Deportaciones del ICE: el país que firmó un acuerdo millonario para recibir migrantes y ahora podría terminar por una polémica

Un país africano firmó un acuerdo millonario con Estados Unidos para recibir a migrantes deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Tras cumplir una parte del pacto, ahora enfrenta una demanda ante la Justicia y podría concluir el servicio acordado.

Qué país firmó un acuerdo con el ICE para recibir a más de 150 migrantes deportados de EE.UU.

Se trató de Eswatini, un reino monárquico que comparte frontera con Sudáfrica, que recibió cinco millones de dólares de Estados Unidos por aceptar a 160 migrantes deportados por el ICE, en un acuerdo firmado en mayo pasado. Actualmente, ese pacto se encuentra en manos de las autoridades judiciales, para deliberar si continúa o se cesa por violar las leyes constitucionales de ese país.

Trump realizó acuerdos con países africanos sobre las deportaciones a cargo del ICE Alex Brandon - AP

Según un informe de AFP, el país africano recibió US$5,1 millones para “desarrollar su capacidad de gestión fronteriza y migratoria” en un acuerdo con el gobierno de Donald Trump, el 14 de mayo de 2025. El ministro de Finanzas de Eswatini, Neal Rijkenberg, confirmó que al menos 15 personas fueron deportadas al territorio en los últimos meses.

La región, anteriormente conocida como Suazilandia, tiene poco más de un millón de habitantes y es la última de África que posee un régimen de monarquía absoluta, gobernada por el rey Mswati III desde 1986. Su administración recibió varias acusaciones de violaciones de los derechos humanos.

En septiembre pasado, Human Rights Watch presentó una demanda para impugnar la legalidad de las detenciones de los migrantes expulsados de EE.UU. y recluidos en un centro penitenciario de máxima seguridad de Matsapha.

A la denuncia, se unieron otras organizaciones civiles, como Eswatini Litigation Centre y Southern African Litigation Centre.

Las autoridades migratorias estadounidenses expulsaron a al menos 15 personas a Eswatini Archivo

La decisión judicial sobre la demanda por las detenciones en Eswatini de migrantes deportados

Tras las denuncias recibidas, el juez del Tribunal Superior Titus Mlangeni, en Mbabne, la capital de Eswatini, determinó a principios de octubre pasado una resolución sobre si el hecho de que ese país aceptara a migrantes deportados de EE.UU. a cambio de un acuerdo millonario representa una violación de la Constitución nacional.

Según remarcó El País, la decisión no planteó una determinación y las autoridades indicaron que debería realizarse una revisión por parte del presidente del Tribunal Supremo y del pleno de magistrados. La reunión tuvo lugar el 3 de noviembre y el fallo fue aplazado sin fijar una fecha concreta.

Eswatini enfrenta una polémica por su acuerdo sobre el recibimiento de ciudadanos deportados Facebook/Eswatini Government

La nacionalidad de los migrantes deportados por el ICE que llegaron a Eswatini

Esta región se unió a los acuerdos pactados entre EE.UU. con países africanos para enviar a migrantes expulsados del territorio norteamericano, como Sudán del Sur, Rwanda y Ghana.

A principios de julio de 2025, llegaron los primeros cinco deportados a Eswatini, con nacionalidades de Vietnam, Laos, Yemen, Cuba y Jamaica. Según la versión de Estados Unidos, se trataba de delincuentes violentos, definidos como “monstruos depravados”, acusados de cometer violación y asesinato de menores.

En octubre pasado, aterrizó un segundo grupo con 10 personas, provenientes de terceros países, cuando ya se habían emitido las denuncias contra las operaciones por parte de organizaciones de derechos humanos.