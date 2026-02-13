Desde el 1° marzo: cuánto cuesta el “premium processing” del Uscis y quiénes pueden acelerar su trámite

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una regla final que modifica los costos del servicio de procesamiento prioritario, conocido como premium processing, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). La actualización comenzará a aplicarse el 1° de marzo de 2026.

Nuevas tarifas del premium processing desde marzo de 2026

De acuerdo con la regla final, el ajuste representa un incremento aproximado de 5,70% respecto de las tarifas vigentes y responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor para todos los consumidores urbanos (CPI-U) entre junio de 2023 y junio de 2025. La medida se adopta en el marco de la Ley de Estabilización del Uscis, que autoriza revisiones cada dos años para mantener el valor real del servicio.

“Las tarifas continuarán ajustándose en toda la agencia para compensar la inflación y proteger el valor real del servicio de procesamiento prémium que brindamos", detalló el Uscis en un comunicado oficial. “Los ingresos generados por este aumento se utilizarán para mejorar los procesos, responder a las demandas, lo que incluye los retrasos, y financiar los servicios de adjudicación y naturalización”, agregó.

A partir del 1° de marzo de 2026, toda solicitud de procesamiento prioritario que tenga matasellos con esa fecha o posterior deberá incluir el nuevo monto correspondiente. El pago se realiza mediante el formulario I-907, que debe presentarse junto con la solicitud principal o cuando el trámite ya se encuentra pendiente.

Los nuevos costos, según el tipo de formulario y clasificación, son los siguientes:

Formulario I-129 (petición para trabajador no inmigrante):

US$1780 para clasificaciones H-2B o R-1.

para clasificaciones H-2B o R-1. US$2965 para todas las demás clasificaciones disponibles del I-129 (como E-1, E-2, E-3, H-1B, H-3, L-1A, L-1B, LZ, O-1, O-2, P-1, P-2, P-3, Q-1, TN-1 y TN-2).

Formulario I-140 (petición de inmigrante para trabajador extranjero):

US$2965 para todas las clasificaciones basadas en el empleo elegibles (E11, E12, E13, E21, E31, E32 y EW3).

Formulario I-539 (solicitud de extensión o cambio de estatus de no inmigrante):

US$2075 para solicitantes que buscan un cambio de estatus a las clasificaciones F-1, F-2, J-1, J-2, M-1 o M-2.

Formulario I-765 (solicitud de autorización de empleo):

US$1780 para determinadas solicitudes vinculadas con el Entrenamiento Práctico Opcional (OPT) y su extensión para estudiantes en áreas STEM.

Las autoridades indicaron que el solicitante debe verificar que el servicio esté formalmente disponible para la categoría migratoria correspondiente antes de presentar el formulario I-907. No todas las clasificaciones pueden acceder al procesamiento prioritario.

Qué es el premium processing del Uscis

El premium processing es un servicio opcional que permite acelerar la tramitación de ciertos beneficios migratorios mediante el pago de una tarifa adicional. El solicitante abona este monto además del arancel regular del formulario principal.

Con este mecanismo, el Uscis se compromete a realizar una acción adjudicativa dentro de un plazo determinado.

Según la categoría del beneficio, el tiempo puede ser de 15, 30 o 45 días calendario, de acuerdo a lo establecido en su sitio web oficial. Si la agencia no cumple con ese plazo, debe reembolsar la tarifa correspondiente al procesamiento prioritario.

Quiénes pueden acelerar su trámite migratorio

Los peticionarios del formulario I-129 pueden solicitar el premium processing para diversas clasificaciones de trabajadores no inmigrantes. Esto incluye:

Ocupaciones especializadas H-1B

Transferencias dentro de la misma empresa L-1

Personas con habilidades extraordinarias O-1

Atletas y artistas bajo categorías P

Profesionales de Canadá y México bajo la clasificación TN

Comerciantes e inversionistas bajo la categoria E

Ciertos profesionales de ocupaciones especializadas de Australia E-3

Trabajador temporal que realiza servicios no agrícolas H-2B

Visitante en prácticas o de intercambio de educación especial H-3, entre otros.

En el caso del formulario I-140, pueden acceder al servicio quienes presenten peticiones basadas en empleo en categorías como E11, E12, E21, E31, E32 y EW3, con un plazo de 15 días hábiles.

Para ejecutivos y gerentes multinacionales (E13) y para solicitantes de Exención por Interés Nacional (NIW) bajo E21, el plazo es de 45 días hábiles.

Los solicitantes que presentan el formulario I-539 para cambiar su estatus a estudiante académico, estudiante vocacional o visitante de intercambio también pueden optar por el servicio.

Asimismo, los estudiantes F-1 que presentan el formulario I-765 para OPT o extensiones STEM pueden solicitar el procesamiento prioritario cuando la categoría esté habilitada.