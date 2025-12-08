De qué trata la regla propuesta de “ciudadanía exclusiva’ que perjudicaría a los latinos naturalizados en EE.UU.

El senador republicano Bernie Moreno presentó un proyecto de ley para prohibir la doble ciudadanía en Estados Unidos. De ser aprobada, la medida obligaría a quienes tengan dos nacionalidades a renunciar a una de ellas en un plazo de un año.

Los puntos claves de la “ciudadanía exclusiva”

El denominado Exclusive Citizenship Act of 2025 busca establecer que la lealtad hacia el país norteamericano debe ser “indivisa” para preservar la integridad de la ciudadanía nacional.

busca establecer que la lealtad hacia el país norteamericano debe ser para preservar la integridad de la ciudadanía nacional. Por tanto, considera de interés nacional asegurar que la ciudadanía estadounidense se mantenga “de forma exclusiva”.

El Acto establece explícitamente una prohibición sobre la ciudadanía dual o múltiple Wilfredo Lee - AP

La normativa propone una “prohibición sobre la ciudadanía dual o múltiple”, donde un individuo no puede ser ciudadano o nacional de Estados Unidos mientras posea de manera simultánea cualquier ciudadanía extranjera.

Esta medida afecta tanto a los estadounidenses como a la comunidad migrante que busca naturalizarse. Con respecto al primer grupo, en caso de adquirir de manera voluntaria una ciudadanía extranjera, será considerado como si hubiese renunciado a la estadounidense.

Los pasos que deben seguir los migrantes naturalizados en caso de aprobarse la normativa

En el caso de las personas que tengan pasaporte de otro país, tienen un plazo a más tardar un año después de la fecha de promulgación de la Ley para tomar una decisión con respecto a su ciudadanía.

Los migrantes tienen un plazo a más tardar un año después de la fecha de promulgación de la Ley para tomar una decisión con respecto a su ciudadanía Freepik - Freepik

Los migrantes tienen dos opciones para cumplir con la normativa, según estipula el escrito:

Presentar ante el Departamento de Estado una renuncia por escrito a esa ciudadanía

Recurrir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para entregar la estadounidense.

En el caso de que un individuo no cumpla a tiempo con este requisito, se considerará que ha renunciado de forma voluntaria a la ciudadanía de Estados Unidos.

El rechazo de las organizaciones a la normativa

Varias organizaciones han mostrado su rechazo a la normativa presentada por el senador republicano. El grupo Voto Latino publicó un comunicado en X donde hace alusión a cómo la ciudadanía exclusiva afectaría el “multiculturalismo” que define a la sociedad estadounidense.

Organizaciones consideran que la medida afecta al mix de culturas presentes en EE.UU. Mark Schiefelbein - AP

“El Exclusive Citizenship Act of 2025 va a afectar a millones de americanos. En vez de celebrar la diversidad de nuestro país, restringen lo que se llama ser estadounidense", determinó la organización.

Martha McDevitt-Pugh, presidenta de Demócratas en el Extranjero, también condena el proyecto de ley tras considerarlo como un “ataque que trasciende todo tipo de fronteras”.

“La doble ciudadanía no es una amenaza; es una ventaja que refleja la realidad de un mundo interconectado donde los estadounidenses viven, trabajan, sirven y defienden los intereses de Estados Unidos a escala global. Cuestionar la lealtad porque un ciudadano posee otro pasaporte es incorrecto", señaló.

Quién es Bernie Moreno, el legislador republicano detrás de la ciudadanía exclusiva

Bernie Moreno nació en Bogotá, Colombia, en 1967. Llegó a Estados Unidos a los cinco años y se volvió ciudadano a los 18. Es propietario de un concesionario de autos, según consignó CNN.

Bernie Moreno nació en Colombia y emigró a los cinco años a Estados Unidos Jeff Dean - FR171800 AP

En su campaña para senador, hizo hincapié en su origen como un inmigrante “que llegó aquí legalmente”. Por tanto, asegura que la ciudadanía estadounidense es un “honor y privilegio”.

“Uno de los mayores honores de mi vida fue cuando me convertí en ciudadano estadounidense a los 18 años, la primera oportunidad que tuve”, dijo Moreno.

“¡Fue un honor prestar juramento de lealtad a Estados Unidos de América y SOLO a Estados Unidos de América! Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio, y si quieres ser estadounidense, es todo o nada. Es hora de acabar con la doble ciudadanía para siempre”.