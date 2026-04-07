Avanza el ICE: la estrategia legal de Trump para aumentar las detenciones y dejar sin fianza a los migrantes

El endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos entró en una nueva fase bajo la administración de Donald Trump, con cambios que impactan directamente en el funcionamiento de los tribunales de inmigración y en las posibilidades de libertad de quienes enfrentan procesos legales.

Detenciones en tribunales: una práctica en expansión en la administración Trump

Según un informe de CNN, agentes federales de inmigración comenzaron a realizar arrestos en lugares que históricamente evitaban , como los tribunales de inmigración.

, como los tribunales de inmigración. Estas detenciones afectaron no solo a migrantes sin documentación, sino también a personas que se encontraban en proceso de solicitar asilo, e incluso a ciudadanos estadounidenses en algunos casos.

El video sobre el mexicano que salía de una audiencia migratoria cuando agentes del ICE rompieron su auto

La práctica generó una fuerte controversia legal. De hecho, existe una demanda en curso presentada por organizaciones de derechos civiles contra la administración Trump, en la que se cuestiona la legalidad de estos procedimientos.

En el marco de ese litigio, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) reconoció recientemente ante un juez federal que se apoyó de manera errónea en un memorándum del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto fue para justificar los arrestos dentro de los tribunales, indicó CNN.

El fin de la fianza para migrantes sin antecedentes

Uno de los cambios más significativos señalados en el informe es la reducción de la posibilidad de acceder a la libertad bajo fianza para migrantes sin antecedentes penales.

Tradicionalmente, quienes no tenían historial criminal podían solicitar este beneficio mientras avanzaba su proceso judicial.

Sin embargo, esta práctica fue modificada de manera sustancial. Lauren Waits, voluntaria del programa de observación judicial de la Red de Asilo e Inmigración de Georgia, explicó que el cambio es evidente en las audiencias actuales.

La entrevista del niño detenido por el ICE que generó polémica en EE.UU.

“La gran diferencia es que ya nadie obtiene fianza. El cambio ha sido dramático, especialmente para personas sin ningún historial criminal”, sostuvo. Además, cuestionó el impacto económico de esta política: “Desde mi punto de vista, todos estamos pagando con nuestros impuestos para mantenerlos en centros de detención sin ningún propósito útil”.

Un cambio legal con impacto estructural: por qué no pueden pagar fianzas los migrantes

De acuerdo con las declaraciones de Adriana Heffley, directora de Servicios Legales de la Red de Asilo e Inmigración de Georgia, el punto de inflexión se produjo alrededor de julio de 2025. En ese momento, comenzó a aplicarse una nueva interpretación legal que modifica el acceso a la fianza.

“Lo que cambió es que, alrededor de julio de 2025, empecé a ver una nueva postura: la mayoría de los inmigrantes en detención ya no son elegibles ni siquiera para pedirle a un juez la fianza”, explicó. Y agregó que se trata de “una interpretación drásticamente diferente de la ley existente, que durante décadas fue entendida de otra manera por quienes trabajan en el ámbito migratorio”.

Agentes Del ICE Detuvieron A Una Mujer En El Aeropuerto De San Francisco

Este cambio no implica necesariamente una nueva legislación, sino una reinterpretación de las normas vigentes, lo que le permite a la administración aplicar criterios más estrictos sin necesidad de pasar por el Congreso.

El rol del memorándum del ICE en las detenciones

El fundamento de esta nueva política se encuentra, en parte, en un memorándum del ICE publicado en julio de 2025 y difundido por el Proyecto de Seguimiento de Políticas Migratorias.

publicado en julio de 2025 y difundido por el Proyecto de Seguimiento de Políticas Migratorias. Según ese documento, el Departamento de Seguridad Nacional considera que ciertos extranjeros están sujetos a detención obligatoria y no pueden ser liberados, salvo mediante un permiso especial conocido como libertad condicional.

Este criterio refuerza la idea de que la detención se convierte en la regla y no en la excepción. En la práctica, implica que muchas personas que antes podían esperar sus audiencias en libertad ahora permanecen detenidas durante todo el proceso, que puede extenderse durante meses o incluso años.