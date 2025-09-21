Cómo tramitar el pasaporte hondureño en el consulado de Texas en septiembre 2025
Al igual que para la mayoría de las nacionalidades, se debe sacar una cita y llevar ciertos documentos para el trámite
Tramitar el pasaporte en los consulados de Estados Unidos puede resultar complicado para algunas personas, en especial si no conocen el proceso. En el caso de quienes tienen pasaporte hondureño, deben solicitar una cita en cualquiera de los consulados de Texas y presentar la documentación requerida para renovarlo o gestionarlo por primera vez.
Cómo tramitar el pasaporte hondureño en Texas
Para tramitar el pasaporte de Honduras, ya sea por primera vez o para renovarlo, lo primero que las personas interesadas en obtener el documento es agendar una cita en el consulado hondureño en Texas, que se puede realizar a través del sitio oficial consular.
Los pasos para hacer una cita en el consulado hondureño de Texas son:
- Ingresar a la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (Sreci, por sus siglas en español), donde se debe acceder con el número de Identificación Oficial del solicitante (DNI). Ahí se podrá elegir el tipo de trámite, día y hora en que se desea acudir a la cita
- Después de seleccionar las opciones para agendar una cita, los usuarios recibirán un correo electrónico de confirmación
- Dar clic en el enlace del email donde se abrirá una página para continuar con el proceso de la cita, se debe seleccionar “citas consulares”
- Seleccionar el tipo de ciudadano, extranjero u hondureño. Al elegir hondureño, se deberá completar una sección con datos personales, junto con la dirección actual, que debe ser un domicilio en Texas
- Escoger la ubicación, que en este caso es Estados Unidos
- Elegir la sede consular hondureña en Estados Unidos para hacer la cita, en este caso será Texas, en el consulado ubicado en el 7400 Harwin Dr. Suite 200
- Seleccionar el tipo de trámite a realizar, ya sea el pasaporte hondureño por cinco o 10 años
- Por último, aparecerá un calendario donde se podrá elegir el día y mes en que hay espacios disponibles para hacer el trámite
Después de realizar estos pasos, aparecerá una ventana de “confirmación”, como señal de que se ha realizado el proceso de manera correcta. Los usuarios recibirán otro correo electrónico con la confirmación de la cita; se sugiere que este comprobante se lleve el día del trámite de manera impresa.
Requisitos para tramitar el pasaporte hondureño en Estados Unidos
Para poder tramitar el pasaporte hondureño en Texas y cualquier consulado del país centroamericano en Estados Unidos, es importante contar con todos los documentos personales necesarios.
Los requisitos para tramitar el pasaporte son:
- Cédula o tarjeta de identidad (DNI) de Honduras, que se pide de manera obligatoria desde 2023
- En caso de no contar con el DNI, se puede presentar el certificado de nacimiento y una identificación con fotografía
- Si no se cuenta con una identificación con foto, un familiar debe presentarse a hacer una declaración jurada de parentesco (la persona sí debe presentar su DNI)
- En caso de ser menor de 21 años, deberá presentarse con sus dos padres. Si uno está ausente, debe enviar una autorización, ya sea de consulado a consulado o por medio de un abogado. Si alguno de sus padres falleció, es necesario presentar el acta de defunción
- Presentar el comprobante de pago
Cuánto cuesta tramitar el pasaporte hondureño en Texas en septiembre de 2025
De acuerdo con Relaciones Exteriores, el pago para el trámite de pasaporte se debe realizar a través de Money Order, y por la cantidad exacta del documento. Para el envío del pasaporte, se deben pagar 8.95 dólares en estampillas.
- Pasaporte hondureño de 10 años: 75 dólares
- Pasaporte hondureño de cinco años: 60 dólares
Pasaporte para menores de 21 años: solo pueden optar por el documento de cinco años de vigencia
