Qué hacer si el ICE aparece en tu casa en 2026: los documentos que todo migrante en Florida debe tener a mano

Los encuentros con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) aumentaron en Florida y en otros estados, y en algunos casos pueden presentarse incluso en el domicilio. Ante ese escenario, hay documentos que conviene tener a mano en 2026.

¿Qué hacer si los agentes del ICE tocan a la puerta?

La American Civil Liberties Union (ACLU) elaboró una guía con los derechos de los inmigrantes, en la que señalan que si los oficiales de inmigración llegan a su casa, no tiene que dejarlos entrar a menos que tengan ciertos tipos de órdenes judiciales.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rocía con gas pimienta a un manifestante frente al edificio federal Bishop Whipple, el lunes 12 de enero de 2026 Jen Golbeck - FR172329 AP

La organización aconseja qué hacer si los agentes del ICE tocan a la puerta:

Mantener la calma y la puerta cerrada . Advierten que abrir la puerta no les da a los oficiales permiso para entrar, pero es más seguro hablar con ellos a través de ella.

. Advierten que abrir la puerta no les da a los oficiales permiso para entrar, pero es más seguro hablar con ellos a través de ella. Preguntar si son agentes de inmigración y para qué están allí.

Pedir al agente u oficial que muestre una placa o identificación a través de la ventana o mirilla.

a través de la ventana o mirilla. Preguntar si tienen una orden judicial. Si dicen que sí, pedirles que la pasen por debajo de la puerta o la sostengan frente a una ventana para que se pueda revisar.

Si dicen que sí, pedirles que la pasen por debajo de la puerta o la sostengan frente a una ventana para que se pueda revisar. No abrir la puerta a menos que se muestre la orden judicial de registro o arresto a nombre a una persona en la casa o en las zonas que se registrarán en el domicilio.

de registro o arresto a nombre a una persona en la casa o en las zonas que se registrarán en el domicilio. Si los agentes entran a la fuerza, no resistirse .

. Si se está en libertad condicional con una condición de registro, la policía puede ingresar a su hogar.

La UCLA precisa que una orden judicial permite a los oficiales entrar en la vivienda de una persona si creen que se encuentra dentro, pero las órdenes de deportación y las administrativas de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no habilitan el ingreso a una casa sin permiso.

Incluso si los agentes u oficiales tienen una orden judicial, se tiene derecho a guardar silencio.

Encuentros con el ICE: los documentos a presentar en 2026

El National Immigration Law Center señala que todos los inmigrantes tienen derechos, incluso aquellos que no tienen un estatus legal y aconseja prepararse para el contacto con las autoridades de inmigración.

Sin una orden judicial firmada por un juez, ICE no puede entrar a tu casa, señalan los especialistas Flickr/ICE - Flickr/ICE

En un manual de ayuda a los migrantes, precisa que estos son los documentos que se tendrían que tener a mano ante un encuentro con agentes del ICE, según el caso:

Estatus de inmigración válido:

Una tarjeta de residente permanente (green card).

Prueba de asilo o estatus de refugiado.

Una visa válida de estudiante o de otro tipo.

Prueba del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no vencido.

Si no se tienen documentos de inmigración al día, pero se ha estado en EE.UU. al menos por dos años, aconsejan llevar consigo un comprobante, como:

Un contrato de alquiler.

Registros escolares o de la iglesia con dirección.

Correspondencia enviada al domicilio, con un matasellos que muestre cuándo se envió.

Otros documentos que tengan nombre, un domicilio en EE.UU. y una fecha.

Los derechos de los migrantes en Florida

La ACLU Florida explica que los agentes del orden público en Florida deben tratar a todas las personas de manera justa, independientemente de su raza, etnia, origen nacional o religión.

Expertos en defensa de los derechos de los migrantes recomiendan no abrir la puerta en caso de la llegada de Agentes de ICE a la vivienda X: @ICEespanol

Todas las personas que viven en Estados Unidos, incluidos los inmigrantes indocumentados, tienen ciertos derechos constitucionales, como: