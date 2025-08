Buenas noticias para beneficiarios de TPS: jueza bloquea orden de Trump y frena la deportación de estos migrantes

Una jueza federal de San Francisco emitió un fallo que representa un alivio significativo para miles de inmigrantes centroamericanos y asiáticos que se encontraban al borde de la deportación. En específico, esta decisión judicial suspendió los planes de la administración Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para 60.000 ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal.

El fallo que bloquea la eliminación de Trump del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal

La jueza Trina L. Thompson, de la Corte de Distrito de los Estados Unidos en San Francisco, resolvió el jueves 31 de julio que la administración Trump no puede proceder, por el momento, con la eliminación del TPS para los ciudadanos de los tres países involucrados. Su decisión impacta directamente a más de 51.000 hondureños, casi 3000 nicaragüenses y cerca de 7000 nepalíes, cuyas protecciones estaban programadas para expirar entre el 5 de agosto y el 8 de septiembre.

La jueza Trina L. Thompson criticó duramente al gobierno de Trump por basar su decisión de cancelar el TPS en una 'determinación preestablecida' y no en un análisis objetivo de las condiciones en los países afectados JIM WATSON - AFP

En su orden, Thompson fue tajante al señalar que las decisiones tomadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante el gobierno de Trump no se basaron en un análisis imparcial de las condiciones actuales en los países de origen, sino en una “determinación preestablecida de poner fin al programa”.

“La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de alcanzar la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que buscan los demandantes. En cambio, se les dice que deben expiar por su raza, irse por sus nombres y purificar su sangre. El tribunal no está de acuerdo”, enfatizó la magistrada.

Thompson también cuestionó abiertamente el discurso de figuras como el presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quienes, según la jueza, promovieron una narrativa discriminatoria hacia ciertos grupos migrantes. “El color no es ni un veneno ni un crimen”, sentenció en su fallo.

Estatus de Protección Temporal (TPS): porqué y cuándo fue otorgado a Nicaragua, Honduras y Nepal

El Estatus de Protección Temporal es una medida migratoria que permite a ciudadanos de ciertos países permanecer y trabajar legalmente en los Estados Unidos si sus naciones atraviesan situaciones excepcionales que impiden su retorno seguro. Estas situaciones pueden incluir desastres naturales, conflictos armados o crisis políticas severas.

Más de 51.000 hondureños, 3000 nicaragüenses y 7000 nepalíes podrán permanecer en EE.UU. al menos hasta noviembre, cuando una nueva audiencia definirá el futuro de sus protecciones migratorias X (antes Twitter) @f15septiembre

En este caso:

Los ciudadanos de Honduras y Nicaragua recibieron TPS por primera vez en 1999, luego del paso devastador del huracán Mitch, uno de los ciclones más destructivos del Atlántico.

recibieron TPS por primera vez en 1999, luego del paso devastador del huracán Mitch, uno de los ciclones más destructivos del Atlántico. Nepal se incorporó al programa en 2015, tras un terremoto de gran magnitud que dejó miles de muertos y una profunda crisis humanitaria.

se incorporó al programa en 2015, tras un terremoto de gran magnitud que dejó miles de muertos y una profunda crisis humanitaria. Muchos de los beneficiarios del TPS llevan más de 25 años en Estados Unidos, con trabajos estables, familias formadas y una vida construida en ese país.

No obstante, la administración Trump argumentó que las condiciones que motivaron el otorgamiento de estos permisos ya no existían. “El impacto del desastre natural que afectó a Nicaragua en 1999 ya no persiste. El entorno ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos nicaragüenses puedan regresar de manera segura”, declaró un vocero del DHS.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió su postura, al asegurar que Nicaragua ya está en condiciones de recibir a sus ciudadanos Foto X @Sec_Noem

Próximos pasos para el TPS para Nicaragua, Honduras y Nepal: audiencia clave en noviembre

La jueza Trina Thompson no estableció una nueva fecha de expiración para el TPS, sino que optó por mantener vigentes las protecciones mientras el proceso judicial continúa. La próxima audiencia fue fijada para el 18 de noviembre. Será en ese momento cuando se evalúe el fondo del caso.

Hasta entonces, los 60.000 migrantes afectados por esta decisión podrán permanecer en Estados Unidos sin temor a ser expulsados, al mantener sus permisos de trabajo y protecciones legales intactas. La batalla legal, sin embargo, está lejos de haber terminado.