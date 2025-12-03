Más de 30 países serían incluidos en la lista de prohibición de viajes de Trump: cuáles son latinos
Fue tras una recomendación de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem
- 3 minutos de lectura'
El ataque en Washington trajo consigo medidas severas que involucran a la comunidad migratoria. En las últimas horas, se supo que Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), le recomendó al presidente Donald Trump ampliar su prohibición de viajes a más 30 países. En la actualidad, la restricción afecta a 19 naciones.
La nueva normativa recomendada por Kristi Noem
De acuerdo con CNN, la reunión ocurrió el pasado 1° de diciembre. En ese encuentro, Noem instó al presidente a extender la prohibición de viajes a entre 30 y 32 países.
Por el momento, los planes son preliminares y el número de países añadidos a la lista podría variar. Sin embargo, desde su cuenta de X, Noem adelantó que la prohibición estaría dirigida a “todos los países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”.
“Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo una prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación con delincuentes y sanguijuelas. Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes NO LOS QUEREMOS. A NI UNO", señaló la secretaria el pasado 1° de diciembre.
Los países con prohibición total y parcial en Estados Unidos
El 4 de junio de 2025, la administración Trump presentó la proclamación presidencial 10949. En el dictamen anunció la restricción total y parcial de 19 países. El listado se divide entre 12 y siete países:
Países con restricción total de entrada
- Afganistán
- Birmania
- Chad
- República del Congo
- Guinea Ecuatorial
- Eritrea
- Haití
- Irán
- Libia
- Somalia
- Sudán
- Yemen
Países con restricción parcial y limitada
- Burundi.
- Cuba
- Laos
- Sierra Leona
- Togo
- Turkmenistán
- Venezuela
De estos países, hay excepciones para aplicar la normativa. Cualquier ciudadano que cuenta con otra nacionalidad o tenga un visado basado en la clasificación A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 o NATO-6, puede ingresar a EE.UU. sin restricciones.
Por qué Venezuela y Cuba están entre los países con restricción parcial de entrada
Los países caribeños conforman la lista de las siete naciones con restricciones limitada por su “falta de cooperación con las autoridades norteamericanas” en temas de seguridad.
En el caso de Cuba, es considerado por el gobierno estadounidense como un “estado patrocinador del terrorismo” que se ha negado a aceptar el regreso de sus ciudadanos sujetos a deportación y por no compartir información policial con EE.UU.
Venezuela, por su parte, fue acusada por las autoridades de EE.UU. de no tener “autoridad central” dispuesta a cooperar para la emisión de pasaportes o documentos civiles.
Asimismo, el país caribeño se ha negado a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportados. De acuerdo con el Informe de Estadías Excedidas, Venezuela tuvo una tasa de permanencia del 9,83 % en visas B-1/B-2.
Otras noticias de Agenda EEUU
“No me hablaba de su trabajo”. Las revelaciones de Emma Coronel sobre su vida con el Chapo Guzmán
Quién ganó las elecciones en Jersey City. James Solomon y Jim McGreevey se enfrentaron en la segunda vuelta
Según un abogado migratorio Guía para entender qué pasará con los cubanos y venezolanos que buscan asilo en EE.UU.
- 1
De Narváez da un paso clave para comprar Carrefour y negocia los contratos finales
- 2
Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo
- 3
El pedido a los militares de EE.UU. que sacó de quicio a Donald Trump
- 4
Código Penal: un exministro de Justicia afirmó que el aumento de penas que propone el Gobierno “es un tema secundario”