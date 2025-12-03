Nueva ley de ciudadanía americana: el proyecto que impacta en los migrantes y podría perjudicar a los Trump

La presentación de un nuevo proyecto de ley en el Senado reabrió el debate sobre la ciudadanía exclusiva en Estados Unidos y encendió alarmas entre miles de personas con doble nacionalidad. La iniciativa, impulsada por un legislador republicano, propone terminar con cualquier forma de dual citizenship y exige que cada individuo mantenga un vínculo absoluto con el país norteamericano. Esto no solo tendría un impacto en los migrantes naturalizados, sino también en figuras del entorno del presidente Donald Trump.

De qué se trata el proyecto de ley sobre ciudadanía exclusiva

El proyecto, presentado bajo el nombre “Exclusive Citizenship Act of 2025”, establece que la ciudadanía estadounidense debe sostenerse sin ningún tipo de lealtad paralela hacia otra nación. El texto legislativo sostiene el principio de “obligación exclusiva de fidelidad” y plantea un cambio radical en la forma en que el país maneja la doble nacionalidad.

Avanza en el Congreso la “Exclusive Citizenship Act of 2025” MANDEL NGAN� - AFP�

A modo introductorio, la iniciativa afirma que la integridad de la ciudadanía depende de una lealtad indivisible. Para justificarlo, el congresista Bernie Moreno enumeró fundamentos que buscan mostrar que el sistema vigente permitió que algunas personas conservaran ciudadanía extranjera, situación que, según el proyecto, podría crear conflictos de interés y comprometer la devoción hacia Estados Unidos.

El planteo del senador Moreno, quien nació en Colombia y juró lealtad a EE.UU. a los 18 años, se apoya en esa interpretación. Según lo citado por The Independent, el legislador expresó: “Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio. Si quieres ser estadounidense, es todo o nada”.

Estos son los puntos principales del proyecto de ley:

Define “ciudadanía extranjera” como cualquier estatus reconocido por otro país que otorgue nacionalidad o exija fidelidad a ese gobierno.

como cualquier estatus reconocido por otro país que otorgue nacionalidad o exija fidelidad a ese gobierno. Establece que ninguna persona podrá mantener simultáneamente pasaporte estadounidense y otro de origen extranjero.

Determina que quienes obtengan una ciudadanía extranjera después de la promulgación de la ley serán considerados como si hubieran renunciado voluntariamente a la ciudadanía estadounidense.

Ordena que quienes ya posean doble nacionalidad deberán elegir entre conservar la ciudadanía norteamericana o la extranjera.

La iniciativa afectaría directamente a la primera dama Melania Trump, quien arribó a Estados Unidos en 1996 y se naturalizó en 2006 Michael M. Santiago - Getty Images North America

Antes de cumplirse un año desde su aprobación, quienes tengan pasaporte de otro país deberán presentar ante el Departamento de Estado una renuncia por escrito a esa ciudadanía. La otra opción será recurrir al Departamento de Seguridad Nacional para entregar la estadounidense.

En caso de incumplimiento, la persona será considerada como si hubiera abandonado voluntariamente su condición de ciudadano, de acuerdo con la sección 349(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

El posible impacto de la ley de ciudadanía exclusiva en los Trump

Uno de los elementos que más atención generó en el análisis del proyecto es su alcance sobre figuras del entorno familiar del presidente Donald Trump. Según The Independent, la iniciativa afectaría de manera directa a Melania Trump y a Barron Trump, quienes poseen nacionalidad estadounidense y también eslovena.

La ley obligaría a Barron Trump a renunciar a su ciudadanía eslovena, la cual, según la autora Mary Jordan, era esencial para su madre y le ofrecía la posibilidad práctica de trabajar en Europa Getty Images

The Independent indicó que Melania arribó a Estados Unidos en 1996, se naturalizó en 2006 y se convirtió en la primera dama en adquirir la ciudadanía por ese proceso. Tanto ella como su hijo mantienen la doble ciudadanía, una condición que se volvería incompatible si el proyecto se transforma en ley.

En el libro The Art of Her Deal, de Mary Jordan, se explica que para Melania era esencial que Barron hablara esloveno y sostuviera un pasaporte de ese país.

La posibilidad de que el hijo del presidente mantuviera esa nacionalidad también tenía un interés práctico: según señaló Jordan en una entrevista citada por The Independent, la doble ciudadanía le ofrecía la posibilidad de trabajar en Europa sin trabas.

La autora explicó que esa condición podría facilitar que el hijo menor de Trump desarrollara actividades profesionales en distintos países del continente sin enfrentar restricciones migratorias.