Alerta de Uscis para migrantes venezolanos, cubanos y de otros 17 países: revisarán todas las green cards ya emitidas
El director de la agencia aseguró que se llevará a cabo una reexaminación rigurosa tras el ataque en Washington a dos soldados de la Guardia Nacional
- 3 minutos de lectura'
Horas después del ataque en Washington que dejó a dos soldados de la Guardia Nacional en estado crítico, Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), anunció que la agencia revisará todas las green cards ya emitidas a migrantes provenientes de “países preocupantes”.
El comunicado del Uscis y cuáles son los “países preocupantes”
Edlow comunicó la noticia a través de su cuenta de X. Allí expresó que, bajo la dirección del presidente Donald Trump, ordenó una “reexaminación rigurosa a gran escala de cada Tarjeta Verde” para cada extranjero.
Según CNN, los “países preocupantes” para EE.UU. son los mismos que fueron incluidos en la proclamación presidencial de junio.
- Afganistán (donde nació el atacante de Washington)
- Birmania
- Chad
- República del Congo
- Guinea Ecuatorial
- Eritrea
- Haití
- Irán
- Libia
- Somalia
- Sudán
- Yemen
- Burundi
- Cuba
- Laos
- Sierra Leona
- Togo
- Turkmenistán
- Venezuela
Medidas de la administración Trump contra Afganistán
Horas antes del anuncio de Edlow, la agencia informó en su cuenta de X que se suspendían todas las solicitudes de inmigración para los ciudadanos de Afganistán. La normativa surgió después que se conociera la identidad del atacante en el Distrito de Columbia.
"Con efecto inmediato, la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende de manera indefinida a la espera de una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad e investigación", informó el Uscis.
El sospechoso es un ciudadano afgano llamado Rahmanullah Lakanwal. Llegó a Estados Unidos el 8 de septiembre de 2021 como parte de la “Operación Bienvenidos Aliados”, un programa creado por la administración Biden para proteger a los afganos tras la retirada militar estadounidense de Afganistán. En abril de ese año, obtuvo el asilo, según consignó CNN.
En 2011, fue colaborador afgano de la CIA en Kandahar. En ese momento, el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) consolidó una investigación a través de diversas bases de datos para determinar si tenía vínculos conocidos con grupos terroristas. No encontraron ningún tipo de vínculo.
Diez años después, el NCTC lo habría investigado nuevamente y también se encontraba libre de todo tipo de vínculos con este tipo de organizaciones. “Resultó limpio en todas las verificaciones”, sostuvo un portavoz de la agencia.
Cómo afecta la medida a los afganos
El anuncio va a afectar a los ciudadanos afganos que intentan permanecer en Estados Unidos a través de las solicitudes para el asilo o la residencia permanente (green card), entre otros beneficios migratorios otorgados por la agencia, según consignó The New York Times.
Asimismo, incide sobre los afganos que ayudaron al gobierno de Estados Unidos durante la guerra de 20 años en Afganistán y que habían solicitado ser reubicados en el país norteamericano a través del programa de Visas Especiales para Inmigrantes (SIV).
Otras noticias de Agenda EEUU
Advertencia para los latinos que usan WhatsApp. La estafa silenciosa en EE.UU. con descuentos, sorteos y tiendas falsas
Es oficial. Las nuevas leyes de tránsito en Carolina del Norte que entran en vigor este 1° de diciembre 2025
La cotización. De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 27 de noviembre
- 1
Así es Barranca Los Lobos, la zona de acantilados donde murió una periodista que cayó 25 metros
- 2
El terremoto de Trump replica en el gobierno de Milei
- 3
Rating: la sorpresiva salida de uno de los participantes más importantes de MasterChef subió los números del reality
- 4
Una trama de corrupción que escala: la detención de Ábalos y Koldo complican el futuro político de Pedro Sánchez