El plan de avance del ICE para convertir almacenes de “city towns” en centros de detención de inmigrantes

En una sala de reuniones ubicada a unas 44,7 millas (72 kilómetros) al este de Atlanta, residentes de Georgia rechazaron el plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para convertir un almacén local en uno de los centros de detención de inmigrantes más grandes del país. La iniciativa, que sigue adelante a pesar de todo, busca reformar y agilizar el sistema de detención con el objetivo de ejecutar deportaciones masivas.

La estrategia del ICE para albergar la mayor cantidad de migrantes

Según consignó un informe presentado por The Washington Post, el objetivo central de la agencia es reformar y agilizar el sistema de detención para ejecutar deportaciones masivas.

El nuevo sistema buscaría albergar a más de 80,000 migrantes de manera simultánea Captura de pantalla Google Maps

Para ello, prevén reemplazar el modelo actual -donde los detenidos son trasladados entre más de 200 instalaciones, según la disponibilidad de camas- a través de la creación de un nuevo sistema: los migrantes pasarían primero por centros de procesamiento y luego serían derivados a grandes almacenes.

Así, la administración buscaría alojar a más de 80.000 migrantes de manera simultánea en siete almacenes con capacidad de hasta 10.000 personas cada uno, además de 16 instalaciones más pequeñas para 1.500 personas en estados como Virginia, Texas, Georgia, Arizona, Luisiana y Misuri.

La creación del “centro de detención más grande” de EE.UU.

En Social Circle, un pueblo con 2500 habitantes en Georgia, el ICE prevé transformar un almacén vació de 90,000 metros cuadrados en uno de los centros de detención de inmigrantes más grandes de Estados Unidos. Los lugareños ya mostraron su rechazo.

De acuerdo con The Washington Post, el plan busca albergar hasta 9000 migrantes a la vez. En ese sentido, Circle Social funcionaría como un centro de escala final donde los migrantes serían enviados tras pasar por centros de procesamiento inicial.

Al estar situado a unos 72 kilómetros (40 millas) de Atlanta, el almacén de Social Circle se encuentra cerca de un centro logístico importante, lo cual es un requisito clave del ICE para facilitar el movimiento masivo de personas.

Rechazo entre la comunidad de Social Circle y la respuesta de la administración Trump

Las autoridades y residentes de Social Circle manifestaron su rechazo. En ese sentido, argumentan que la ciudad no cuenta con la infraestructura de agua ni los agentes de seguridad necesarios para soportar una instalación de tal magnitud.

Residentes de Social Circle sostienen que no cuentan con los recursos para mantener un centro de detención con más de 9,000 migrantes Salvador Melendez - AP

“Apoyo al presidente Donald Trump, pero no quiero esto particularmente”, dijo Victor Crawley, de 57 años, en una entrevista con el medio citado después del debate en el ayuntamiento. La administración Trump, por su parte, no dio detalles sobre el proyecto.

Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señaló en un correo electrónico que el departamento “no tenía nuevos centros de detención para anunciar en este momento”, pero que los proyectos planificados “no son almacenes, son centros de detención”.