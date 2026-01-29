“Pregunta por su mamá”: el relato de los congresistas tras visitar a Liam, el niño de 5 años detenido por el ICE

El caso de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años que fue detenido junto a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, en Minnesota, por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado jueves 22 de enero, ha generado debate en el territorio estadounidense. Tras su detención, el estado de salud física y emocional ha sido descrito como “preocupante y en deterioro”.

El estado de Liam Conejo Ramos a una semana de ser detenido

Los representantes demócratas Joaquín Castro y Jasmine Crockett visitaron al niño y a su papá en el centro de detención federal donde se encuentran en Texas. A través de un video de Instagram, Castro señaló que Liam “no se sentía bien” y que ha estado “durmiendo mucho durante el día”.

"Pregunta por su mamá": el relato de los congresistas tras visitar a Liam, el niño de la mochila detenido por el ICE

“Su papá dijo que no ha estado siendo él mismo y que ha estado durmiendo porque ha estado deprimido. Así que Liam no estaba despierto durante nuestra visita”, señaló el legislador.

Castro también reveló que el centro alberga a unas 1100 personas, incluyendo a un bebé de dos meses. Los padres reportan que sus hijos sufren de depresión y ansiedad, por lo que el congresista exige la liberación de los infantes.

Liam se encuentra deprimido y duerme durante gran parte del tiempo HANDOUT� - Columbia Heights Public Schools�

“Le pediría al presidente Trump, quien tiene nietos de la edad de algunos de los niños con los que nos reunimos hoy, que piense cómo se sentirían sus nietos si estuvieran tras las rejas”, señaló Castro.

“Enfermo”: qué dice la mamá sobre la salud de Liam Conejo Ramos

De acuerdo con Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar público de Columbia Heights, donde estudiaba Liam, quien estuvo en contacto con Erika Ramos, la madre del pequeño, y contó que había presentado fiebre, dolores de estómago y vómitos durante el período en que ha estado detenido.

Durante sus primeros días en el centro, Liam se encontraba enfermo JIM WATSON� - POOL�

“Desafortunadamente, la salud de Liam no es muy buena ahora mismo”, dijo Stenvik en diálogo con Huffpost. “Ha estado enfermo. Me han dicho que tiene fiebre. Así que estoy muy preocupado por su bienestar en ese centro”.

De acuerdo con ese mismo medio, el lunes, Ramos expresó que la condición de salud de Liam se debía a que la comida que reciben no es de buena calidad, por lo que el niño no quiere comer.

Cómo fue la detención de Liam

Liam y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, fueron detenidos el martes 20 de enero de 2026 en Columbia Heights, Minnesota, cuando regresaban del preescolar.

El hecho ocurrió cuando el pequeño estaba a punto de entrar a su casa, al regresar de la escuela. En ese momento, oficiales del ICE los abordaron a ambos, según consignó CBS News.

El hecho ocurrió cuando Liam estaba a punto de entrar a su casa, Flickr/usicegov

Mientras uno de los oficiales se dispuso a arrestar a Adrián, otro le indicó a Liam que debía tocar la puerta. Según el relato de las autoridades del distrito, el objetivo de esto es que los oficiales pudieran ver si había más personas adentro de la vivienda.

“¿Por qué detener a un niño de cinco años? No pueden decirme que va a ser clasificado como un criminal violento", dijo la superintendente de Escuelas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik.