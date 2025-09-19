Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir como inmigrante en Texas en septiembre 2025

Obtener una licencia de conducir como inmigrante en Texas es posible, siempre que se cumpla con una condición clave: los no ciudadanos que viven en el estado son elegibles para tramitar el documento si pueden comprobar su residencia legal, además de cumplir con otra serie de requisitos.

En Texas: los requisitos para obtener la licencia de conducir como inmigrante

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) señala que un residente permanente legal (titular de una green card), refugiado o asilado, puede solicitar un permiso para conducir si prueba su presencia legal en EE.UU.

En agosto entró en vigor el nuevo diseño de las licencias de conducir y tarjetas de identificación en Texas DPS Texas

La dependencia advierte que en la oficina de licencias de conducir, el agente verificará el período del estatus del inmigrante con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Si no puede comprobar la información de inmediato, se iniciará una verificación adicional.

“No se puede emitir una licencia de conducir ni una tarjeta de identificación hasta que el DHS verifique el período de presencia legal“, enfatiza la agencia. Además, precisa que toda la documentación de prueba debe incluir el nombre y fecha de nacimiento del peticionario y estar vigente.

Asimismo, el estado aprueba permisos para los visitantes temporales, como los estudiantes extranjeros, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y los titulares de ciertos tipos de visa de trabajo; entre otros.

Estos documentos llevan la leyenda “Plazo Limitado”, ya que caducarán al expirar el período de presencia legal.

En Texas, un residente permanente legal puede obtener la licencia de conducir si comprueba su estatus Imagen de Freepik

Cómo sacar una licencia de conducir en Texas si soy extranjero

Otros requisitos son:

Comprobar residencia en Texas

presentar documentos de identidad

Número de seguro social

Comprobante de registro vehicular vigente para cada vehículo que se posea (solo aplica a los nuevos residentes que entregan una licencia de otro estado).

Comprobante de seguro de cada vehículo que se posea o una declaración que afirme que no posee un automóvil.

Certificado de Impact Texas Driver (ITD, por sus siglas en inglés), si se va a presentar el examen de manejo. El certificado debe tener una fecha de vencimiento dentro de los 90 días posteriores a la prueba.

Los inmigrantes que soliciten la licencia por primera vez deben tomar un curso de educación vial para adultos de seis horas, si tienen entre 18 y 24 años. Este requisito no se aplica a los nuevos residentes mayores de 18 años que entreguen una licencia de conducir válida y vigente de otro estado.

Una vez que se tenga la documentación necesaria, se debe programar una visita a la oficina de licencias de conducir local, completar la solicitud, disponible en línea o en la instalación, proporcionar firma y huellas dactilares y tomarse una fotografía.

En Texas, obtener una licencia de conducir implica cumplir con una serie de requisitos DPS Texas

También es necesario pagar la tarifa de solicitud; aprobar el examen de la vista y la prueba escrita de conocimientos, así como el examen práctico de habilidades de conducción para demostrar la comprensión de las leyes de tránsito y las acciones de conducción segura.

Una vez que se haya emitido la licencia, el DPS emitirá un documento temporal que permite conducir legalmente mientras se espera la tarjeta permanente, que llegará por correo en un plazo de dos a tres semanas.

Cuánto cuesta el permiso de conductor

La licencia de conducir de duración limitada y para visitantes temporales en Estados Unidos tiene un costo de 33 dólares y caduca al expirar el período de presencia legal.

Las licencia de conducir (Clase A, B o C) tienen estos precios: