Deportaron al boxeador Julio César Chávez Jr. y lo detuvieron en México

El reconocido pugilista de 39 años fue aprendido en su casa en Los Ángeles por no contar con la autorización de residir en el país norteamericano

El boxeador fue trasladado a un centro de detención en el norte de México y es acusado por tráfico de armas y delincuencia organizada
Julio César Chávez Jr., el boxeador mexicano de 39 años, fue deportado desde Estados Unidos y trasladado a un centro de detención al norte de México tras ser acusado de tráfico de armas y delincuencia organizada.

La noticia fue confirmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. A través de su conferencia diaria matutina, explicó que el boxeador fue deportado entre el 18 y 19 de agosto y ya contaba con una orden de aprehensión por parte de la fiscalía mexicana.

La presidenta de México sostuvo que el boxeador ya contaba con una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República
“Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron de que iba a llegar a México”, informó la presidenta. Cuando lo detuvieron en EE.UU., había una orden de aprehensión en México, de la Fiscalía General de la República.

Noticia en desarrollo.

