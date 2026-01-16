El ICE bajo escrutinio: México pide información sobre un migrante que murió mientras estaba detenido en Georgia

A través del Consulado General de México en Atlanta, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México solicitó información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) sobre la muerte de un migrante. Las autoridades del país azteca piden aclarar las circunstancias del hecho.

México pide información sobre la muerte de un migrante en custodia del ICE

En un comunicado, la oficina consular informó la muerte de una persona de origen mexicano, el pasado miércoles 14 de enero de 2026. De acuerdo con el documento, el hombre se encontraba en el centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton Detention Facility, ubicado en Lovejoy, Clayton, Georgia.

El Consulado General de México en Atlanta atiende el caso del mexicano fallecido bajo custodia de ICE en Clayton, Georgia National Federation of Federal Employees - National Federation of Federal Employees

Las autoridades mexicanas no dieron a conocer el nombre del fallecido, pero señalaron que se estableció contacto con los familiares del connacional tanto en Estados Unidos, como en México, y que se mantiene comunicación permanente con la Oficina de Campo del ICE en Atlanta.

“En coordinación con las autoridades estadounidenses competentes, el Consulado General ha solicitado que se esclarezcan las circunstancias del hecho y colabora en las gestiones necesarias para que la investigación se realice de manera pronta y transparente”, indica la comunicación.

Asimismo, la SRE expresa que se llevarán a cabo los procesos necesarios para realizar la repatriación de los restos del mexicano “a la brevedad y de acuerdo con la voluntad de sus familiares”, a quienes se les brinda acompañamiento, orientación y asistencia.

La ley que exige al ICE publicar informes de muertes bajo su custodia

En el sitio web de la agencia de inmigración de EE.UU., explican que los requisitos del Congreso descritos en la Ley de Asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de 2018 “exigen que el ICE publique todos los informes sobre muertes de personas bajo custodia en un plazo de 90 días”.

El ICE está obligado a publicar todos los informes sobre muertes bajo custodia en un plazo de 90 días Amanda Mason - Flickr/ICE

La dependencia también notifica oficialmente al Congreso, a las organizaciones no gubernamentales interesadas, como las oficinas consulares, y a los medios de comunicación sobre los informes oficiales de extranjeros fallecidos bajo su custodia y publica comunicados con detalles relevantes en su sitio web público.

Muertes de migrantes bajo cuidados del ICE

Un reporte de The Guardian, publicado en diciembre, indica que 32 personas murieron bajo custodia del ICE en 2025.

El informe señala que a medida que los centros de detención en Estados Unidos se saturan, defensores de derechos humanos, abogados de inmigración y legisladores han denunciado condiciones insalubres, alimentación inadecuada y atención médica deficiente.

CoreCivic y GEO Group, a cargo de los centros de detención del ICE en California, enfrentan denuncias por maltrato y negligencia hacia detenidos X (@ajplus)

En lo que va de 2026, la agencia federal ha reportado la muerte de cuatro inmigrantes: