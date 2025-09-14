Cómo trasladar las pertenencias de EE.UU. a México sin pagar impuestos: la guía del trámite paso a paso

El Consulado General de México permite transportar de regreso al país las pertenencias de migrantes en Estados Unidos a través del programa Menaje de Casa. Las personas que cumplan los requisitos podrán hacer el traslado sin pagar impuestos tras llenar la solicitud y completar el proceso.

Traslado de pertenencias de regreso a México sin pagar impuestos

México implementa un mecanismo de menajes de casa simplificado para sus connacionales que se encuentran en el país norteamericano y desean regresar al territorio, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, por sus siglas en español).

Además de evitar que los mexicanos que regresan a su nación deban cumplir con trámites mayores, podrán transportar sus pertenencias y herramientas de trabajo sin pagar impuestos.

El gobierno mexicano precisó que el trámite es gratuito, pero solo puede realizarse por única vez y está dirigido exclusivamente a personas migrantes que vivan en EE.UU. con nacionalidad mexicana.

Los ciudadanos interesados en presentar su solicitud tendrán que elaborar una lista de los bienes que desea ingresar a México, en la que se especifiquen las características de cada uno de los objetos.

Ciudadanos mexicanos podrán llevar sus bienes de regreso a su país sin pagar impuestos (Archivo) Freepik

Pertenencias que se pueden trasladar sin pagar impuestos

El Consulado Mexicano explicó que existen diferentes lineamientos que deben cumplir las pertenencias que se deseen ingresar a territorio nacional. Estos son:

Equipaje de pasajeros

Incluye bienes de uso personal, como ropa, productos de aseo y calzado. Además de dos cámaras fotográficas o equipos de electrónica, así como dos equipos deportivos personales, discos, revistas, juguetes, maletas y hasta tres mascotas o animales de compañía.

Mercancías de franquicia

Podrán introducirse siempre y cuando no superen los US$1000 para los integrantes de una misma familia. Son todas las mercancías adicionales al equipaje de pasajeros.

Bienes muebles usados adicionales

Podrán ingresarse solo un ejemplar por modelo de electrodomésticos como aspiradora, batidora, cafetera, calentador, estéreo, estufa, extractor de jugo, frigobar, horno de microondas, lavadora, licuadora, podadora, refrigerador, entre otros.

El menaje de casa permite el traslado de algunos electrodomésticos (Pexels/AS Photography)

Herramientas de trabajo

Solo si fueron de indispensables para el desempeño del oficio de la persona repatriada, son de su propiedad y no superan los US$5000 en valor.

Paso a paso para realizar el traslado de pertenencias de EE.UU. a México

Para poder realizar el trámite, las personas interesadas deberán ingresar al portal de la SRE en Mi Consulado, donde podrá iniciar su trámite en línea tras hacer clic en el apartado de Menaje doméstico.

El proceso está disponible para mexicanos que fueron deportados o solicitaron su retorno voluntario, quienes deberán crear una cuenta o iniciar sesión en el sitio web del consulado.

Los requisitos son dos: el primero, contar con un documento probatorio de nacionalidad (pasaporte, credencial para votar o INE y certificado de matrícula consular); el segundo, presentar el listado de menaje doméstico.

El programa Menaje de Casa está dirigido a migrantes mexicanos en EE.UU. (Pexels/Ricky Esquivel)

Tras haber iniciado sesión deberán comenzar la solicitud del menaje de casa y después seguir con el proceso, que consiste en:

Seleccionar la oficina consular donde se realizará el trámite.

donde se realizará el trámite. Seleccionar el trámite Menaje doméstico , descargar y completar el formato de lista de menaje doméstico.

, descargar y completar el formato de lista de menaje doméstico. Cargar los documentos solicitados.

solicitados. Capturar la información que se requiere para completar la solicitud.

En caso de haber realizado el proceso correctamente, la persona interesada recibirá un correo electrónico en el que se le proporcionará un folio de solicitud con el que podrá solicitar cualquier aclaración.

La solicitud deberá ser enviada y aprobada por el Instituto Nacional de Migración y la Agencia Nacional de Aduanas de México. Si el reingreso de los bienes es autorizado, el titular deberá trasladarlos a la oficina aduanera seleccionada en la solicitud y gestionar la recolección de los mismos.

En el formato de lista de bienes que pueden ingresar a México sin pagar impuestos se especifica que solo podrán trasladarse aquellos que sean propiedad de quien suscribe y en caso de falsedad se aplicarán sanciones administrativas y penas.