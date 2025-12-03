Más de 30 países serían incluidos en la lista de prohibición de viajes de Trump: cuáles son latinos

El ataque en Washington trajo consigo medidas severas que involucran a la comunidad migratoria. En las últimas horas, se supo que Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), le recomendó al presidente Donald Trump ampliar su prohibición de viajes a más 30 países. En la actualidad, la restricción afecta a 19 naciones.

La nueva normativa recomendada por Kristi Noem

De acuerdo con CNN, la reunión ocurrió el pasado 1° de diciembre. En ese encuentro, Noem instó al presidente a extender la prohibición de viajes a entre 30 y 32 países.

Noem propone extender la prohibición a más de 30 países Virginia Mayo - AP

Por el momento, los planes son preliminares y el número de países añadidos a la lista podría variar. Sin embargo, desde su cuenta de X, Noem adelantó que la prohibición estaría dirigida a “todos los países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”.

La secretaria busca la prohibición total de viajes a todos los países que "inundaron la nación de criminales" X/@Sec_Noem

“Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo una prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación con delincuentes y sanguijuelas. Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes NO LOS QUEREMOS. A NI UNO", señaló la secretaria el pasado 1° de diciembre.

Los países con prohibición total y parcial en Estados Unidos

El 4 de junio de 2025, la administración Trump presentó la proclamación presidencial 10949. En el dictamen anunció la restricción total y parcial de 19 países. El listado se divide entre 12 y siete países:

Países con restricción total de entrada

Afganistán

Birmania

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Países con restricción parcial y limitada

Burundi.

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

De estos países, hay excepciones para aplicar la normativa. Cualquier ciudadano que cuenta con otra nacionalidad o tenga un visado basado en la clasificación A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 o NATO-6, puede ingresar a EE.UU. sin restricciones.

Por qué Venezuela y Cuba están entre los países con restricción parcial de entrada

Los países caribeños conforman la lista de las siete naciones con restricciones limitada por su “falta de cooperación con las autoridades norteamericanas” en temas de seguridad.

En el caso de Cuba, es considerado por el gobierno estadounidense como un “estado patrocinador del terrorismo” que se ha negado a aceptar el regreso de sus ciudadanos sujetos a deportación y por no compartir información policial con EE.UU.

Cuba es considerado por el gobierno estadounidense como un “estado patrocinador del terrorismo” Unsplash/Mr. Söbau

Venezuela, por su parte, fue acusada por las autoridades de EE.UU. de no tener “autoridad central” dispuesta a cooperar para la emisión de pasaportes o documentos civiles.

Asimismo, el país caribeño se ha negado a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportados. De acuerdo con el Informe de Estadías Excedidas, Venezuela tuvo una tasa de permanencia del 9,83 % en visas B-1/B-2.