Por un error de la IA el ICE habría enviado a agentes del ICE sin entrenamiento de armas a las calles

Un error en el reclutamiento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) habría enviado a las oficinas de campo a personal sin el entrenamiento requerido. La situación surgió debido al uso de una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) utilizada para la revisión de solicitudes de empleo.

El error de la IA que aprobó a agentes del ICE sin entrenamiento

NBC News dio a conocer que un error de la IA, en cómo se procesaban las solicitudes de reclutas, envió a agentes a oficinas de campo sin la capacitación necesaria, según dos funcionarios policiales familiarizados con la situación que decidieron permanecer en anonimato.

Los centros Flect se encargan de capacitar a los profesionales de las fuerzas del orden en las diferentes habilidades necesarias para su trabajo John Locher - AP

La herramienta de IA utilizada por el ICE tenía la tarea de buscar posibles solicitantes con experiencia en fuerzas del orden para incorporarlos al programa LEO (por sus siglas en inglés), destinado a nuevos reclutas que ya son agentes del orden. El sistema requiere cuatro semanas de capacitación en línea.

El medio señala que los solicitantes sin antecedentes policiales deben tomar un curso en persona de ocho semanas en el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley (Fletc, por sus siglas en inglés), en Georgia, que incluye cursos sobre leyes de inmigración y manejo de armas, así como pruebas de aptitud física.

Uno de los funcionarios explicó: “Estaban usando inteligencia artificial para escanear currículos y descubrieron que muchas de las personas que eran agentes del orden no lo eran”, lo que significaría que debieron acudir al curso de ocho semanas y no lo hicieron.

La herramienta de IA utilizada por ICE tenía la tarea de buscar posibles solicitantes con experiencia en fuerzas del orden Shutterstock

Los funcionarios dijeron que la herramienta de IA envió a las personas que tenían la palabra “oficial” en sus currículums a la capacitación en línea, que es más corta.

La mayoría de los solicitantes fueron identificados como agentes del orden público, pero muchos no tenían experiencia en ninguna policía local ni en ninguna fuerza policial federal.

“De regreso”: los agentes tendrían que volver al centro de capacitación

De acuerdo con NBC News, el error de la IA se identificó a mediados de otoño del 2025, y el ICE tomó medidas de inmediato, lo que incluyó revisiones manuales de los currículos de los nuevos empleados.

Uno de los funcionarios comentó: “Ahora tienen que traerlos de regreso al Fletc”. Asimismo, explicaron que no estaban seguros de cuántos agentes recibieron una capacitación inadecuada.

El medio destaca que tampoco está claro cuántos pudieron haber sido enviados para iniciar arrestos por inmigración.

El DHS opera los centros para policías, detectives, agentes del Servicio Secreto, agentes de la Patrulla Fronteriza y otros profesionales de las fuerzas del orden Facebook FLETC Headquarters - Facebook FLETC Headquarters

Fletc: capacitación en medio del aumento del apoyo a ICE

El ICE tenía el mandato de contratar a 10.000 nuevos agentes para finales de 2025. Al respecto, la autoridad de los Fletc emitió un comunicado en el que señala que si bien se ha intensificado el entrenamiento para apoyar la incorporación de los oficiales, seguían comprometidos a continuar con sus programas de capacitación más amplios.

Para lograr el objetivo, desarrollaron una estrategia para alinearse con las prioridades de la administración Trump y garantizar la continuidad de la capacitación esencial para otras agencias policiales federales, estatales, locales, tribales e internacionales.

En los Flect, los profesionales de las fuerzas del orden aprenden las diferentes habilidades necesarias, como operar armas de fuego de forma segura, a conducir con seguridad en situaciones de emergencia, a trabajar de forma encubierta, a recopilar e inspeccionar pruebas en la escena de un crimen, y mucho más.