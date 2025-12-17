Dirigido a los migrantes en Estados Unidos: el polémico video difundido por la Casa Blanca

La Casa Blanca difundió un video con una adaptación de la canción “Jingle Bells” para comunicar un mensaje sobre inmigración durante el final de 2025. El material incluyó imágenes de operativos migratorios y declaraciones del presidente Donald Trump. El gobierno lo presentó como una advertencia dirigida a indocumentados con antecedentes criminales.

El mensaje difundido por la Casa Blanca a través de un video navideño

“Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way. Qué divertido es viajar en un vuelo gratuito fuera de nuestro país”, publicó la Casa Blanca en su cuenta de X. La canción está en inglés, pero subtitulada.

La publicación estuvo acompañada por un video que contenía el famoso villancico como fondo musical y mensajes que aludieron a deportaciones.

El polémico video difundido por la Casa Blanca

El video, que contenía el aviso “un mensaje para los inmigrantes ilegales delincuentes”, mostró escenas de detenciones realizadas por agencias federales, junto con fragmentos de declaraciones del presidente Donald Trump.

En esas imágenes se observa a personas esposadas en manos y pies y escoltadas hacia un avión que las trasladaría fuera de Estados Unidos. “De regreso a los lugares de donde vinieron”, se escucha decir a Trump en uno de los fragmentos que compone el material audiovisual.

“Un vuelo gratis fuera de EE.UU. a cualquier país extranjero, siempre que no sea aquí”, agrega en otro fragmento. Estas frases del presidente se intercalaron con imágenes de redadas y deportaciones.

Las repercusiones tras el video difundido por la Casa Blanca

La publicación generó respuestas diversas entre usuarios de redes sociales. Algunos partidarios del presidente Trump manifestaron su respaldo al contenido del video y lo interpretaron como una señal de continuidad en la política migratoria de la administración.

En contraste, otros usuarios expresaron críticas al enfoque utilizado. En los comentarios se indicó como crueldad del uso de una canción asociada a celebraciones de fin de año y la combinación de imágenes de detenciones.

El video contenía imágenes de deportaciones Archivo

“La crueldad es el punto”, dijo un usuario en su cuenta de X al referirse a los límites en la emisión de un mensaje. “Esto está muy por debajo de la Casa Blanca”, agregó otra persona.

Desde el gobierno se indicó que el objetivo del video fue transmitir un mensaje directo a inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos. El contenido busca reforzar la comunicación sobre las consecuencias de permanecer en el país norteamericano sin estatus legal y sobre las opciones disponibles para abandonar el territorio estadounidense.

El rol de las agencias de inmigración en los operativos

Las imágenes incluidas en el video corresponden a operativos llevados a cabo por agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Estas entidades son responsables de la detención, procesamiento y deportación de inmigrantes en situación irregular.

Durante 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) coordinó acciones conjuntas entre estas agencias para ejecutar operativos focalizados. Según la información oficial, las prioridades incluyeron a personas con antecedentes penales y a aquellas que incumplieron órdenes de salida.

De acuerdo con el DHS, se ha deportado alrededor de 605 mil inmigrantes indocumentados desde que asumió Trump Archivo

El DHS informó que desde el 20 de enero de 2025 se registraron más de 605 mil deportaciones. Estas cifras forman parte de los datos difundidos por la administración para respaldar su estrategia migratoria y justificar la intensificación de los controles.

Además de las deportaciones forzadas, el gobierno destacó el número de personas que abandonaron Estados Unidos país de manera voluntaria. De acuerdo con los datos oficiales, alrededor de 1,9 millones de indocumentados optaron por salir del país sin intervención directa de las autoridades.