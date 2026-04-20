Actualización urgente para migrantes: esta semana vence el plazo para frenar la regla que deja sin trabajo a solicitantes de asilo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cerrará este 24 de abril el plazo para recibir comentarios sobre una nueva regla que busca restringir los permisos de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) para solicitantes de asilo. La medida, que impactaría a miles de migrantes en Estados Unidos, pretende duplicar el tiempo de espera para obtener el beneficio legal.

Cómo impacta la nueva regla del DHS en el permiso de trabajo (EAD) para solicitantes de asilo en EE.UU.

La modificación principal que impulsa el DHS consiste en extender el tiempo de espera. Bajo la normativa actual, un solicitante califica para el EAD tras 150 días.

La propuesta busca extender la espera del permiso de trabajo a 365 días (AP Foto/Eugene Garcia, Archivo) Eugene Garcia - AP

Sin embargo, el nuevo plan eleva ese periodo a 365 días. Por este motivo, ante el cierre del plazo, los expertos sugieren presentar objeciones oficiales ante las autoridades y comenzar el trámite de autorización laboral si ya se cumplen las condiciones.

Según la firma especializada Oguz Law, esta reforma busca “disuadir las solicitudes de asilo sin mérito“. Expertos advierten que la consecuencia será la precariedad económica de las familias que dependen de este ingreso legal.

Además del tiempo de espera, la propuesta incluye una cláusula de suspensión de trámites. El Gobierno podría dejar de procesar solicitudes iniciales si el tiempo promedio de resolución de los casos de asilo supera los 180 días.

De acuerdo con estimaciones del Proyecto de Apoyo a Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), el sistema actual tiene un gran retraso: “Podrían pasar hasta 173 años antes de que se vuelvan a aceptar solicitudes de EAD iniciales si se aplica este umbral”, aseguran.

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Qué cambios propone el Uscis para aprobar o rechazar el EAD en casos de asilo

De aprobarse la normativa, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) tendrá mayor poder para denegar solicitudes bajo criterios individuales.

La agencia evaluará cada caso y se podrá basar en requisitos más rigurosos. En este sentido, ya no se tratará de una aprobación automática por tiempo cumplido. Entre los puntos destacados de la regla se encuentran:

Criterios de entrada: restricciones para quienes ingresen al país norteamericano fuera de un puerto de control oficial.

restricciones para quienes ingresen al país norteamericano fuera de un puerto de control oficial. Plazo de un año: posible inhabilitación para el EAD si el asilo se solicita después de los primeros 12 meses de llegada.

posible inhabilitación para el si el asilo se solicita después de los primeros 12 meses de llegada. Citas de biometría: obligación de asistir a tomas de huellas dactilares tanto en solicitudes iniciales como en cada renovación.

obligación de asistir a tomas de huellas dactilares tanto en solicitudes iniciales como en cada renovación. Discrecionalidad: el Uscis evaluará la elegibilidad según cada caso individual.

Cómo enviar comentarios al DHS antes del 24 de abril y oponerse a la nueva regla de asilo

La consultora de inmigración Fragomen advierte que, de finalizarse la regla, los extranjeros enfrentarían brechas en el empleo e incertidumbre al transicionar hacia el asilo.

El EAD es una tarjeta que se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma legal y temporal Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

No obstante, los expertos aclaran que la normativa no invalidará de manera inmediata los permisos ya emitidos, que mantendrán su vigencia hasta la fecha de expiración impresa en el documento.

Debido a que el periodo de participación pública termina esta semana, abogados de Oguz Law sugieren una acción urgente para quienes están en proceso, para evitar conflictos legales si se aprueba la medida. “Si es elegible para aplicar ahora, considere hacerlo lo antes posible“, recomiendan.