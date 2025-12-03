Quién es Bernie Moreno, el senador colombiano que impulsa una ley para eliminar la doble ciudadanía en EE.UU.

El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia, es el principal impulsor de una iniciativa que propone terminar con la doble ciudadanía en Estados Unidos. El proyecto no solo afectaría a los migrantes naturalizados, sino también a los estadounidenses con dual citizenship. Incluso podría impactar en la familia presidencial, más precisamente en la primera dama Melania Trump y su hijo Barron.

Quién es Bernie Moreno: su origen colombiano y su ascenso empresarial

En su biografía oficial, Bernie Moreno remarcó que lucha por el sueño americano porque lo vivió “en carne propia”. En específico, el legislador nació el 14 de febrero de 1967 en Bogotá, Colombia. Cuando tenía apenas cinco años, se mudó con su familia a Estados Unidos. A los 18 años, tras pasar su adolescencia en el país norteamericano, obtuvo la ciudadanía estadounidense.

Antes de convertirse en senador, Moreno recorrió un largo camino en el sector privado. Su portal oficial recuerda que en 2005 adquirió su primera concesionaria de autos al invertir prácticamente todos sus ahorros. Esa operación marcó el inicio de un crecimiento que él mismo describió como fruto de una “dedicación incansable y un espíritu emprendedor”.

En paralelo, el senador incursionó en el mundo tecnológico. En 2016, cuando las criptomonedas y el blockchain aún no eran parte de la conversación masiva, identificó en esa tecnología un gran potencial. Dos años más tarde cofundó ChampTitles, una empresa dedicada a reemplazar los títulos vehiculares en papel por documentos digitales.

Tras años al frente de compañías de gran volumen, Moreno vendió la mayor parte de sus negocios para centrarse en lo que él considera su misión actual: “Proteger el sueño americano para otra generación”, según señala su biografía.

Allí sostiene que se sintió interpelado cuando vio que el gobierno definía quién era “esencial” y quién no durante la pandemia, que China no enfrentaba consecuencias por el Covid-19 y que la influencia del Partido Comunista Chino se expandía desde tierras agrícolas hasta redes sociales como TikTok.

La llegada de Bernie Moreno al Congreso, con apoyo de Trump

Moreno formalizó su candidatura para un escaño en el Senado de Estados Unidos por el estado de Ohio el 10 de abril de 2023. Su postulación recibió un impulso significativo en diciembre de ese año, con el respaldo de Donald Trump.

El 19 de marzo de 2024, Moreno se aseguró la nominación del Partido Republicano al ganar las elecciones primarias, tras superar a sus rivales Matt Dolan y Frank LaRose. Finalmente, en la elección general, se impuso ante el senador demócrata en funciones, Sherrod Brown, quien buscaba la reelección.

El proyecto de Bernie Moreno que busca poner fin a la doble ciudadanía en EE.UU.

El proyecto “Exclusive Citizenship Act of 2025” fue presentado por Moreno en el Senado. La propuesta establece que la ciudadanía estadounidense debe entenderse como un compromiso exclusivo, sin lugar para lealtades paralelas. Para el legislador, la doble nacionalidad erosiona la integridad cívica, genera potenciales conflictos de interés y, en casos concretos, puede incluso comprometer la devoción hacia EE.UU.

A lo largo del texto legislativo se detalla que la iniciativa define como “ciudadanía extranjera” cualquier estatus jurídico que implique fidelidad hacia otra nación. Ese punto se complementa con una prohibición absoluta: ningún ciudadano podría mantener simultáneamente un pasaporte estadounidense y otro emitido por un país distinto.

En caso de que una persona adquiera una nacionalidad extranjera después de promulgada la ley, será considerada como si hubiera renunciado voluntariamente a su ciudadanía estadounidense.

Además, quienes ya posean doble nacionalidad enfrentarán una disyuntiva: elegir cuál ciudadanía conservarán. Según precisa el proyecto, antes de cumplirse un año desde su entrada en vigor, deberán presentar ante el Departamento de Estado una renuncia formal a la nacionalidad extranjera o, por el contrario, recurrir al Departamento de Seguridad Nacional para entregar la estadounidense.

No cumplir con ese trámite implicaría ser considerado, bajo la sección 349(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, como alguien que abandonó su ciudadanía de manera voluntaria.

Como impacta la propuesta de Moreno en la familia Trump

Según lo informado por The Independent, tanto Melania como su hijo Barron poseen doble ciudadanía: estadounidense y eslovena. La normativa los obligaría a renunciar a uno de sus pasaportes.

La situación de Barron, en particular, fue descrita en detalle por la periodista Mary Jordan en su libro The Art of Her Deal. Allí explica que para Melania era fundamental que su hijo mantuviera la nacionalidad eslovena, no solo por la conexión cultural y lingüística, sino por razones prácticas, ya que le permitía contar con la posibilidad de trabajar en Europa sin enfrentar limitaciones migratorias.