Minneapolis: el momento en el que agentes de inmigración matan a tiros a un hombre durante las protestas

Agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, mataron este sábado a tiros a un hombre, en medio de las fuertes protestas en Minneapolis, Minnesota. Videos compartidos por usuarios en redes sociales mostraron el fuerte altercado entre el manifestante y los agentes, que lo posicionaron en el suelo y, ante su resistencia, le dispararon. El presidente Donald Trump aseguró que el alcalde y el gobernador están “incitando a la insurrección” y pidió que “dejen a los patriotas de ICE hace su trabajo”.

“¿Acaban de matarlo? Ese hombre está muerto“, gritaba un hombre en un video del enfrentamiento que compartió en redes sociales. Por el momento, se desconocen los detalles de lo ocurrido. El gobernador de Minnesota, Tim Waltz, informó que el tiroteo fue durante una redada migratoria del gobierno de Donald Trump y durante las protestas generalizadas que se realizan a diario en las Ciudades Gemelas desde el 7 de enero, cuando un agente de ICE mató a tiros a Renee Good, una madre de 37 años.

La víctima tenía 37 años y fue identificada como Alex Jeffrey Pretti, residente de la capital de Minnesota. Se trataba de un hombre blanco sin antecedentes penales graves y con apenas algunas multas de estacionamiento.

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una declaración sobre el enfrentamiento. Según relataron, cerca de las 9.05 (hora local) los agentes se acercaron a Minneapolis para realizar “una operación específica contra un extranjero ilegal buscado por agresión violenta”.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

“Un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 mm”, detallaron. En el posteo incluyeron una foto del arma. Aclararon que también tenía dos cargadores y no poseía identificación.

“Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente. Próximamente se darán más detalles sobre el forcejeo. Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó para defenderse. Los médicos presentes en el lugar le brindaron asistencia médica de inmediato, pero fue declarado muerto en el lugar”, señalaron. Y sumaron: “Esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”.

Según el DHS, tras el tiroteo, “alrededor de 200 alborotadores llegaron al lugar y comenzaron a obstruir y agredir a las fuerzas del orden en el lugar”.

Luego de los disparos, una multitud enfurecida se aglomeró e insultó a los agentes llamándolos “cobardes” y diciéndoles que se fueran a casa. Un agente respondió, burlándose: “Boo hoo”.

El momento del tiroteo

En el video grabado y publicado por un usuario en X, se escucha a quien filmaba criticando el accionar de los agentes. “Están haciendo demasiado y siguen empujando a la gente”, reclamó. El video fue grabado desde un local de comida conocido como Glam Doll Donuts. Del otro lado del vidrio se veía a, por lo menos, siete agentes intentando inmovilizar a un hombre, que se encontraba boca abajo intentando escapar de la fuerza de los efectivos.

Uno de los agentes lo palpó en medio de los forcejeos, mientras continuaban sin poder inmovilizarlo. Segundos después se escucharon al menos once disparos, y el hombre terminó tendido en el suelo. “Qué carajo. Lo mataron. ¿Acaban de matarlo? Me están jodiendo. Ese hombre está muerto”, gritó quien filmaba. De fondo también podía escucharse la respiración alterada, al borde del llanto, de una mujer. Algunos manifestantes que se habían acercado a ayudar al hombre comenzaron a alejarse o se tomaron la cara espantados.

Another angle of federal agents killing a Minnesota legal observer, which appears to come from the direction of the woman in pink filming from the sidewalk.



Obtained by Drop Site News pic.twitter.com/IT56ftPkYP — Drop Site (@DropSiteNews) January 24, 2026

En un video publicado por AP donde el tiroteo es filmado por un testigo a pocos metros, se ve al hombre con la cara ensangrentada mientras es golpeado por los agentes hasta que, finalmente, se escuchan los disparos. En el video se escuchan los gritos y llantos horrorizados de los presentes. “¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Qué?“, repitieron varias personas en estado de shock.

”¿Qué te pasa? No, no, no. Dios mío. Son demasiado crueles", gritaba un hombre que filmaba. Una mujer al lado de él le dijo que se callara para que los agentes no apuntaran contra ellos. De frente, se veía a una mujer que parecía tener relación con la víctima, ya que al verlo comenzó a gritar y llorar e intentó acercarse a él, aunque fue frenada por los agentes.

En diferentes momentos de la manifestación, los agentes empuñaron palos y desplegaron granadas aturdidoras contra la multitud.

El cruce entre Tim Waltz y Donald Trump

Tras las terribles consecuencias, Waltz se comunicó con la Casa Blanca para pedir que frenen el operativo. “Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Saque de Minnesota a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento. ¡Ya!“, escribió el gobernador en X.

Además, solicitó que se realice una investigación a cargo del estado. “Que los investigadores estatales garanticen la justicia. Mientras procesamos la escena, mantengan la calma y denles espacio. El Estado tiene el personal para mantener a las personas seguras; los agentes federales no deben obstruir nuestra capacidad para hacerlo”, expresó. En tanto, el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, instó a la comunidad a mantener la calma y no destruir la ciudad. También dijo a la gente que abandone el área.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Minutos después, Trump contestó a través de Truth Social y aseguró que la policía local tenía “prohibido proteger a los agentes de ICE”. También sostuvo que la víctima “estaba lista para disparar”.

“Esta es la pistola del pistolero, cargada (¡con dos cargadores llenos adicionales!) y lista para disparar. ¿De qué se trata todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes de ICE? ¿El alcalde y el gobernador los despidieron? Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que ICE tuvo que protegerse a sí mismo. ¡No es tarea fácil!“, escribió en su red social.

El mandatario estadounidense apuntó contra “las decenas de miles de millones de dólares robados del otrora gran estado de Minnesota”. “Estamos aquí por un fraude monetario masivo, con miles de millones de dólares desaparecidos, y por la infiltración de delincuentes ilegales en el estado gracias a la política de fronteras abiertas de los demócratas. Queremos que nos devuelvan el dinero, y lo queremos, ¡YA!“, reclamó a Waltz.

Luego, sostuvo que el alcalde y el gobernador “están incitando a la insurrección con su discurso pomposo, peligroso y arrogante”. “¡Dejemos que nuestros patriotas de ICE hagan su trabajo!“, cerró.

Con información de AP