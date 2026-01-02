Josué Pérez, el migrante venezolano detenido por el ICE que asistió a la toma de posesión de Zohran Mamdani en Nueva York
El hombre llamó la atención del público al mostrarse en cámara mientras levantaba una Biblia durante la ceremonia de juramentación del defensor público de la ciudad
El 1° de enero de 2026, Zohran Mamdani tomó posesión del cargo de alcalde de la ciudad de Nueva York, pero hubo un momento en el que la atención se desvió. Mientras se realizaba la ceremonia de juramentación del defensor público de la ciudad, Jumaane Williams, las cámaras mostraron al migrante Josué Pérez.
Josué Pérez: el migrante venezolano detenido por el ICE que asistió a la toma de posesión de Mamdani
El venezolano, detenido anteriormente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), atrajo las miradas al levantar la Biblia en un gesto simbólico de lucha contra las políticas federales. El hombre estuvo acompañado por otros extranjeros que encabezaron la ceremonia.
Anteriormente, el migrante se había vuelto conocido por enfrentar un proceso con el ICE que lo había obligado a presentarse a citas en el Federal Plaza de Manhattan junto con su esposa, Yaneika Blanco, y sus tres hijos.
Pese a que uno de los jóvenes es ciudadano estadounidense, la familia enfrenta la posibilidad de la deportación.
El discurso del defensor público que trabajará con Mamdani en Nueva York
La ceremonia de la toma de posesión del nuevo alcalde de la Gran Manzana se realizó frente a la alcaldía. En el evento, también se oficializó al defensor público, Jumaane Williams, quien cuenta con una trayectoria marcada por su activismo a favor de los migrantes.
Desde 2019, Williams ocupa el cargo de defensor público de la ciudad. Tras las administraciones de Eric Adams y Bill de Blasio, el funcionario juró el jueves 1° de enero para afrontar su tercer mandato.
Durante su discurso, decidió hablarle en voz alta a su versión de niño. Mientras pronunciaba su juramento, Pérez permaneció a su lado sosteniendo la Biblia. Para el migrante, el funcionario ha sido un actor central. Williams acudió personalmente para acompañarlo a sus citas migratorias. También ha mencionado el caso en actos públicos como ejemplos de lo que considera injusto.
Según The New York Times, uno de los momentos más emocionantes ocurrió cuando Williams pronunció una frase que hizo estallar al público en aplausos: “Pequeño niño afroamericano, tú vales la pena y siempre lo hiciste”.
En cuanto a sus orígenes, Williams nació y creció en Brooklyn y es hijo de inmigrantes provenientes de Granada, una pequeña isla del Caribe.
A lo largo de la ceremonia, recordó que varias de las personas encargadas de tomarle juramento eran inmigrantes. Además, mencionó explícitamente su propio trasfondo familiar al aludir a las dificultades que atraviesan las comunidades en la región.
Según su página oficial, su involucramiento con las defensas de los migrantes va más allá de simples palabras: fue arrestado en reiteradas ocasiones por interrumpir audiencias migratorias o por protestar contra políticas federales.
