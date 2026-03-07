Ceremonia de juramentación: el paso final de un migrante hacia la ciudadanía estadounidense

El proceso de naturalización en Estados Unidos culmina tras varios pasos formales: aprobar la entrevista de ciudadanía y asistir a la ceremonia de juramentación, donde se recibe el certificado de naturalización. Sin embargo, un error frecuente puede provocar que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) rechace automáticamente la solicitud.

Cómo presentar una solicitud de naturalización en EE.UU.

El Uscis establece que el Formulario N-400 es el documento que deben completar los residentes permanentes que desean obtener la ciudadanía estadounidense.

La ceremonia de juramentación es el paso final para ser ciudadano de Estados Unidos (Archivo) Freepik

Existen dos formas de presentarlo:

En línea: el solicitante debe crear una cuenta en el portal oficial del Uscis. Esto permite pagar tarifas, cargar documentos y dar seguimiento al caso. Para ser elegible, el solicitante debe cumplir estos requisitos:

Haber sido residente permanente durante al menos cinco años .

. Si está casado con un ciudadano estadounidense, el plazo se reduce a tres años .

. Cumplir con los criterios de residencia continua y buen carácter moral.

Por correo: al enviar el formulario impreso, la agencia remite una notificación para crear una cuenta en línea y monitorear el proceso. Aunque no se active la cuenta digital, el trámite continúa.

Qué esperar en la ceremonia de juramentación

Una vez aprobada la solicitud, el Uscis programa la ceremonia de juramentación, paso final para adquirir la ciudadanía.

Se debe entregar la green card para la ceremonia de juramentación (Freepik)

Después de aprobar la entrevista de ciudadanía, los solicitantes pueden esperar dos escenarios:

Se puede participar en una ceremonia de juramentación el mismo día de la entrevista.

Si no se lleva a cabo el mismo día, se enviará por correo un Formulario N-445 junto con una carta en la que se solicita una nueva fecha y el motivo por el que no se puede asistir a la ceremonia de naturalización a la que se fue citado.

No asistir a una ceremonia de juramentación más de una vez puede conllevar la negación de la naturalización.

Una vez que se asiste a la ceremonia de juramentación, los solicitantes deben registrarse en el Uscis y un oficial revisará las respuestas del Formulario N-445. Posteriormente, se debe:

Devolver la tarjeta de Residencia Permanente o green card : el solicitante estará exento de este requisito si durante la entrevista se entregó evidencia de que extravió la tarjeta e intentó recuperarla o si no se le concedió residencia permanente debido a su servicio militar.

: el solicitante estará exento de este requisito si durante la entrevista se entregó evidencia de que extravió la tarjeta e intentó recuperarla o si no se le concedió residencia permanente debido a su servicio militar. Prestar el juramento de lealtad : el solicitante no se convertirá en ciudadano estadounidense hasta que no preste el Juramento de Lealtad en una ceremonia de naturalización.

: el solicitante no se convertirá en ciudadano estadounidense hasta que no preste el Juramento de Lealtad en una ceremonia de naturalización. Certificado de naturalización: la persona recibirá su certificado de naturalización una vez que haya presentado el juramento de lealtad. Se recomienda revisar con cuidado el certificado y, en caso de algún error, notificar al Uscis antes de salir de la ceremonia.

El error por el que Uscis puede rechazar la solicitud de naturalización

El error más común por el que la dependencia suele rechazar una solicitud de naturalización es la falta de firma en el formulario N-400. En su sitio oficial, el Uscis dejó en claro que cualquier formulario que no esté firmado no será procesado, lo que retrasa el proceso de ciudadanía.

Se dará un certificado de naturalización y la Green Card ya no será necesaria (Archivo) Freepik - Freepik

Aunque es un paso sencillo, muchos aspirantes no firman la solicitud, que es un requisito indispensable, por lo que en muchas ocasiones la dependencia devuelve el formulario al remitente para que corrija el error y firme el documento.