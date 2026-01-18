A un año de su regreso: la encuesta sobre Trump y el ICE que lanza una advertencia a favor de los migrantes

El martes 20 de enero se cumple el primer año de la segunda administración Trump en la Casa Blanca. Durante estos 12 meses, los estadounidenses han mostrado posturas encontradas frente a sus políticas, especialmente en materia migratoria, según consignaron dos encuestas realizadas por CBS News.

Punto por punto: qué opinan los estadounidenses sobre el primer año de Donald Trump

Los sondeos realizados por el medio estadounidense y YouGov en enero de este año contaron con unas muestras representativas de 2523 adultos en el país norteamericano. En estos estudios se exploraron las áreas de economía, inmigración y política exterior.

El 44% sostiene que su economía ha empeorado por las políticas de la administración Trump Lynne Sladky - AP

Las medidas económicas representan una de las principales críticas de los estadounidenses con la administración Trump.

En ese sentido, el 74% de las personas considera que dichas políticas no han sido suficientes para reducir los precios, mientras que el 44% sostiene que incluso ha empeorado su situación.

Con este pronóstico, los estadounidenses sostienen que Trump ha hecho más o menos de lo que esperaban.

Sin embargo, los términos más utilizados para describir cómo los hace sentir la presidencia del republicano se resumen en “inquietos” (54%) y “frustrados” (51%).

La postura de los estadounidenses sobre las políticas migratorias

En relación con las redadas coordinadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y otras medidas efectuadas por la administración Trump en términos migratorios, un número creciente de estadounidenses las califica como “severas”.

El 58% de los encuestados desaprueba las políticas migratorias de la administración Trump

En ese sentido, el 61% de los encuestados considera que las detenciones por parte de los agentes son excesivas, y el 56% remarca que la administración Trump enfoca la deportación en inmigrantes que no cuentan con antecedentes penales.

Muchos creen que el ICE hace que las comunidades en las que lleva a cabo operaciones sean menos seguras. Por tanto, hay una desaprobación del 54% de las redadas frente a una aprobación del 46%, según consignó una de las encuestas de CBS News.

La reacción de los estadounidenses al caso de Renee Good

En medio de las dudas sobre las medidas migratorias de la administración Trump, Renee Nicole Macklin Good, una norteamericana de 37 años, murió tras recibir varios disparos por parte de un agente del ICE en Minneapolis.

La mujer asesinada por un agente del ICE fue identificada como Renee Good, una estadounidense de 37 años Renee Good

El hecho generó diferentes posturas entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. En uno de los sondeos, los republicanos tienden a considerar el hecho como justificado, mientras que los demócratas e independientes afirman que no.

La mayoría también afirma que no cree que la respuesta del gobierno haya sido justa:

El 54% de los encuestados considera el incidente como no justificable .

considera el incidente como . El 28% de las personas le parece admisible el hecho.

le parece admisible el hecho. El 17% estipulan que es muy pronto para saber si fue justificable o no.

Tras este hecho, se reforzó de manera parcial las opiniones preexistentes sobre el programa de deportación.

Desde este punto, el 53% de las personas considera que las operaciones del ICE deben disminuir, mientras que el 25% pretende incrementarlas.