Deportación masiva: la razón por la que algunos migrantes fueron devueltos por El Salvador a Estados Unidos

Nuevos documentos presentados ante el tribunal del Distrito de Columbia revelan un giro inesperado en las deportaciones masivas ordenadas por la administración de Donald Trump. Al menos ocho mujeres venezolanas y varios ciudadanos centroamericanos fueron rechazados por El Salvador y devueltos a Estados Unidos, pese a los acuerdos bilaterales entre ambos países.

Contexto de deportación masiva de venezolanos a El Salvador

La administración Trump deportó a aproximadamente 238 venezolanos acusados de tener vínculos con la organización criminal Tren de Aragua la MS-13. El 16 de marzo llegó a El Salvador el primer vuelo bajo el polémico convenio que permitiría al país centroamericano alojar en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a migrantes acusados de pertenecer a estas bandas delictivas.

Tras un acuerdo bilateral, aproximadamente 238 venezolanos fueron deportados de EE.UU. a El Salvador El Salvador presidential press office

El pacto, negociado personalmente por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con el presidente Bukele, contemplaba compensaciones económicas para el sistema penitenciario salvadoreño.

Para esto, Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, lo que le permitió justificar la expulsión de los migrantes bajo el argumento de representar una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, el proceso de deportación enfrentó un obstáculo legal cuando el juez James Boasberg, del distrito de Columbia, emitió una orden en la cual le exigió al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) más información sobre el procedimiento.

La orden judicial y complicaciones en las deportaciones

En este contexto, surgen dos declaraciones juradas, presentadas recientemente por migrantes que fueron deportados y posteriormente regresados, que reforzaron las dudas sobre la ejecución de la operación de deportación.

Algunos testimonios de deportados a El Salvador y posteriormente devueltos a EE.UU. sugieren que la administración Trump podría haber regresado los vuelos tras la orden del juez Boasberg (imagen ilustrativa) Captura de video CNN

Una mujer venezolana afirmó que cuando su vuelo aterrizó en El Salvador, los hombres fueron bajados del avión, pero a las mujeres se les informó que no serían aceptadas en ese país. “Preguntamos: ‘¿Qué nos va a pasar?’, y nos dijeron que el presidente Bukele no aceptaba mujeres. También nos dijeron que regresaríamos a un centro de detención en EE.UU.”, declaró, de acuerdo a lo retomado por ABC News.

Otro migrante nicaragüense relató una situación similar. Según su testimonio, fue obligado a salir del avión al aterrizar en El Salvador y fue interrogado sobre su nacionalidad. “Escuché a un funcionario salvadoreño decir a un agente de ICE que el gobierno de Bukele no detendría a nadie de otro país centroamericano por el conflicto que podría generar”, indicó en su declaración.

“También oí decir que no recibirían a las mujeres porque la prisión no era para ellas y no estaban mencionadas en el acuerdo”, agregó.

De acuerdo con estos documentos judiciales presentados recientemente y retomados por los medios locales, varios de los deportados fueron devueltos a EE.UU. Estos testimonios revelaron que las autoridades salvadoreñas no aceptaron mujeres ni tampoco inmigrantes de otros países centroamericanos.

Según CNN, las declaraciones fueron presentadas ante el juez Boasberg, quien evalúa si la administración Trump violó la orden judicial que exigía el regreso a EE.UU. de los vuelos con migrantes expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Los testimonios fueron presentados ante el juez Boasberg, quien evalúa el procedimiento de la administración Trump sobre los deportados a El Salvador Carolyn Van Houten - The Washington Post

Dudas sobre la legalidad del proceso de venezolanos deportados a El Salvador

Uno de los aspectos que generaron mayor controversia es la aparente falta de claridad sobre la proclamación oficial de la ley utilizada para justificar las deportaciones. De acuerdo con los abogados de los migrantes, hay confusión sobre la firma de la orden por parte de Trump. “No sabía cuándo se firmó, porque no la firmé, otras personas se encargaron de ello”, dijo el mandatario, según lo señalado por los abogados.

El gobierno estadounidense argumentó que cumplir con la orden de Boasberg, mientras los deportados ya se dirigían a El Salvador, y devolver esos vuelos, presentaría “problemas de seguridad nacional, regulatorios y logísticos”.

Sin embargo, los abogados de los migrantes sostienen que las declaraciones de los venezolanos expulsados y retornados refutan esta afirmación y demuestran que el regreso de algunos ocurrió sin mayores inconvenientes.