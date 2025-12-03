Fin del TPS, green card y freno a los migrantes: actualizaciones recientes en EE.UU. tras los anuncios de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una serie de medidas en contra de la inmigración, a razón del ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional registrado en Washington D.C. Sin embargo, no se trata del primer freno en su administración, ya que las actualizaciones recientes apuntan los residentes con green card y otros beneficiarios.

Freno a los migrantes: actualizaciones

Tras el tiroteo perpetrado hace una semana por un ciudadano afgano, donde murió un soldado de la Guardia Nacional, el presidente impuso un conjunto de restricciones migratorias, como la suspensión de las revisiones de solicitudes de asilo.

El presidente Trump anunció nuevas restricciones migratorias luego de conocerse que el sospechoso del ataque en Washington es migrante Evan Vucci� - AP�

Para hacer efectiva la medida, prevé aplicar la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que permite al mandatario “suspender la entrada” de extranjeros, siempre que se considere “perjudicial” para el interés nacional.

El mandatario publicó en su cuenta de Truth Social las nuevas medidas migratorias, que van desde suspender la migración de manera permanente de “todos los países de tercer mundo” hasta la expulsión de cualquier persona que no sea un activo neto para Estados Unidos.

Para ir en línea con los anuncios del republicano, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió una nueva guía que permite considerar factores negativos específicos de cada país al evaluar a extranjeros de 19 naciones consideradas “de alto riesgo”.

Era Trump: el fin del TPS para varios países

El pasado 24 de noviembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el fin del TPS para Birmania (Myanmar). Esta terminación entrará en vigor el 26 de enero de 2026.

El DHS canceló la designación de Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2021 Illinois Venezuelan Alliance

Sin embargo, no se trata del primer caso, ya que desde el inicio de la Administración Trump, el DHS, liderado por Kristi Noem, ha dado a conocer la cancelación del beneficio para varias naciones, como: Siria, Sudán del Sur, Afganistán, Nepal, Camerún, Nicaragua, Honduras, Haití y Venezuela.

De acuerdo con CNN, a finales de marzo, 17 países estaban cubiertos por el TPS, lo que representa aproximadamente 1,3 millones de extranjeros residentes en Estados Unidos. A diciembre, 12 países están amparados por la protección, aunque varias de las designaciones expirarán el próximo año.

Green card: los cambios más recientes

Joseph Edlow, director del Uscis, informó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), que se haría una revisión exhaustiva del estatus de miles de beneficiarios originarios de 19 países designados por el presidente Trump, como de “interés”, en junio de este año.

“Bajo la dirección del presidente, he ordenado un nuevo examen riguroso y a gran escala de todas las green cards de todos los extranjeros de todos los países de interés”, señaló el directivo.

La medida podría generar que los casos bajo revisión se enfrenten a retrasos, solicitudes adicionales de documentación o revocaciones de la residencia permanente, si se detectan irregularidades.

El Uscis señaló los 19 países enumerados en una proclamación presidencial de junio Google Gemini

Edlow añadió otro mensaje en la red social, en el que señaló que la protección de Estados Unidos y del pueblo estadounidense “sigue siendo primordial”, y que la comunidad “no asumirá el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la administración anterior”. “La seguridad estadounidense no es negociable“, sentenció.

Los 19 países incluyen a: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, Cuba y Venezuela.

Negación de visa: los nuevos motivos de salud

En los primeros días de noviembre, el sitio KFF Health News, informó acerca de que los extranjeros que buscan visas para vivir en Estados Unidos podrían ser rechazados si tienen ciertas condiciones médicas.

La información la dio a conocer el DOS en un cable a sus funcionarios consulares. En la guía, ordena que se consideren no elegibles para ingresar a EE.UU. a ciertos solicitantes por varias razones nuevas, que incluyen la edad o la probabilidad de que dependan de beneficios públicos debido a sus problemas de salud.

La ley estadounidense establece muchos estándares bajo los cuales una solicitud de visa puede ser rechazada Freepik

Las nuevas directrices exigen que la salud de los inmigrantes sea una prioridad en el proceso de solicitud. Charles Wheeler, abogado principal de la Red Católica de Inmigración Legal, explicó al medio citado que la guía se aplica a casi todos los solicitantes de visa, pero es probable que solo se utilice para quienes buscan residir permanentemente en Estados Unidos.

El aviso dice: “Ciertas afecciones de salud, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, metabólicas, neurológicas y mentales, pueden requerir cientos de miles de dólares en atención médica”.

El cable también alienta a los funcionarios encargados de aprobar las visas a considerar otras condiciones, como la obesidad.