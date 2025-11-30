El caso de una estudiante hondureña que fue deportada por el ICE por querer viajar a Texas en Acción de Gracias

Lucía López Belloza, una estudiante hondureña de 19 años, fue deportada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras intentaba volar desde Boston a Texas por el Día de Acción de Gracias. La joven sostiene que no contaba con ninguna orden de deportación.

La festividad que culminó con una detención: el caso de López Belloza

El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, cuando la estudiante había pasado por el control de seguridad. Allí, le informaron que había un problema con su tarjeta de embarque.

Al pasar por el control de seguridad, los agentes le notificaron sobre un problema en su tarjeta de embarque Foto Flickr/U.S. Customs and Border Protection

Poco tiempo después de la advertencia, fue detenida por los funcionarios de inmigración. En solo dos días fue enviada a Texas y luego a Honduras, país que abandonó a lo siete años. “Está completamente destrozada”, explicó su abogado Todd Pomerleau.

Al momento de recibir la noticia, Belloza comenzó a sufrir un ataque de pánico y pudo hablar de forma breve con sus padres, quienes la esperaban en Texas para celebrar el Día de Acción de Gracias.

“Pensé: ‘Déjame procesar todo lo que está diciendo, porque acaba de decir que me van a deportar’”, recordó López Belloza en diálogo con The Boston Globe. “No podía ni respirar”.

Los minutos antes de su deportación

48 horas después de su arresto, se encontraba en un autobús cerca de una pista en Texas con esposas alrededor de sus muñecas y grilletes alrededor de sus pies. Al ver que la mayoría de sus acompañantes eran de Honduras, se dio cuenta de que ese mismo día podía salir de Estados Unidos.

La joven contaba con esposas alrededor de sus muñecas y grilletes alrededor de sus pies 48 horas después de su detención

En ese momento, su preocupación estaban en dos puntos importantes: el estatus de su carrera en el Babson College y su familia, que cuenta con sus dos hermanas de dos y cinco años.

“Se acercan los exámenes finales, literalmente la semana que viene, y no he podido estudiar. No he podido hacer nada de eso”, dijo López Belloza.

La joven viajaba a Texas para pasar las fiestas con su familia. Llevaba más de tres meses sin verlos y quería comunicarles sobre su primer año en la universidad.

La defensa del ICE y el incumplimiento de una orden

De acuerdo con reportes de AP, el ICE afirma que un juez de inmigración había ordenado la deportación de López en 2015, hace diez años. No obstante, Pomerleau señaló que desconocía la existencia de este fallo, y que el único registro que encontró indica que el caso de la estudiante fue cerrado en 2017.

El ICE sostiene que la joven contaba con una orden de deportación desde 2015 Archivo

“La responsabilizan por algo que, según afirman, ocurrió hace una década, algo de lo que ella no tiene ni idea y por lo que no presentaron ninguna prueba”, dijo el abogado.

Al día siguiente del arresto, un juez federa emitió una orden de emergencia que prohibía a la administración Trump expulsar a la estudiante de Massachusetts o de Estados Unidos durante al menos 72 horas. López fue deportada durante ese rango de tiempo.

El estatus actual de la joven

La estudiante de 19 años se encuentran en la casa de sus abuelos en San Pedro Sula, Honduras.

Por el momento, la joven migrante considera matricularse en universidad local si las circunstancias no le permiten completar su educación en Babson.

“Me siento bastante fuerte en este momento”, dijo López Belloza. “Ya no puedo retroceder en el tiempo”.