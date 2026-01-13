Documentos que un migrante debe presentar ante el ICE en EE.UU. para suspender la deportación en enero 2026
Cualquier persona con una orden de deportación o remoción de Estados Unidos puede solicitar la Stay of Removal; así se hace el proceso y este es el precio
4 minutos de lectura
Para evitar la deportación inmediata, se puede presentar ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) una solicitud especial. Este recurso ofrece a los inmigrantes un aplazamiento temporal de la expulsión y estos son los documentos necesarios en enero de 2026.
El documento clave para suspender la deportación en enero 2026
Una Solicitud de Suspensión de Deportación es un recurso formal para detener temporalmente la expulsión de Estados Unidos. Se presenta mediante el Formulario I-246. Cualquier persona a la que se haya ordenado la salida del país norteamericano puede solicitarla.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la aprobación no otorga estatus legal, sino una prórroga de la deportación por un período específico, generalmente hasta un año, según explica el bufete de abogados Jeelani Law Firm. Durante este tiempo, las personas pueden abordar asuntos personales, legales o humanitarios.
Se solicita, personalmente, mediante ante una Oficina de Ejecución y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) que pertenece al ICE, con jurisdicción sobre el lugar donde se encuentra el extranjero. Además del formulario, se debe incluir documentación complementaria.
El ICE explica que si una persona tiene un problema para entregar la solicitud en persona, debe comunicarse con la Oficina de Campo ERO local para ver si se permitiría la entrega por correo general u otro servicio de entrega.
Los legistas de la firma también indican que la agencia federal otorga suspensiones de deportación a su discreción, lo que significa que no son automáticas ni están garantizadas.
Los documentos a presentar ante el ICE para la suspensión de expulsión
La solicitud no es el único documento que se deberá presentar para pedir la suspensión de la deportación. De acuerdo con las instrucciones del formulario, también es necesario presentar uno de los siguientes:
- Pasaporte original: debe tener una vigencia de al menos seis meses más allá del período de tiempo que se solicita.
- Una copia del pasaporte: se aplica el mismo requisito de seis meses, además se deberá proporcionar una copia del certificado de nacimiento u otro tipo de documento que verifique identidad.
- Solicitud de comprobante de pasaporte: si no se tiene un pasaporte válido y el país de ciudadanía lo requiere, se debe presentar una copia de su solicitud de pasaporte, prueba de que se pagó la tarifa y copias de toda la documentación que se incluyó en la solicitud.
Los abogados del despacho TCB Legacy Law explican que el ICE también exige que los solicitantes presenten documentación médica y legal junto con el I-246. Esto puede incluir:
- Si la solicitud de suspensión de deportación se basa en una condición médica, se pedirá que proporcione documentación de respaldo, como registros de salud que muestren el diagnóstico, pronósticos y necesidades de tratamiento.
- Informes policiales y evidencia de cualquier arresto, así como documentos de juicio y sentencia si el peticionario ha sido condenado por un delito.
Además de la documentación de terceros requerida como parte de este proceso, también se deberá redactar un resumen de los motivos por los que se solicita la suspensión de la deportación. Si se dispone de documentos adicionales de respaldo, se pueden adjuntar.
¿Cuánto cuesta una suspensión de deportación I-246?
La tarifa de presentación del Formulario I-246, es de 155 dólares. Al no haberse informado de un cambio de costo, el precio está vigente para los procesos que se lleven a cabo en enero de 2026.
Los pagos deben hacerse a nombre de: Department of Homeland Security of Immigration and Customs Enforcement. Los métodos de pago aceptados, son: efectivo, giro postal o cheque de caja.
Cuando se envía la solicitud, es posible que se tomen las huellas dactilares, si se tiene 14 años o más y también fotografías. Además, se realizará una revisión de antecedentes penales, en caso de que existan
Una vez pagada y presentada la solicitud en la oficina correspondiente de ERO, se programará una cita para que el extranjero comparezca ante un supervisor, quien tomará una decisión sobre la suspensión de la deportación. Si se aprueba, se impondrá una orden de supervisión.
