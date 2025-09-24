Arrestan a repartidor latino de Ubear Eats en Houston y los oficiales entregan el pedido

Un repartidor de Uber Eats de origen latino fue arrestado en el condado de Harris, en el sur de Texas, durante una parada de tránsito que sorprendió a los vecinos de la zona. El joven circulaba con una matrícula de papel falsa en su vehículo. Aunque su detención interrumpió su trabajo, el pedido de comida que transportaba llegó a su destino: fue entregado por oficiales en la casa del cliente.

Texas: así fue la detención de repartidor de Uber Eats con placas falsas en Harris

El curioso episodio ocurrió el domingo 21 de septiembre, al 2300 de N. Spring Drive. Según informó Univision, ese día agentes de la Oficina del Sheriff de Precinto 4 realizaron un control de tránsito en la zona y detuvieron el automóvil que conducía Ronaldo Carrillo, un repartidor de Uber Eats de 19 años.

Ronaldo Carrillo, de 19 años, fue arrestado mientras trabajaba y un oficial entregó su pedido al cliente Facebook: Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4

Los oficiales comprobaron que el auto llevaba una matrícula de papel que no correspondía al vehículo, informó la oficina del sheriff Mark Herman en un comunicado oficial publicado en Facebook.

Quién es el conductor latino de Uber Eats detenido en Texas

Ronaldo Carrillo, de 19 años, trabajaba como repartidor de Uber Eats al momento del operativo. Según el informe judicial, los agentes lo trasladaron a la cárcel del condado de Harris.

El sheriff Mark Herman remarcó que el joven de 19 años “fue arrestado”. El cargo por el que fue detenido Carrillo corresponde a manipulación de un registro gubernamental, un delito que en Texas conlleva sanciones legales y posibles antecedentes penales.

El juez fijó la fianza en US$ 100, lo que permitió la posibilidad de una liberación temporal mientras avanza el proceso judicial

Policías de Texas entregaron el pedido de Uber Eats tras la detención

Mientras Carrillo quedaba detenido, los agentes decidieron completar el servicio que él realizaba en ese momento. El pedido de comida llegó a la casa del cliente gracias a los mismos oficiales que intervinieron en la parada de tráfico.

“Los agentes no solo hacen cumplir la ley, sino que también hacen un esfuerzo adicional para servir a nuestra comunidad”, expresó Herman al confirmar la inusual acción.

Los oficiales entregaron el pedido del repartidor Facebook: Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4

El comunicado oficial también destacó el gesto de los policías. “Para asegurar que no se dejara atrás la orden del ciudadano, los agentes intervinieron y completaron personalmente la entrega de alimentos”, señaló el documento acompañado por imágenes de los policías entregando el pedido en la casa del cliente.

Reacciones de la comunidad y la declaración del joven detenido

La difusión del caso generó la reacción de vecinos y usuarios en redes sociales, que destacaron la manera en que los agentes concluyeron la situación: con la entrega del pedido.

El arresto ocurrió durante una parada de tránsito, el sospechoso llevaba placas de papel falsas en su auto Facebook: Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4

Pero no solo los vecinos dieron su opinión sobre lo ocurrido. El propio Carrillo publicó un descargo en su cuenta de Facebook, donde explicó qué había pasado.

“Para las personas que apoyan y entienden mi situación. Dios Bendiga”, escribió el joven, quien detalló que compró el coche con “placas de papel”, pero que no tenía idea de que eso no estaba permitido. “Nunca supe que las placas de papel no son válidas en Texas, es mi primer coche que pago por mi cuenta”, afirmó.

Y agregó que los policías lo pararon por primera vez “dos semanas después de comprar el coche” y que en ese momento el agente no lo arrestó. “Me dejó ir con una advertencia verbal”, dijo y cuestionó que semanas después de eso lo volvieron a parar y lo detuvieron. “Me arrestan y me publican en todos los medios”, se quejó.