Filtran la lista de nombres de los 238 venezolanos deportados por EE.UU. a la megacárcel de El Salvador

La administración de Donald Trump habría deportado 238 venezolanos acusados de tener vínculos con Tren de Aragua. Varios de ellos ya fueron identificados por sus familias, quienes aseguran que fueron detenidos por error y carecen de antecedentes penales. Recientemente, trascendió una lista con los nombres de los presuntos expulsados, un documento sobre el cual el gobierno federal no se ha pronunciado. Los extranjeros habrían sido enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.

Deportaciones a El Salvador y uso de la Ley de Enemigos Extranjeros

Una lista interna del gobierno, que fue difundida por CBS News, revela los nombres de los 238 ciudadanos venezolanos expulsados a El Salvador el 15 de marzo. La operación se habría realizado bajo estrictas medidas de seguridad y sin previo aviso a familiares ni abogados. La Casa Blanca justificó la acción al vincular a los deportados con Tren de Aragua, la organización criminal a la que el presidente Trump declaró “enemiga en tiempos de guerra”.

La Casa Blanca justificó la masiva deportación al vincular a los individuos con el Tren de Aragua, una organización criminal declarada enemiga en tiempos de guerra por el presidente Donald Trump El Salvador presidential press office

La mayor parte de los detenidos fueron trasladadas en tres vuelos al CECOT, la megacárcel de máxima seguridad que el gobierno de Nayib Bukele inauguró en 2023. Allí, las autoridades salvadoreñas los recibieron armados, los raparon y mantuvieron incomunicados. De acuerdo con CBS News, que menciona que la información fue proporcionada por funcionarios federales, este grupo de extranjeros se dividiría de la siguiente manera:

137 venezolanos fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

101 fueron expulsados mediante procedimientos migratorios ordinarios.

Asimismo, ninguno habría podido pudo contactar a su familia antes del traslado a El Salvador.

Gustavo Aguilera: detenido por tirar la basura

Uno de los casos que trascendió fue el de Gustavo Adolfo Aguilera Agüero, de 27 años, cuyo nombre aparece en la lista. Vivía en Dallas, Texas, con su esposa y sus dos hijos pequeños. Había llegado a Estados Unidos desde San Cristóbal, estado Táchira, en diciembre de 2023. Tenía un permiso humanitario temporal aprobado y trabajaba como repartidor.

Gustavo Aguilera fue enviado a El Salvador captura tv

A comienzos de febrero, salió de su casa para tirar la basura y fue interceptado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Lo llevaron al centro de detención Bluebonnet en Anson, Texas, y tres semanas después fue deportado.

Según su esposa, que pidió no revelar su nombre, no tuvo acceso a un abogado ni a una audiencia judicial. “Lo confundieron con alguien más por los tatuajes”, denunció al Miami Herald.

Francisco García Casique: barbero sin antecedentes

La familia de Francisco Javier García Casique, de 30 años, lo reconoció por una foto oficial del gobierno salvadoreño, donde aparece con la cabeza rapada y el torso desnudo, junto a otros presos. Francisco es barbero y vivía en Phoenix, Arizona, desde hacía un año. No tenía antecedentes penales.

Un barbero venezolano podría ser uno de los deportados a El Salvador y su familia pide ayuda en las redes sociales Imagen compuesta

Su madre, Mirelys Casique, contó en TikTok que lo detuvieron camino al supermercado y no supieron nada de él hasta que vieron la imagen. “Mi hijo no es un delincuente, nunca ha estado preso. Tiene tatuajes porque es barbero, no por pandillero”, afirmó. Según su testimonio, las autoridades nunca explicaron por qué lo vincularon con Tren de Aragua.

Uno por uno, los nombres de los 238 venezolanos deportados a El Salvador

Según el documento obtenido por CBS News, estos serían los nombres de los venezolanos deportados por el gobierno de Estados Unidos a la cárcel de El Salvador:

