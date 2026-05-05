Buenas noticias para migrantes salvadoreños: dónde quedan los 18 centros para tramitar el DUI en EE.UU.
Los ciudadanos de El Salvador que viven en EE.UU. cuentan con ubicaciones en distintos estados
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Los salvadoreños que residen fuera de su país cuentan con una red de atención que facilita uno de los trámites más importantes de identidad. El Documento Único de Identidad (DUI) puede gestionarse en distintos puntos estratégicos del extranjero, principalmente en Estados Unidos. Así son las opciones para quienes necesitan renovar, reponer o tramitar este documento sin regresar a su tierra, según el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).
Red de atención para salvadoreños en EE.UU.
De acuerdo con información del RNPN, existen 18 centros habilitados en EE.UU. para la emisión del DUI. Estas oficinas están distribuidas en diferentes estados con alta presencia de la comunidad salvadoreña.
Los centros disponibles son los siguientes:
- Los Ángeles, California: 3250 Wilshire Blvd, Suite 550, Los Ángeles, CA 90010.
- Las Vegas, Nevada: 765 N. Nellis Blvd Suite C-5, Las Vegas, NV 89110.
- San Francisco, California: 500 Golden Gate Ave, San Francisco, CA 94102.
- Houston, Texas: 8300 Bissonnet St Ste. 400, Houston, TX 77074.
- Dallas, Texas: 7610 N Stemmons Fwy #400, Dallas, TX 75247.
- Plainview, Nueva York: 111 Express St, Plainview, NY 11803.
- Elizabeth, Nueva Jersey: 40 Parker Road, Suite 100, Elizabeth, NJ 07208.
- Nueva York, Nueva York: 14 W 37th St, New York, NY 10018.
- Woodbridge, Virginia: 14572 Potomac Mills Road, Woodbridge, VA 22192.
- Silver Spring, Maryland: 926 Philadelphia Ave, Silver Spring, MD 20910.
- Charlotte, Carolina del Norte: 1520 West Boulevard Suite, Charlotte, NC 28208.
- Duluth, Georgia: 3550 Corporate Way, Suite A, Duluth, GA 30096.
- Boston, Massachusetts: 46 Bennington St, Boston, MA 02128.
- Chicago, Illinois: 8605 W Bryn Mawr Ave, Suite 310, Chicago, IL 60631.
- Aurora, Colorado: 1450 S Havana St Suite 100 Aurora, CO 80012.
- Doral, Florida: 8550 NW 33rd St 100, Doral, FL 33122.
- Seattle, Washington: The Broderick Building, 615 2nd Ave #50, Seattle, WA 98104.
- Springdale, Arkansas: 3875 W Sunset Ave, Springdale, AR 72762.
Esta distribución permite cubrir tanto la costa oeste como la este, así como el centro del país norteamericano.
Qué es el DUI y por qué es importante para los salvadoreños
El Documento Único de Identidad es el principal instrumento de identificación para los ciudadanos salvadoreños. No solo permite acreditar la identidad, sino que también es fundamental para realizar diversos trámites legales, financieros y administrativos, tanto dentro como fuera de El Salvador.
Según detalla el Registro Nacional de las Personas Naturales, mantener este documento en regla es clave para garantizar derechos y facilitar gestiones en instituciones públicas y privadas. Para quienes viven en el extranjero, contar con estos centros evita viajes costosos y simplifica el acceso a servicios esenciales.
Tipos de trámites disponibles en los 18 centros de EE.UU.
El RNPN establece que los salvadoreños en el exterior pueden realizar distintos tipos de gestiones relacionadas con el DUI. Cada una tiene requisitos específicos, aunque comparten un mismo costo.
- Trámite por primera vez: se requiere presentar una certificación de partida de nacimiento original y reciente, emitida con una antigüedad no mayor a 12 meses. Además, se debe mostrar algún documento de identificación, como cédula, carné electoral, pasaporte o incluso un DUI anterior. El costo de este trámite es de 35 dólares en el extranjero.
- Renovación del documento: solo se debe presentar el documento original vencido. Este trámite también tiene un costo de US$35, según el RNPN. Es uno de los procedimientos más comunes, especialmente entre migrantes que requieren mantener su documentación al día para realizar gestiones legales o consulares.
- Reposición por pérdida o extravío: el RNPN indica que se puede solicitar una reposición con algún documento con fotografía y nombre completo, o el pasaporte salvadoreño. Además, el solicitante debe identificarse con su nombre tal como figura en su partida de nacimiento y firmar una declaración jurada que deje constancia del extravío.
- Modificación de datos: aplica cuando se necesita actualizar información personal. Para ello, se debe presentar el documento a modificar junto con una certificación de partida de nacimiento reciente que refleje los cambios solicitados.
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