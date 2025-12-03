Cómo afecta a los cubanos y venezolanos el freno a los trámites migratorios en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció la pausa en los procesos migratorios para los 19 países sujetos a restricciones permanentes o parciales de entrada al país norteamericano. Esta medida afecta a los ciudadanos de Cuba y Venezuela, quiénes cuenta con trámites en suspenso.

La nueva normativa del Uscis que afecta a cubanos y venezolanos

El 2 de diciembre, la agencia publicó un comunicado donde confirmaba la pausa de solicitudes de asilo y de otros beneficios migratorios para personas provenientes de las naciones clasificadas como de “alto riesgo” bajo la Proclamación Presidencial 10949.

Al formar parte de los países "de alto riesgo" los venezolanos sufrirán las pausas de sus trámites migratorios Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

En esta lista, se encuentran Cuba y Venezuela, lo que significa que el Uscis va a congelar, de manera automática, todos los trámites migratorios de cada ciudadano cubano o venezolano. Alguno de estos son:

Solicitudes de asilo (I-589)

Las solicitudes de residencia (I-485)

Renovaciones o reemplazos de green card

Procesos para remover condiciones (I-751)

Documentos de viaje (I-131),

Trámites relacionados con la naturalización (N-470)

Asimismo, la agencia va a implementar entrevistas obligatorias, revisión en bases de datos de seguridad nacional y posibles referencias a otras agencias, lo que puede generar demoras significativas en los expedientes, según consignó el abogado de inmigración, Jesús Reyes, en diálogo con LA NACION.

Cómo afecta la nueva normativa a los cubanos en EE.UU.

De acuerdo con el abogado de inmigración, la suspensión es una pausa. Sin embargo, no se ha indicado una fecha exacta para la reanudación del procesamiento, por lo que, hasta el momento, va a existir un retraso en las presentaciones de solicitudes y entrevistas.

De acuerdo con el letrado venezolano, la medida del Uscis no es permanente hasta los momentos Abogado Jesús Reyes

“Las personas pueden someter sus solicitudes. En algunos casos, las entrevistas van a estar reprogramadas”, señaló Reyes.

Para los ciudadanos cubanos, la pausa afecta solicitudes de ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano, peticiones familiares y casos de naturalización. Si bien el beneficio de ajuste no va a desaparecer, la adjudicación se detendrá mientras la agencia complete su revisión, intenta, según consignó el letrado.

Qué sucederá con los venezolanos a la espera de sus trámites migratorios

La nueva medida afecta de manera directa cinco trámites de los ciudadanos venezolanos:

Ajustes de estatus por matrimonio o empleo (Formulario I-485).

Casos que estaban próximos a entrevista o decisión

Solicitudes de residencia permanente.

Casos de naturalización (incluyendo el Formulario N-470)

Solicitudes de asilo

Los venezolanos que ya iniciaron su solicitud siguen amparados bajo estos procesos X (@cacioaldana)

Tras la pausa temporal de estos procesos, habrá un retraso en el avance del trámite, más no dejará de ser amparados por los mismos. Por ejemplo, aquellos venezolanos que tenían el Estatus de Protección Temporal (TPS) y solicitaron su asilo, continúan protegidos con sus procesos de asilo, aunque sus entrevistas sean pausadas para permitir una investigación más profunda por parte de las agencias migratorias.

Recomendaciones finales para los venezolanos y cubanos

Jesús Reyes determinó que todos los venezolanos o cubanos con trámites pendientes deberán prepararse para “posibles retrasos y reprogramaciones”.

Asimismo, advirtió que cada persona debe revisar de manera detenida su caso, ya que la medida del Uscis puede afectar de forma diferente según el tipo de solicitud, fecha de presentación y etapa del proceso.