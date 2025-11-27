Alerta de Uscis para migrantes venezolanos, cubanos y de otros 17 países: revisarán todas las green cards ya emitidas

Horas después del ataque en Washington que dejó a dos soldados de la Guardia Nacional en estado crítico, Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), anunció que la agencia revisará todas las green cards ya emitidas a migrantes provenientes de “países preocupantes”.

El comunicado del Uscis y cuáles son los “países preocupantes”

Edlow comunicó la noticia a través de su cuenta de X. Allí expresó que, bajo la dirección del presidente Donald Trump, ordenó una “reexaminación rigurosa a gran escala de cada Tarjeta Verde” para cada extranjero.

La medida surgió poco después del ataque en Washington X/@UscisJoe

Según CNN, los “países preocupantes” para EE.UU. son los mismos que fueron incluidos en la proclamación presidencial de junio.

Afganistán (donde nació el atacante de Washington)

Birmania

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

El Uscis revisará green cards ya emitidas de 19 países considerados "preocupantes" para EE.UU. Archivo

Medidas de la administración Trump contra Afganistán

Horas antes del anuncio de Edlow, la agencia informó en su cuenta de X que se suspendían todas las solicitudes de inmigración para los ciudadanos de Afganistán. La normativa surgió después que se conociera la identidad del atacante en el Distrito de Columbia.

Previo al anuncio del Uscis, Donald Trump calificó el hecho como un "acto terrorista" X/@Uscis

"Con efecto inmediato, la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende de manera indefinida a la espera de una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad e investigación", informó el Uscis.

El sospechoso es un ciudadano afgano llamado Rahmanullah Lakanwal. Llegó a Estados Unidos el 8 de septiembre de 2021 como parte de la “Operación Bienvenidos Aliados”, un programa creado por la administración Biden para proteger a los afganos tras la retirada militar estadounidense de Afganistán. En abril de ese año, obtuvo el asilo, según consignó CNN.

En 2011, fue colaborador afgano de la CIA en Kandahar. En ese momento, el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) consolidó una investigación a través de diversas bases de datos para determinar si tenía vínculos conocidos con grupos terroristas. No encontraron ningún tipo de vínculo.

En 2011, Rahmanullah Lakanwal fue colaborador afgano de la CIA en Kandahar U.S. Attorney’s Office�

Diez años después, el NCTC lo habría investigado nuevamente y también se encontraba libre de todo tipo de vínculos con este tipo de organizaciones. “Resultó limpio en todas las verificaciones”, sostuvo un portavoz de la agencia.

Cómo afecta la medida a los afganos

El anuncio va a afectar a los ciudadanos afganos que intentan permanecer en Estados Unidos a través de las solicitudes para el asilo o la residencia permanente (green card), entre otros beneficios migratorios otorgados por la agencia, según consignó The New York Times.

Asimismo, incide sobre los afganos que ayudaron al gobierno de Estados Unidos durante la guerra de 20 años en Afganistán y que habían solicitado ser reubicados en el país norteamericano a través del programa de Visas Especiales para Inmigrantes (SIV).