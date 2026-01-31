La aerolínea estadounidense que vuelve a conectar con Venezuela por primera vez desde 2019

American Airlines comunicó que se prepara para volver a operar rutas comerciales entre Estados Unidos y Venezuela, un servicio que permanece suspendido desde 2019. De concretarse, la empresa se convertiría en la primera aerolínea estadounidense en reanudar vuelos regulares hacia el país sudamericano tras varios años de interrupción del tráfico aéreo.

American Airlines volverá a conectar vuelos desde EE.UU. a Venezuela

En un comunicado oficial, la compañía expresó que está preparada para iniciar vuelos diarios a Venezuela cuando reciba las autorizaciones correspondientes. Además, subrayó que su intención es restablecer una conexión directa que estuvo activa durante 30 años, antes de suspender las operaciones en 2019.

En su aniversario, la compañía anunció que volverá a realizar viajes a este país Facebook American Airlines

“Al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios y comercio con EE.UU.”, aseguró Nat Pieper, director comercial de la aerolínea.

La empresa resaltó que su red aérea conecta más destinos sin escalas entre EE.UU., el Caribe y América Latina que cualquier otra aerolínea, lo que considera un elemento clave para facilitar la reactivación de los viajes hacia Venezuela.

Según el anuncio oficial, la aerolínea mantiene conversaciones constantes con autoridades federales para cumplir con todos los requisitos regulatorios antes de fijar una fecha de inicio.

Por el momento, no confirmaron desde qué aeropuertos operará ni cuáles serán las ciudades venezolanas incluidas en la programación inicial. La compañía aseguró que en los próximos meses darán a conocer más detalles del restablecimiento de los vuelos con esta conexión.

La empresa no realizaba vuelos al país latino desde 2019 Archivo

La relación aérea bilateral entre EE.UU. y Venezuela

American Airlines inició operaciones en Venezuela en 1987 y, durante más de tres décadas, mantuvo vuelos directos que conectaron a distintas ciudades venezolanas con el país norteamericano. Antes de la suspensión de sus servicios en 2019, la compañía era la mayor aerolínea estadounidense que operaba en ese mercado.

La interrupción de los vuelos respondió a una combinación de factores políticos, económicos y de seguridad que afectaron la aviación comercial en el país latino. Desde entonces, no se habían registrado anuncios formales de aerolíneas estadounidenses con planes concretos de retomar rutas hacia Venezuela.

American Airlines es una de las mayores aerolíneas del mundo, con operaciones que se remontan a 1926, cuando surgió como una empresa de correo aéreo en el medio oeste de EE.UU. Actualmente, opera más de 6000 vuelos diarios a más de 350 destinos en más de 60 países.

En 2026, la aerolínea celebrará su centenario, un hito que coincide con el anuncio de su retorno a un mercado del que se retiró hace casi siete años. Este regreso también se produce semanas después de que EE.UU. anunciara la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y en medio de un proceso de transición política gestionado por Donald Trump.

Donald Trump anunció que abrió el espacio aereo comercial con Venezuela Evan Vucci� - AP�

Contexto político y reapertura del espacio aéreo en Venezuela

El anuncio de la aerolínea coincide con una decisión del gobierno estadounidense de reabrir el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. El presidente Donald Trump informó que mantuvo una conversación con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, en la que comunicó esta determinación.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí“, dijo el mandatario desde la sala oval de la Casa Blanca este jueves 29 de enero. ”Le di instrucciones a Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, de que, si pudieran, para el final del día de hoy, me gustaría que tuvieran el espacio aéreo sobre Venezuela abierto“, agregó.

Según el mandatario, existe interés de venezolanos que residen en el exterior en regresar temporal o permanentemente a su país.

Estas decisiones forman parte de un proceso más amplio de cooperación entre Washington y Caracas, iniciado tras la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 y el reconocimiento de nuevas autoridades interinas en Venezuela.