Visas de Diversidad para el ciclo 2027.

La Lotería de Green Cards abre la inscripción durante la primera semana de octubre, pero este año el proceso aún no comenzó. La demora se debe a que el Departamento de Estado realiza los ajustes en el formulario electrónico para incorporar los nuevos filtros administrativos.

Todas las inscripciones deben realizarse electrónicamente a través del sitio web oficial, durante el período de registro especificado. No se aceptan inscripciones tardías ni en papel.

Además de los nuevos puntos establecidos para 2025, los participantes deben cumplir con las condiciones tradicionales del programa:

Nacionalidad elegible. Solo pueden aplicar ciudadanos de países con bajas tasas de inmigración hacia EE.UU. Si una nación envió más de 50.000 inmigrantes en los últimos cinco años, queda excluida.

Solo pueden aplicar ciudadanos de países con bajas tasas de inmigración hacia EE.UU. Si una nación envió más de 50.000 inmigrantes en los últimos cinco años, queda excluida. Educación o experiencia laboral. Se requiere haber completado la educación secundaria o, en su defecto, contar con al menos dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en un empleo que demande entrenamiento o capacitación especial.

Se requiere haber completado la educación secundaria o, en su defecto, contar con al menos en los últimos cinco años en un empleo que demande entrenamiento o capacitación especial. Reglas de inscripción. Cada persona puede enviar una sola solicitud. En caso de estar casado, el cónyuge puede inscribirse por separado, lo que duplica las posibilidades del grupo familiar. Los ganadores pueden incluir a su pareja e hijos menores de 21 años.

Cada persona puede enviar una sola solicitud. En caso de estar casado, el cónyuge puede inscribirse por separado, lo que duplica las posibilidades del grupo familiar. Los ganadores pueden incluir a su pareja e hijos menores de 21 años. Antecedentes. No se admiten participantes con antecedentes penales o problemas migratorios graves.

Por qué no todos los países pueden participar del programa

El programa apunta especialmente a personas de países con bajas tasas de inmigración hacia Estados Unidos. En el período anterior, las naciones excluidas para la lotería de visas fueron: